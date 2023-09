GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 35/2023 und Ausblick auf KW 36/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 35: Rückblick von Montag, 28. August, bis Sonntag, 3. September 2023

Spiele-Checks

Steel Division 2: Men of Steel (zum Spiele-Check)

GG-Kenner wissen: Kaum eine Woche vergeht ohne einen Strategie-Check von Vampiro . Diesmal hatte er sich den DLC Men of Steel des Echtzeit-Taktik-Spiels Steel Division 2 angesehen. Sein fachmännisches Urteil: "Die acht Kampfgruppen mit dutzenden neuen Einheiten eignen sich für die verschiedensten Szenarien und laden zum Experimentieren ein, erprobte Taktiker greifen direkt zu."



Der zweite Check dieser Woche kam vom erfahrenen Checker SupArai, der sich das Hack and Slay Hammerwatch 2 zu Gemüte geführt hatte. Das Spiel erzeugte bei ihm gemischte Gefühle, Steigerungspotential wäre aber durchaus vorhanden. Zusammenfassend beschrieb er Hammerwatch 2 so: "Nostalgisches Hack and Slay mit Multiplayer- und Modding-Option."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Game Center CX - Arino no Chousenjou 2 (zum User-Artikel)

Unser Nischenliebhaber machte seinem User-Namen wieder alle Ehre und präsentierte euch in seinem User-Artikel sein wohl liebstes Nintendo DS-Spiel. Seine Faszination beschrieb er so: "Auf der einen Seite sind da die gelungenen Retro-Spiele, die so manch aktuelles Indie-Game in den Schatten stellen. Auf der anderen Seite besticht das Spiel durch sein World Building, das Storytelling auf verschiedenen Ebenen und die gelungene Darstellung einer Kindheit vor der Digitalisierung."



Bereits eine Woche nach dem ersten Teil des "Adventure Soft-Vermächtnisses" präsentierte euch TheLastToKnow die Fortsetzung, in der es um die "Horror Soft"-Zeit geht, sowie um die Handvoll Spiele, die in dieser Periode entstanden sind. Freunde von Pixelblut und tiefen Ausschnitten dürften auf ihre Kosten kommen.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Wochenend-Lesetipps 09/2023: Spieleschwergewichte und Geschichte

Eine der beliebtesten User-Kategorien sind die monatlichen Wochenend-Lesetipps, die diesmal vom fleißigen Necromanus zusammengetragen wurden. Neben satten neun verlinkten Artikeln findet ihr diesmal auch drei nicht ganz ernstgemeinte Beiträge sowie ein schönes Retro-Video von Harald Fränkel , der sich darin auch an der Rettung von Retro Gamer beteiligt.



Nicht weniger beliebt ist die monatliche DU-Galerie, in der User ihre zuletzt gespielten Spiele vorstellen. In diesem Monat hat das emsige Fellhörnchen Drapondur die Beiträge von 20 Usern zusammengesammelt und in eine über 30 Spiele umfassende Galerie verpackt.



Ist es wirklich schon wieder soweit? Tatsächlich, der vierzehnte Geburtstag von GamersGlobal steht an. Auch in diesem Jahr organisiert Sokar wieder das Community-Projekt "Danke, Community!", in dem sich interessierte GG-User gegenseitig mit Spiele-Geschenken überhäufen dürfen.



Die Geschichte von Crux, Nienlic und StefanH als Roadwarden hat ihr abruptes Ende gefunden, die Gründe könnt ihr im oben verlinkten Forenbeitrag nachlesen.

Ausblick auf KW 36

In den letzten Wochen hatte die Spiele-Check-Kristallkugel immer ganz gut funktioniert, diesmal macht sie wieder Mucken. Wenn ich wetten müsste, würde ich mein Geld auf einen Strategie-Check von Vampiro setzen, aber wer weiß?!



Wenigstens auf das User-Artikel-Orakel können wir uns verlassen. Freut euch schon einmal auf die Fortführung der Legend-Reihe von Jürgen sowie einen User-Artikel zu einem der wegweisendsten Globalstrategie-Titel aller Zeiten aus der Feder von CharlieDerRunkle!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!