Von Larian bis zum Ende von Lara Croft

Teaser Einmal mehr vertiefen sich Heinrich Lenhardt und Jörg Langer in die Spiele-Themen vor 10, 20 und 30 Jahren. Patreon-Unterstützer reisen sogar 40 Jahre in die Vergangenheit.

Zu Beginn dieser Episode krallen wir uns mit ersten Starfield-Impressionen und anderen Spielberichten noch in der Gegenwart fest. Doch dann saugt uns die Spieleveteranen-Zeitmaschine in vergangene Jahrzehnte, wo wir beim andächtigen Blättern in Fachmagazinen an die damaligen Aufreger erinnert werden. Zum Beispiel veröffentlichten die Macher von Baldur’s Gate 3 2013 ein ungewöhnliches Strategiespiel, Lara Croft stürzte 2003 im Dunkeln ab und sowohl Rollenspieler als auch Eishockey-Fans hatten 1993 Grund zum Jubeln. Im Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer gibt es ein Spieleveteranen-Flashback mit kommentierten Clips: Was hatte unsere große Runde 2013 nach dem Ende der Sommerpause zu berichten?

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 336 (36-2023) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:38:44 Minuten.

