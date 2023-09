Früher Spielen nur mit Special Edition

Teaser Immer öfter bieten Hersteller als Bonus an, einige Tage vor dem offiziellen Launch spielen zu können. Habt ihr so ein Angebot schonmal genutzt?

Für Studios und Publisher war und ist es ärgerlich, wenn einige Käufer der physischen Edition die schon Tage vor Release vom Händler erhalten – gerade in der heutigen Zeit landet dann schließlich schnell sehr viel vom Spiel im Netz. Andererseits sind die Hersteller zunehmend dazu übergegangen, genau das als Lockangebot im Vorverkauf zu nutzen: Bestellt diese Edition vor und ihr spielt schon einige Tage vor dem offiziellen Erscheinunstag. Vor einigen Monaten schienen viele bei Diablo 4 (im Test) das Angebot zu nutzen. Und aktuell gibt es gleich einen Doppelschlag: Sowohl Starfield (im Test) als auch die PS5-Version von Baldur's Gate 3 (im PC-Test) erscheinen erst in der kommenden Woche, doch beide können mit der passenden, teureren Special Edition schon jetzt gespielt werden.

Reizen euch einige Tage Vorabzugang genug, um dafür eine teurere Spielversion vorzubestellen? Verratet es uns in der unten eingebundenen Umfrage. Da gibt es nur die Auswahl ja oder nein: Entweder man ist schonmal "schwach geworden" und aht so ein Angebot genutzt oder nicht. Nur ein bestimmtes Spiel könnte euch dazu verleiten, mehr Geld für einen Vorabzugang zu bezahlen? Habt ihr es schonmal getan und würdet es wieder tun – oder sagt ihr im Gegenteil, es hat sich nicht gelohnt? Solche Details und eure weiteren Gedanken zum Thema könnt ihr gern in den Kommentaren teilen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.