PM: Neue Spiele im September: Diese Highlights erscheinen für PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Ein neuer Monat ist gestartet und das bedeutet, dass wir uns wieder auf zahlreiche Spiele-Highlights freuen dürfen, die uns in den kommenden Wochen erwarten werden. Und der September hat definitiv für alle etwas zu bieten! Welche Neuerscheinungen für PlayStation 5 und PlayStation 4 in den Startlöchern stehen, haben wir hier mal für euch zusammengefasst!

Das Warten hat ein Ende! Das gefeierte Dungeons & Dragons-Rollenspiel Baldur’s Gate 3 erscheint am 6. September 2023 endlich auch als Konsolen-Version für PlayStation 5. Erstellt euch euren eigenen Protagonisten oder wählt einen der vorgefertigten Origin-Charaktere aus und startet in ein Abenteuer, dessen Verlauf sich von Durchgang zu Durchgang unterscheiden wird. Verantwortlich dafür ist euer Würfelglück, das – in Anlehnung an die Regeln von Dungeons & Dragons – immer wieder in den Mittelpunkt rückt.

Kämpft euch alleine oder als Gruppe durch die Vergessenen Reiche im Land Faerûn, sammelt Beute und Ausrüstung oder geht Romanzen mit einer Vielzahl an Figuren ein, die euch weitere Vorteile in der dynamischen Geschichte einbringen könnten. Wer noch ein paar Tage früher mit Baldur’s Gate 3 loslegen möchte, der sollte mal einen Blick auf die Digital Deluxe Edition werfen. Neben verschiedenen Bonusinhalten, erhaltet ihr 96 Stunden Early Access für Akt 1!

Baldur’s Gate 3 – Digital Deluxe Edition

Der Auftakt der NBA-Saison 2023/24 ist zwar erst für Ende Oktober geplant, doch mit NBA 2K24 werdet ihr – zumindest virtuell – schon am 8. September 2023 durchstarten können. An diesem Tag wird nämlich die neue Basketballsimulation für PS5 und PS4 veröffentlicht! Zu den spannenden Neuerungen zählen zum Beispiel die „Mamba Moments“, bei denen ihr besondere Augenblicke der legendären Laufbahn von NBA-Superstar Kobe Bryant nachspielt.

Ein weiteres Highlight ist ProPLAY. Mit dieser Technologie wird NBA-Filmmaterial direkt in das Gameplay von NBA 2K24 übertragen. Animationen und Bewegungen werden dadurch auf dem virtuellen Spielfeld nachempfunden und sorgen für noch mehr Authentizität in der Simulation. Wer übrigens auch die echte NBA live mitverfolgen möchte, kann sich mit der 25th Anniversary Edition von NBA 2K24 im PlayStation Store eine 12-monatige Mitgliedschaft für den NBA League Pass sichern – inklusive vieler weiterer In-Game-Belohnungen für das Spiel.

NBA 2K24 25th Anniversary Edition

Ubisoft läutet mit The Crew Motorfest das nächste Kapitel der Open-World-Rennspielreihe ein. Diesmal geht es auf die hawaiianische Insel O’ahu, die ihr mit hunderten lizenzierten Fahrzeugen aus aller Welt erkunden werdet. Hersteller wie Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Nissan oder McLaren sind dabei. Eine Liste aller Boliden in The Crew Motorfest haben die Entwickler vor kurzer Zeit geteilt.

In der Spielwelt erwarten euch unzählige Rennen, Herausforderungen und thematische Events, die ihr alleine oder gemeinsam mit eurer Crew angehen könnt. Zum Launch am 14. September 2023 habt ihr übrigens die Chance, das Rennspiel für fünf Stunden kostenlos zu testen! Die Demo von The Crew Motorfest wird bis zum 17. September 2023 zur Verfügung stehen. Wenn ihr euch dann für den Kauf entscheidet, kann der Fortschritt anschließend selbstverständlich mitgenommen werden.

The Crew™ Motorfest – Cross-Gen-Paket

Fans des Soulslike-Genres können den Release von Lies of P sicherlich kaum noch erwarten. Ab dem 19. September 2023 wird die Neuinterpretation der Geschichte von Pinocchio für PS5 erhältlich sein. Schlüpft in die Rolle der legendären Marionette und begebt euch auf die Suche nach Mr. Geppeto. Ganz so einfach wird diese Reise durch die Stadt Krat allerdings nicht. Es werden sich verschiedenste Gegner in den Weg stellen, die es mit euch aufnehmen möchten.

Dank des vielseitigen Waffenherstellungssystems habt ihr jedoch zahlreiche Möglichkeiten, um im Kampf zu überstehen. Kombiniert Klingen und Griffe beliebig miteinander und wechselt zwischen unterschiedlichen Legionsarmen, die euch mit einzigartigen Fähigkeiten versehen werden. Ihr wollt Lies of P schon mal vorab ausprobieren? Dann ladet euch einfach die Demo im PlayStation Store herunter!

