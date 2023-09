Wochenend-Lesetipps 09/2023:Spieleschwergewichte und Geschichte

PC Xbox X PS5 MacOS

Zunächst ein Vorgriff auf die Danksagung: vielen lieben Dank für die zahlreichen Einsendungen, ihr habt dadurch wieder eine überlange Ausgabe der Lesetipps ermöglicht. Wie so oft erwartet euch eine breite Mischung von Themen. Wir haben ein Interview des GameStar-Testers zu Baldurs Gate 3. Eine Übersicht der spannendsten Spielejahre, ernste Themen wie den Klimawandel oder ein Museum in Fortnite. Neu dazu eine "Spaßabteilung" nicht ganz so ernster Beiträge und sogar ein Bericht über Mobile Spiele. Viel Spaß mit dieser Ausgabe der Lesetipps.

Mögliche Rekordwertung der »GameStar« Herr Klinge, halten Sie »Baldur’s Gate 3« für das beste Computerspiel überhaupt?

spiegel.de am 19.08.2023, von Markus Böhm

Fangen wir mit einem der großen Aufhänger aktuell (vor Starfield) an. Baldurs Gate 3 begeisterte nicht nur die Redaktion von GamersGlobal sondern auch viele andere Redaktionen. Der Tester der GameStar wurde wegen des Tests sogar vom Spiegel interviewt, da es selbst dort eine größere Berichterstattung zum Spiel gab.

Das Magazin »GameStar« testet seit Jahrzehnten Computerspiele – und will nun die höchste Wertung seiner Geschichte vergeben. Warum ausgerechnet an »Baldur’s Gate 3«? Wir haben den Chefredakteur gefragt. 37 Stunden. So lange hat SPIEGEL-Redakteur Sebastian Maas »Baldur’s Gate 3« allein in den ersten drei Tagen nach Erscheinen gespielt. Freiwillig und in seiner Freizeit, Maas war offiziell gar nicht als Tester vorgesehen. Das Rollenspiel der Larian Studios aber ließ ihn nicht los. »Das letzte Mal bin ich so in ein Spiel hineingesaugt worden, als ›World of Warcraft‹ erschien«, schrieb er in seinem Artikel dazu. Inzwischen hat er rund hundert Stunden in der Fantasywelt verbracht.

Die besten Spielejahrgänge versus 2023: Erleben wir ein historisches Games-Jahr?

buffed.de am 15.07.2023, von Karsten Scholz

Dieses Jahr bietet eine Vielzahl interessanter Titel an. Zuletzt das oben erwähnte Baldurs Gate 3 und jetzt auch Starfield (hier im Test). Demnächst erscheint der langerwartete DLC zu Cyberpunk 2077. Haben wir ein besonders starkes Spielejahr? Diese Frage stellt sich Karsten Scholz und versucht sie auch ausführlich zu beantworten:

Nach den vergangenen Jahren, die von der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Verschiebungen geprägt waren, standen die Chancen gut, dass uns 2023 ein zumindest brechend voller Spiele-Jahrgang erwarten könnte. Glücklicherweise haben uns die bisherigen etwa sechseinhalb Monate aber nicht nur Masse, sondern auch Klasse beschert. Die Liste der spielenswerten Titel aus 2023 ist lang, gleiches gilt für die Aufstellung der potenziell interessanten Releases der kommenden Monate.

Waldbrände und unbewohnbare Gebiete: Wie Games zur Umwelt-Zeitkapsel werden

t3n.de am 30.07.2023, von Matthias Kreienbrink

Der Artikel beschäftigt sich mit dem Thema Dinge in Spielen zu konservieren, die evtl. für die Nachwelt nicht mehr erlebbar sein werden. Hier wird auch der Discovery Modus der Assassin’s Creed Titel mit aufgeführt, die einen Bildungscharakter aufweisen. Ist das eine Möglichkeit, der Zukunft unsere Gegenwart zu präsentieren?

