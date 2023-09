The Case of the Golden Idol: Zweiter DLC und Demo

The Lemurian Vampire erschienen

PC Switch Linux MacOS

Gute Nachrichten für Adventure-Freunde: Mit dem DLC The Lemurian Vampire finden drei neue knifflige Fälle ihren Weg in The Case of the Golden Idol. Diese sollen die Vorgeschichte um das namensgebende Relikt abschließen.

Fans des Genres allerorts bekundeten, dass Entwickler Color Grey Games mit dem Spiel gelingt, eine spannende wie auch kuriose Geschichte über eine Reihe von Mordfällen zu erzählen, die ihr entwirrt, indem ihr genau beobachtet und Lückentexte ausfüllt. Nicht zuletzt im Spiele-Check kamen The Case of the Golden Idol und auch der erste DLC Spiders of Lanka außerordentlich gut an.

Neulinge können zudem inzwischen auf Steam und auch im Browser ganz unverbindlich in die Mysterium rund um das Idol reinschnuppern.