Lies of P

Finish him! Die Netherrealm Studios werden mit Mortal Kombat 1 einen vollständigen Reboot ihrer berühmten und brutal-blutigen Kampfspiel-Reihe veröffentlichen. Fans dürfen sich zum Beispiel über eine Geschichte in einer neuen Zeitlinie freuen, die von Feuergott Liu Kang kreiert wurde. Was ihr sonst noch über Mortal Kombat 1 wissen müsst, haben wir euch kürzlich in einer Vorschau vorgestellt.

Ein Reboot bringt natürlich auch viele spannende Neuerungen mit sich. Im Kampf könnt ihr nun etwa „Kameo-Kämpfer“ herbeirufen, die euch für einen kurzen Augenblick helfen werden. Und was es mit dem kommenden Invasionsmodus auf sich hat, erfahrt ihr im entsprechenden Artikel hier im PlayStation Blog. Neben dem bereits erwähnten Liu Kang, zählen mitunter auch Kitana, Sub-Zero, Mileena, Johnny Cage, Scorpion und viele weitere Kämpfer zur Auswahl!

MortalKombat™1 Premium Edition

Nach mehr als zehn Jahren kehrt PAYDAY mit einem dritten Teil zurück! Für Fans der Reihe kommt es ab dem 21. September zum Wiedersehen mit mehreren Crew-Mitgliedern der vorherigen Spiele. Wolf, Chains, Hoxton und Dallas werden als Heister wieder Raubüberfälle starten. Zwei neue Mitglieder kommen dann noch im Verlauf von PAYDAY 3 hinzu! Entscheidet euch für einen der unterschiedlichen Charaktere und startet alleine oder im Koop-Modus mit Freunden den nächsten Raub.

Wenn ihr noch mehr zu PAYDAY 3 erfahren möchtet, empfehlen wir euch unsere Vorschau, die wir vor wenigen Wochen hier im PlayStation Blog geteilt haben. PAYDAY 3 erscheint für PS5 und kann derzeit im PlayStation Store in drei verschiedenen Editionen vorbestellt werden.

PAYDAY 3: Gold Edition

Die Geschichte von V in Cyberpunk 2077 wird bald weitererzählt. CD Projekt RED bereitet sich gerade auf den Launch der ersten umfangreichen Erweiterungen für das Spiel von 2020 vor. Phantom Liberty schickt euch nach Dogtown – einem der gefährlichsten Bezirke von Night City. Euer Auftrag? Die Präsidentin der NUSA retten! Während bekannte Charaktere wie Johnny Silverhand (Keanu Reeves) zurückkehren werden, dürfen sich alle Fans auch auf frische Gesichter freuen. So feiert mit Idris Elba ein weiterer Hollywood-Darsteller sein Debüt.

Kurz vor dem Release von Phantom Liberty wird das Team übrigens noch ein großes Update für das Hauptspiel zur Verfügung stellen, das zahlreiche Verbesserungen bieten wird. Version 2.0 wird dabei völlig kostenlos für Besitzer von Cyberpunk 2077 erhältlich sein. Mehr Infos zur Erweiterung haben wir im PlayStation Blog für euch!

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Zum Abschluss des Monats erwartet uns mit EA SPORTS FC 24 der Auftakt einer neuen Ära der Fußballsimulation. Und die Entwickler haben so einiges geplant! Dinge wie HyperMotion V, PlayStyles und eine Überarbeitung der Frostbite-Engine sollen den Titel künftig noch authentischer machen. Neuerungen in Ultimate Team und dem Karrieremodus sind ebenfalls geplant. Erstmals werden beispielsweise Profis aus dem Frauen- und Männerfußball gemeinsam in Ultimate Team auf dem Spielfeld stehen.

EA SPORTS FC 24 bietet mehr als 19.000 Spielerinnen und Spieler, 700 Mannschaften und 30 Ligen. Zudem sind Wettbewerbe wie die UEFA Champions League der Männer und Frauen mit all ihren Inszenierungen dabei. Weitere Details zu den Gameplay-Neuheiten findet ihr bei uns im PlayStation Blog. Mit der Ultimate Edition kann die Fußballsimulation übrigens eine komplette Woche vor dem offiziellen Release gezockt werden!

EA SPORTS FC™ 24 Ultimate Edition

Damit sind wir am Ende unserer Vorschau für den September angekommen. Weitere Spiele für PS5 und PS4, die in den nächsten Wochen erscheinen werden, findet ihr unter anderem im PlayStation Store. Und auch der Oktober wirft bereits seinen Schatten voraus. Demnächst steht zum Beispiel der Release von Marvel’s Spider-Man 2 an! Zunächst stehen aber erstmal die September-Neuerscheinungen im Mittelpunkt.