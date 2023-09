PM: Klassen und Unterklassen in Baldur’s Gate 3: Leitfaden für Anfänger (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Entscheidungen sind schwierig, insbesondere bei der Erstellung eures perfekten Charakters in einem riesigen RPG mit hunderten von Individualisierungsoptionen, das auf der langen Tradition von Dungeons and Dragons basiert. Auch wenn ihr euch schon auf euer Volk und Erscheinungsbild in Baldur’s Gate 3 festgelegt und eurem muskelbepackten Halb-Ork genau die richtige Menge Gesichtsbemalung verpasst habt, müsst ihr immer noch eure Klasse und schließlich auch eure Unterklasse wählen… und da gibt es so viele Optionen!

Das Klassensystem in Baldur’s Gate 3 ist sehr umfangreich und lädt zum Erkunden ein, aber zu Beginn kann es einschüchternd wirken, insbesondere, wenn man mit den traditionellen D&D-Elementen nicht vertraut ist (z.B. kann man mehrere Klassen kombinieren und so einzigartige Builds erstellen). Damit ihr euren optimalen Build auswählen könnt, wenn das Spiel am 6. September für PS5 erscheint, haben wir eine Liste der grundlegenden Eigenschaften angelegt, die jede Klasse ausmachen.

Habt ihr schon mal davon geträumt, völlig auszuflippen und eure Feinde in einem Wutanfall niederzumähen? Dann ist der Barbar die richtige Klasse für euch! Mit riesigen Waffen sorgt ihr für Schmerzen, und die Fähigkeit Kampfrausch ermöglicht es euch, in eurer Raserei im Kampf noch mehr Schaden auszuteilen (und weniger einzustecken). Durch Unterklassen gewinnt ihr noch mehr Schadenspotenzial: Als Berserker könnt ihr öfter zuschlagen und Dinge werfen, beim Pfad des Wilden Herzens erhaltet ihr etwas urtümlichen Zorn mit tierischen Kampfrausch-Effekten, während euch Wilde Magie im Kampfrausch zufällige magische Effekte bietet.

Die geradlinigste Klasse– aber nur weil sie geradlinig ist, ist sie noch lange nicht langweilig. Ihr könnt dem Spielstil des Kämpfers eine Menge persönlicher Variation verleihen, insbesondere mit der riesigen Menge an Waffen und Rüstung, die euch zur Auswahl stehen. Ob ihr schlagkräftig sein oder euch zum Tank aufschwingen wollt, der Kämpfer bietet eine Menge Stärke und Konstitution, um die Sache zu regeln. Unterklassen wie Kampfmeister und mystischer Ritter mengen dem Ganzen noch Leichtfüßigkeit und Magie bei, während der Champion schlicht und ergreifend dafür sorgt, dass ihr mit größerer Wahrscheinlichkeit viel Schaden verursacht.

Manchmal will man einfach nur alles boxen, und mit dem Mönch könnt ihr das stilvoll tun. In Sachen Waffen oder Rüstung habt ihr nicht viel Auswahl, aber das ist nicht schlimm– euer perfekt trainierter Körper ist mehr als nur ausreichend. Schlagt fest zu und weicht schnell aus mit den einzigartigen Ki-Angriffen des Mönchs. Wähle eine der drei Unterklassen, Weg der vier Elemente, Weg der Offenen Hand und Weg des Schattens, um euren Schlägen zusätzlich noch eine Prise Magie, Vielseitigkeit oder Heimlichkeit zu verleihen.

Der Paladin, ein selbstgerechter Kämpfer mit einer riesigen Menge Waffen und Rüstung zu seiner Verfügung, ist das leuchtende Beispiel für Heldenmut und an einen heiligen Schwur gebunden. Neben seinen ausgezeichneten Kampfkünsten bietet der Paladin auch Optionen für Heilung und Unterstützung. Eure weiteren magischen Fähigkeiten werden durch euren Schwur bestimmt: Schwur der Alten, Schwur der Hingabe und Schwur der Rache. Aber wenn ihr genug davon habt, tugendhaft zu sein, könnt ihr ja auch herausfinden, was passiert, wenn ihr euren Schwur brecht und euch der Begierde nach Macht hingebt…

Wenn euer Motto lautet: „Die beste Verteidigung ist, nicht getroffen zu werden“, dann werdet ihr euch in der Klasse des Schurken wie zu Hause fühlen. Mit hoher Geschicklichkeit und viel unauffälligen ausweichenden Bewegungs- und Kampffähigkeiten. Welchen besseren Weg gibt es, Feinde auszuschalten, als sie zu erledigen, bevor sie einen überhaupt bemerkt haben? Die Unterklassen ergänzen die natürlichen Stärken des Schurken: Der Dieb erhält in jeder Runde zusätzliche Aktionen, der arkane Betrüger nutzt Magie, um mit Illusionen und Ablenkungen Verwirrung zu stiften, und beim Assassinen dreht sich alles um effiziente, hinterhältige Kills.

Ihr geht gern mit der Natur auf Tuchfühlung? Dann solltet ihr euch den Waldläufer näher ansehen. Diese flinken meisterhaften Jäger lauern ihrer Beute auf und sind dazu in der Lage, durch einige der lebensfeindlichsten Umgebungen zu navigieren– und ihr könnt ihre bevorzugten Gebiete bei der Charaktererstellung festlegen, um einige spannende Bonusfähigkeiten zu erhalten. Die Unterklassen Herr der Tiere, Gloomstalker und Jäger können euch zum Freund der Tierwelt machen– oder zu einem eiskalten Jäger, der von allen gefürchtet wird, die atmen.

