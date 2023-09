Final Fantasy 16 bekommt Update, DLCs und PC-Version

PC PS5

Naoki Yoshida, Producer bei Square Enix, hat in einem bei X veröffentlichten Video einige Neuigkeiten zu Final Fantasy 16 geteilt. Direkt heute relevant ist, dass das von GamersGlobal positiv bewertete Spiel heute ein kostenloses Update bekommen werde, das Skins für die Waffe des Protagonisten Clives, alternative Outfits für Clive und seine Begleiter sowie kleinere Verbesserungen des Spiels selbst, wie zusätzliche Controllerbelegungen, bringen wird.

Die zwei weiteren Ankündigungen sind für die Zukunft. Zuerst habe die Arbeit an zwei kostenpflichtigen DLCs begonnen, welche euch mehr Inhalte in der Spielwelt von Valisthea bieten sollen. Außerdem werde an einer PC-Version des bisher nur auf der Playstation 5 veröffentlichten Spiels gearbeitet. Das setzt Naoki Yoshidas vorherige Aussage in einen Kontext, dernach die Existenz nur einer einzigen Spieleplattform vorteilhaft wäre. Mit einer PC-Version war schon damals gerechnet worden.