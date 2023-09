Montagmorgen-Podcast #501

PC Xbox X

Teaser Nicht nur Starfield führt uns diese Woche weiter zu den Sternen, es erwartet euch unter anderem Sea of Stars im Test. Geerdeter geht es in Jörgs Söldnertruppe zu beim Live-Event von Letsplay Wartales.

Wir sehen überall Sterne – nicht nur weil wir uns weiter mit Starfield auseinandersetzen, sondern auch weil es in den Tests diese Woche um potentielle Sterne am Indie-Himmel geht. Thomas Schmitz verrät uns, ob das Devolver-Spiel über Weltraum-Hexen ihn packen konnte und Michael Hengst hat für seinen Test das kanadische JRPG Sea of Stars durchgespielt. Was euch sonst noch diese Woche auf GamersGlobal erwartet, was Hagen und Jörg als Kontrastprogramm zu Starfield ansahen und Antworten auf eure User-Fragen, das alles gibt es in den rund 40 Minuten ab dem Moment, in dem ihr auf "Play" drückt. Viel Spaß!