Durch den Klimawandel verändert sich die Erde immer stärker und schon jetzt hinterlassen Umweltkatastrophen dauerhafte Spuren. Können Games nicht nur untergegangene Epochen wieder auferstehen lassen, sondern auch unsere aktuelle Welt bewahren? Willkommen im Zoo! Zu Ihrer Linken sehen Sie die Elche, auch Alces alces genannt. Ein kleiner Gang über den Holzsteg und Sie haben den perfekten Blick – schauen Sie, gerade nimmt einer ein ausgiebiges Bad. Wenn Sie einen Blick auf die Infotafel werfen wollen, sehen Sie, dass der Elch nicht zu den gefährdeten Spezies gehört. Besonders in Kanada gibt es große Populationen. Anders steht es um den Himalaya­bären oder Ursus arctos isabellinus, ein Gehege weiter.

Aus dem GG-Archiv: DIE REDAKTION AUF DER GAMESCOM 2018

gamersglobal.de am 21.07.2021, von direx

Eigentlich kein langer Text, dafür passend zur aktuellen Gamescom. Ja ich weiß, der Beitrag ist eigentlich nicht alt genug für "aus dem Archiv", mir hat der Beitrag aber so gut gefallen, zumal es ja das Jahr 2018 zeigt. Zudem behaupte ich, dass die GG-Dokus immer wieder beworben werden sollten:

Mit mehreren Kameras bewaffnet hat GamersGlobal die Gamescom unsicher gemacht, René Jacob hat das Material zu einer sehenswerten Doku verarbeitet. So verläuft eine Spielemesse aus Redaktionssicht.

Entwickler baut "Holocaust Museum" in Fortnite

wdr.de am 03.08.2023 von Jörg Schieb

Fortnite wird bislang mit Sicherheit von niemandem mit dem Begriff Bildung oder Museum in Verbindung gebracht. Das Battle Royal Spiel hatte bislang mit diesen Themen auch nichts zu tun. Das will nun ein Entwickler in Zusammenarbeit mit dem Publisher Epic Games ändern. Hierfür soll im Spiel ein Museum über den Holocaust besuchbar sein. Ich bin gespannt wie erfolgreich die Idee ist, so Leuten Museen näher zu bringen bzw. zugänglicher zu machen.

Mehr als 400 Millionen Menschen spielen regelmäßig das populäre Videospiel Fortnite: Und schon bald wird es dort ein virtuelles "Holocaust Museum" geben. WDR-Digitalexperte Jörg Schieb über die Hintergründe. Der jüdische Spiele-Entwickler Luc Bernard hat auf Twitter mit Stolz angekündigt, dass es schon in wenigen Wochen ein Holocaust Museum auf der Spieleplattform Fortnite geben wird. Das Unternehmen Epic Games, Betreiber der Plattform, hat dem Entwickler jetzt seine Unterstützung dafür zugesagt. Nötig, damit das bereits entwickelte virtuelle Museum dann irgendwann für alle öffentlich zugänglich ist.

Jobs in der Games-Branche: Arbeit auf der Spielwiese

tagesschau.de am 23.08.2023, von Philipp Wundersee

Der Standort Deutschland für die Games-Branche wächst. Auch wenn es zuletzt negative Meldungen gab (z.B. dass Daedalic nur noch publisht, nach dem Missverfolg von Golum), so wächst dieser Wirtschaftszweig.

In der Games-Branche entstehen immer mehr neue Unternehmen. Jobs in der Spieleentwicklung gelten als attraktiv. Der wachsende Wirtschaftszweig braucht kreativen Nachwuchs. "Mit unseren Spielen kann man Englisch lernen, europäische Kulturen entdecken oder mal eben eine Windenergieanlage reparieren", sagt Linda Kruse. Sie ist Game-Designerin in Köln und entwickelt mit ihrer Firma "The Good Evil" digitale Spiele, auch um Kindern beim Lernen zu helfen. "Unser Ziel sind interaktive Spiele, bei denen man etwas erleben und lernen kann."

