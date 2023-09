Spiele-Check: The Wandering Village – Auf den Rücken von Riesen

Spiele-Check von Vampiro

PC XOne Xbox X Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Tutorial bringt euch alle wesentlichen Mechaniken bei.

Gute Einführung und charmanter Look

So charmant wie der Willkommensgruß des Schweizer Indie-Devs Stray Fawn Studio ist auch das ganze Aufbau-Spiel selbst.

Ihr könnt bis in die Nahansicht gehen. Das Interface ist klar und übersichtlich.

Das Wandern ist des Onbus Lust

Einen Spähturm für mehr Sichtweite habe ich noch nicht gebaut.

Giftpflanzen haben sich ganz schön verbreitet und gefährden auch die Nahrungsproduktion.

Fazit

City-Builder

Einzelspieler

Für Einsteiger bis Profis

Preis: 24,99 Euro

In einem Satz: Charmanter, entspannter oder auch fordernder City-Builder mit innovativen Mechaniken.

ist ein ungewöhnlicher City-Builder. Wegen der Vergiftung des Bodens startet euer Volk den Exodus. Zu eurem Glück leidet auch ein Onbu, ein großes Dino-Wesen, unter dem Gift und macht sich auf den Weg. Auf dessen Rücken reist ihr fortan durch die Weltgeschichte. Ihr selbst wachst zunehmend in die Rolle des Dorfältesten hinein. Bald jährt sich der Early-Access-Launch des faszinierenden Aufbau-Spiels – höchste Zeit für einen Check zum aktuellen Stand.Losgelegt habe ich mit der knapp vierstündigen Tutorialkampagne, die euch alle wichtigen Mechaniken gut vermittelt. Eure Dörfler starten mit ein paar spärlichen Ressourcen auf dem Onbu. Ihr müsst Unterkünfte bauen, Straßen legen, mit der Nahrungsversorgung und Forschung starten, Bäume fällen und Steine kloppen. Auf Gras passen Bauernhöfe, auf Erde Pilzfarmen. Steuerung und Interface sind extrem eingängig und alles wird gut erläutert.Das Spiel hat drei Ebenen: Erstens den "Rücken" des Onbus, also eure Baufläche. Zweitens die "Onbu-Ebene", auf der ihr (wenn ihr es nicht über die entsprechenden Gebäude macht) mit eurem symbiotischen Begleiter interagieren könnt, ihn etwa heilt oder zum Rennen auffordert, wenn es gerade durch eine Giftwolke geht. Ob er auf euch hört, hängt von eurer Beziehung ab, die ihr durch positive Aktionen wie streicheln steigern könnt. Wenn ihr dagegen seine Galle anzapft (ein super Brennstoff zur Giftpflanzenbekämpfung und zur Weiterverarbeitung im Labor) oder seine Stacheln zum Steinbruch macht, findet er das nicht so toll. Schließlich gibt es noch die Weltkarte. Hier könnt ihr für Weggabelungen per Hornbläser einen Richtungswunsch äußern. Außerdem schickt ihr eure Kundschafter zu verschiedensten Orten.Alle Ebenen haben den unglaublich charmanten Look gemein. So hat das Spiel handgezeichnete Modelle, an die ihr sehr nach ranzoomen könnt. Drehen könnt ihr die "Karte" allerdings nicht, entsprechend solltet ihr darauf achten, wo die Gebäude ihre Eingänge haben, um sie gut ans Wegenetz anbinden zu können. Die Dörfler sehen wiederum aus wie kleine, von Ghibli inspirierte Comicfiguren. Euer Onbu stapft in 3D durch die Gegend.Zu Beginn einer normalen Partie legt ihr den Schwierigkeitsgrad fest. Ich spielte nach dem Tutorial auf "Erfahren" mit der maximal möglichen Zahl an erschwerenden Modifikatoren nochmal gut sechs Stunden (dabei schaltete ich nochmal mehr Modifikatoren frei). Mit diesen Einstellungen wehte dann schon ein etwas anderer Wind. Ihr findet weniger Ressourcen, das Onbu wird schneller vergiftet, es gibt mehr Gefahren wie Wirbelstürme. Das hat mich als Genre-erprobter Neueinsteiger angenehm gefordert und ein-, zweimal ist mein Onbu auch fast gestorben. Das Effiziente Ressourcenmanagement wird immer wichtiger, wobei in Gebäuden meist mehrere Personen arbeiten können. Beispielsweise pflanzt ihr am Bauernhof etwas an, was dann in der Küche weiterverarbeitet wird. Die Kette vom Weizenanbau über die Mühle zur Bäckerei gehört den längeren in The Wandering Village. Ein anderes Beispiel sind Heilkräuter: Ihr braucht Wasser und optional Dünger für Algen. Die werden vom Onbu-Doktor in der Apotheke verabreicht.Eine Besonderheit ist, dass ihr euch immer dem Biom, in dem ihr euch gerade befindet, anpassen müsst In der Wüste sammelt ihr kein Wasser sondern müsst Kakteen anpflanzen. Rüben gedeihen nicht, Mais aber schon. Nur im Ozean kann der Fischer Fische fischen und der Meerwassersammler seinen Job tun. Hektik entsteht dabei nicht, ihr könnt jederzeit pausieren.Durch eure Kundschafter habt ihr immer wieder die Chance, Ressourcen zuzuführen. Und nur eure Kundschafter können Wissen finden, das eure Forscher für fortgeschrittene Technologien benötigen. Es entstehen auch immer wieder Kosten: Durch Vergiftung von Landstrichen, Stürme oder ein sich vor Schmerzen schütelndes Onbu; Letzteres zerstört Gebäude. Euer Onbu müsst ihr nicht nur gesund halten, neben den bereits genannten Beispielen kompostiert ihr auch seinen Dung um den Pflanzenwachstum zu beschleunigen oder Zapft sein Blut an um daraus schmackhaften Black Pudding zu machen.The Wandering Village ist ein unglaublich charmantes Spiel, das von Quality-of-Life-Features, wie der Priorisierung von Aufgaben und dem Abschalten von Gebäuden, nur so strotzt. Je nach Lust und Laune könnt geht ihr es entspannt oder als wirklich knackigen Survival-City-Builder an. Mechanisch greift alles wunderbar ineinander. Den Early Access spürt ihr am ehesten bei der Spielzeit. Meine Partie ging weit über 250 Tage, aber bereits nach rund 100 Tagen gibt es ein Event, nach dem ihr ein Monument errichten könnt. Sobald das steht, werdet ihr zum Dorfältesten, was letztlich das derzeitige Spielziel ist, auch wenn ihr endlos weiterspielen könnt.Durch die Schwierigkeitsgrade und die mit dem Geburtstagspatch eingebauten Achievements gibt es aber Anreize, weitere der gar nicht so langen Partien zu starten. Es gibt wohl auch zwei weitere Monumente nebst Achievements, für die ihr bis Tag 100 bestimmte Kriterien erfüllen müsst. Die Roadmap ist noch lang, mindestens ein neues Biom und fliegende Händler sind schon bestätigt. Der Einstieg lohnt sich schon jetzt, wenn ihr Lust auf ein unglaublich charmantes, durchdachtes, innovatives, entspanntes (oder wahlweise auch forderndes) Aufbauspiel habt, das sich von der Spielzeit her gut einschieben lässt.