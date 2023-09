Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 wird von Chinese Room fortgesetzt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Während der PAX West hat Paradox Interactive verkündet, dass das seit Jahren in Entwicklung befindliche und zuletzt auf Eis gelegte Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 nun doch weiterentwickelt wird, und zwar vom Studio The Chinese Room. Für das spricht laut Pressemitteilung vor allem die Stärke des Studios beim Storytelling. Sean Greany, bei Paradox der Vice President of World of Darkness, lobt zudem:

Sie haben eine ehrliche Begeisterung für das Quellmaterial, was sie zu idealen Partnern für uns macht, um eine Geschichte im Vampire-The-Masquerade-Setting zu entwickeln.

Für Januar 2024 wird eine (erneute) Gameplay-Enthüllung angekündigt, der Launch soll im Herbst 2024 erfolgen. Trailer anbei.