Mobile Games : Das kannste zocken

zeit.de am 26.08.2023, von Henrik Oerding und Meike Laaff

Ein Thema, das in der Fachpresse im wesentlichen ausgelassen wird: Mobile Games. Dafür findet sich hier eine kleine Übersicht an möglichen Spieleempfehlungen, insbesondere für Kinder im Grundschulalter:

Das Kind will losspielen – aber viele Mobile Games sind Schrott. Was also taugt und macht Spaß? Ein neunjähriges Kind, ein Spieleredakteur und eine Mutter testen. Das Kind, im schönsten Grundschulalter, will zocken. Auf Ihrem Smartphone, dem Tablet, völlig egal. Das Problem ist nur: Es gibt viele miese Spiele für mobile Geräte. Games, die einfach blöd sind. Oder solche, bei denen es nur weiterspielen kann, wenn man Geld einwirft. Andere sind zwar pädagogisch wertvoll, aber mitunter auch ganz schön langweilig. Für Eltern, die selbst nicht gern und viel spielen, ist es da oft schwer, die Games zu identifizieren, die wirklich etwas taugen.

Wo man die Zuverlässigkeit gedruckter Zeitungen noch zu schätzen weiß

uebermedien.de am 29.07.2023, von Stefan Niggemeier

Heutzutage gilt im Journalismus leider oft "lieber schnell als gut". Zumindest erwecken viele Medienhäuser in ihren Online-Publikationen den Eindruck. Der Printjournalismus leidet seit Jahren unter sinkenden Absätzen. Nicht so in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, hier gibt es eine eigene Questreihe die sich mit einer Print-Zeitung beschäftigt und die Fans dieser Zeitung zeigt.

Wo man die Zuverlässigkeit gedruckter Zeitungen noch zu schätzen weiß. Man hat ganz gut was um die Ohren, als Recke in Hyrule. Als wäre man nicht schon damit ausgelastet, die verschwundene Prinzessin zu suchen, Schätze auszugraben, sich mit Monstern und Konstrukten anzulegen, Schreine und Lichtwurzeln zu aktivieren, das böse Miasma zu bekämpfen und generell die Welt zu retten, wird man dauernd von Mitgliedern der Bevölkerung angequatscht und um Hilfe gebeten: Mal fehlt ein Rezept, mal der Herr Gemahl; hier soll ein Kind betreut, da die Bürgermeisterwahl beeinflusst, drüben ein Dorf wieder aufgebaut werden.

Klimakrise in Serien und Games :Hurra, die Welt geht unter

taz.de am 02.08.2023, von Arabella Wintermayr

Ein weiterer Beitrag zum Thema Klima bzw. Klimawandel. Dieser thematisiert den Mangel des Themas insbesondere im Bereich der Unterhaltungsindustrie. Es werden natürlich die positiven Ausnahmen gezeigt und auch die Wichtigkeit des Themas beleuchtet, auch im Kontext der Unterhaltungsindustrie.

Endzeitstimmung ist aus Serien und Spielen kaum wegzudenken. Aber die Klimakrise wird bislang erstaunlich selten thematisiert. Auf heftige Hitzewellen folgen starke Gewitter und Sturmböen: Durch die aktuellen Extremwetterereignisse werden die Gefahren des Klimawandels gerade besonders spürbar. Für Viele spielt sich der Sommer dieser Tage daher zum Großteil im Drinnen ab. Dort, wo sich nicht nur hohen Temperaturen, sondern auch den Gedanken daran noch ziemlich gut entkommen lässt. Denn dafür, dass uns die Ankündigungen dessen, was uns bei weiterer Untätigkeit bevorsteht, in der wahren Welt schon so deutlich begegnen, behandeln Phänomene wie Videospiele und Serien (Literatur und Kino sind weiter), den Klimawandel bislang erstaunlich selten.

