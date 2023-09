Cyberpunk 2077: ARD-Doku zu Phantom Liberty erscheint am 20. September

PC Xbox X PS5

Am 26. September erscheint die lange erwartete Erweiterung Cyberpunk 2077: Phantom Liberty für PC, Xbox Series S/X und Playstation 5. Wer sich vorher schon etwas einstimmen möchte, sollte ab dem 20. September in der ARD-Mediathek vorbeischauen. Dort wird es mit Inside the Game - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty eine 75 Minuten lange Dokumentation geben, die seit Ende 2022 den Entstehungsprozess der Erweiterung begleitet hat.

Die Dokumentation soll das in Warschau ansässige Team näher vorstellen und die kreativen Einflüsse bei der Entwicklung zeigen. Ebenfalls wurden die Entwickler bei ihren Ausflügen nach Los Angeles und Köln begleitet. Die Dokumentation wird laut Fabian Döhla, Head of Communication bei CD PROJEKT RED, in englischer und deutscher Sprache verfügbar sein. Einen kurzen Teaser findet ihr bereits im Quellenlink. Auf dem X-Profil von Fabian Döhla gibt es darüber hinaus noch ein paar Bilder von den Dreharbeiten.