Widmet euch eurer künstlerischen Seite und begeistert alle mit euren Unterstützungsfähigkeiten und offensiven Zaubern. Barden sind von Natur aus charmant, und ihr ausgeprägtes Charisma inspiriert nicht nur Verbündete in klassischen Kämpfen, sondern kann auch helfen, geistreich Wortgefechte zu gewinnen. Die Unterklassen des Barden sind die Schulen des Wissens, des Wagemuts und des Schwertes, durch die ihr mehr Ausrüstung und Kampfoptionen erhaltet, aber auch Verbesserungen eurer Fähigkeiten, mit denen ihr andere Party-Mitglieder unterstützen könnt.

In Baldur’s Gate 3 ist es alles andere als langweilig, die Heilerklasse zu spielen. Der Kleriker ist eine vielfältige und stark individualisierbare Klasse mit überraschend starken Angriffen zwischen der Vielzahl an Heilungs- und Unterstützungsfähigkeiten. Sowohl die Domäne als auch die ausgewählte Gottheit, die bei der Erstellung ausgewählt werden, haben einen deutlichen Effekt auf euren Build und können euch vom Heiler im Hintergrund zu einem vielseitigen Retter im Nahkampf machen, der seine heiligen Waffen schwingt.

Wolltet ihr schon mal mehr sein als einfach nur ein Mensch? Druiden sind so sehr im Einklang mit der Natur, dass diese Magier sogar Tiergestalt annehmen können. Heilung, Unterstützung, und die Fähigkeit, euch in einen Dinosaurier zu verwandeln– der Druide bietet euch viele fantastische Möglichkeiten. Zu den Unterklassen gehören der Zirkel des Mondes, bei dem die Verwandlungsfähigkeiten im Fokus stehen, der Zirkel des Landes, der sich auf Angriffs- und Unterstützungszauber konzentriert, und der spaßige fungimenale Zirkel der Sporen.

Der Magier ist das Sinnbild der magisch begabten Glaskanone und hat in Sachen Waffen und Rüstung wenig zu bieten, verfügt aber über die ausgeprägtesten Magiefähigkeiten von allen Klassen im Spiel. Die hohe Intelligenz ermöglicht es dem Magier, Angriffszauber für so ziemlich jede Lebenslage zu erlernen und zu nutzen. Die Unterklassen des Magiers dienen dazu, der Art von Zaubern, auf die euer Charakter spezialisiert ist, Bonusattribute zu verleihen– auch wenn diese Entscheidung das Potenzial eures magischen Arsenals nicht im geringsten einschränkt.

Seine mächtigen magischen Fähigkeiten zu erhalten, indem man Wesen aus anderen Welten die Treue schwört– was soll da schon schiefgehen? Aber bei der Klasse des Hexenmeisters kann eine ganze Menge sehr gut gehen: Ihr könnt nicht nur starke Angriffs-, Unterstützungs- sowie schwächende Zauber einsetzen, durch euren Pakt erhaltet ihr auch genug Weisheit und Charisma, um euch gewieft aus schwierigen sozialen Situationen herauszuwinden. Die genaue Funktion eurer Zauber hängt davon ab, welchem Wesen ihr die Treue schwört: Dem Unhold, dem Großen Alten oder der Erzfee.

Manche Menschen wurden mit Talenten geboren. Zauberer müssen für ihre Magie weder lernen noch Macht von anderen erhalten: Sie sind einfach so gut. Die Metamagie ist einzigartig für die Klasse der Zauberer und ermöglicht es euch, eure Zauber auf neue und aufregende Weise zu verbessern. Die daraus resultierenden angepassten Zauber in Kombination mit eurer charismatischen Redegewandtheit machen den Zauberer sowohl im Kampf als auch außerhalb des Kampfes äußerst nützlich. Durch die Unterklassen Sturmzauberei, Wilde Magie oder Drachenblutlinie könnt ihr eure Zauber noch weiter mit dem Sturm, dem Chaos oder der Macht der Drachen durchdringen.

Doch keine Sorge, wenn ihr bemerkt, dass eine Klasse für euch nicht funktioniert. Sobald ihr die Quest „Explore the Ruins“, die schon früh verfügbar ist, abschließt, trefft ihr einen Lich namens Lazarus, der sich in eurem Lager aufhält und euch ermöglicht, euren Charakter gegen eine geringe Bezahlung umzuskillen. (Und wenn ihr am Anfang wirklich so richtig in der Entscheidungsparalyse gefangen seid, gibt es auch vorgefertigte Charaktere, die ihr spielen könnt!)

Hoffentlich habt ihr jetzt eine bessere Vorstellung davon, wie euer Charakter sein soll. Natürlich ist das bei weitem nicht die einzige Wahl, die ihr in Baldur’s Gate 3 treffen müsst– jede Entscheidung in Dialogen, beim Erkunden und im Kampf hat Einfluss auf die Geschichte. Freut euch darauf, euch euren eigenen Weg durch dieses epische Abenteuer zu schaffen. Baldur’s Gate 3 erscheint am 6. September für PS5.