PAX West 2023 Video Game Exhibition vom 1. bis 4. September in Seattle

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Falls es euch nicht bereits in den letzten Tagen nach Seattle, Washington (USA) verschlagen hat, dann wird es jetzt für einen Flug ziemlich knapp. Die PAX West 2023 hat seit gestern, Freitag, dem 1. September ihre Tore für die Spielerschaft eröffnet. Noch bis Montag, den 4. September werden vor Ort Computer- und Videospiele aller Art, hauptsächlich aber aus der Indie-Szene von Ausstellern und Entwicklern vorgestellt, auch finden verschiedene Veranstaltungen und Vorträge statt. Die Timeline und die Streams könnt ihr in den Quellenangaben unter der News finden. Auch gibt es eine Aktions-Seite auf Steam zur PAX West 2023.

Die traditionsreiche Messe, die jedes Jahr sowohl an der West- als auch Ostküste der USA die Besucher begeistert, fand zuletzt Ende Mai in Boston, Massachusetts statt. Des Weiteren wird vom 1. bis 3. Dezember 2023 die PAX Unplugged in Philadelphia, Pennsylvania (USA) stattfinden, die den Fokus auf Tabeltops, Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele sowie Pen&Paper legen wird. Zuvor, vom 6. bis 8. Oktober 2023, wird die PAX Aus im Convention and Exhibition Centre in Melbourne, Australien stattfinden. Dieses Event wird von neusten Videospiele-Releases über verschiedene Panels auch neue Hardware-Entwicklungen und Offline-Spiele am Tisch bieten.

Den Invitation-Trailer zur PAX West 2023 haben wir euch unter der News eingebunden. Auch wenn es bei dem Event weniger um Neuankündigungen geht, können durchaus neue Infos, Trailer, Bilder und aktuelle Inhalte zu bereits bekannten Indie-Titeln gezeigt werden.