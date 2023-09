Dota 2 bannt 90.000 Zweitaccounts // Droht Accountinhabern

PC Linux MacOS

Valve hat laut eigenen Angaben in Dota 2 90.000 Zweitaccounts gebannt, die in den letzten Monaten aktiv gewesen seien. Der Publisher verwies dabei auf frühere Ankündigungen, laut denen Smurfaccounts nicht erlaubt sind. Ungewöhnlich an der Bannaktion jetzt ist die Drohung gegen die Accountinhaber: Da alle Accounts den Hauptaccounts ihrer Besitzer zugeordnet wurden, würden bei zukünftigen Banns von Smurfaccounts auch die Hauptaccounts belangt. In Aussicht gestellt werden dabei verschiedene Maßnahmen, von Anpassungen der Verhaltenswertung bis zum permanenten Bann.

Smurfs ist die bei Dota-ähnlichen Spielen verbreitete Bezeichnung für Zweitaccounts, die Spieler neben ihrem eigentlichen Account benutzen. Da bei ihnen die ELO noch nicht berechnet ist, landen diese Zweitaccounts via des Matchmakings zumindest zu Beginn in leichten Spielen gegen echte Anfänger. Diese Spiele sind dann für die erfahrenen Spieler leicht gewinnbar, was aber für die anderen Spieler natürlich frustrierend ist - genau das führte Valve jetzt auch als Grund für das Verbot an. Etwas weniger kritisch ist die Möglichkeit für die Spieler, im Zweitaccount alternative Taktiken auszuprobieren, ohne das Ranking ihres Hauptaccounts zu gefährden.