PM: Saison 4 von MLB The Show 23 bringt euch die „Snapshot Series“, das „The Great Race of ‘98“-Programm und noch viel mehr (Sony Playstation Blog)

Das Prämienprogramm für Saison 4 für MLB The Show 23ist ab heute verfügbar* und bietet euch brandneue Inhalte und Belohnungen– inklusive stylishen „Snapshot Series“-Spielerobjekten und neuen Programmen, Sammlungen, Events und vieles mehr.

Sichert euch in den „Team Affinity“-Programmen Player-Belohnungen eures Lieblingsteams. Probiert euch an der neuen Mini-Saisonherausforderung und sichert euch in Spielen mit drei Innings gegen die CPU Fortschritte im Programm. Oder schließt euch im Ranglisten-Koop mit einem Freund zusammen, um gemeinsam im 2-gegen-2- oder 3-gegen-3-Modus die Bestenlisten zu erobern**.

* Für die Aktualisierung und die Belohnungen in Saison 4 ist eine Internetverbindung erforderlich.

** PS Plus-Abonnement benötigt für Online-Multiplayer.

In der brandneuen „Snapshot Series“ findet ihr einige eurer Lieblingsspieler in ihren besten Outfits abseits des Spielfelds. Im XP-Belohnungspfad für Saison 4 erwarten euch „Snapshot Series Max Fried“ und „Snapshot Series Jim Rice“. Und im Boss-Choice-Pack warten „Snapshot Series Manny Machado“ und „Snapshot Series Cliff Lee“. Wenn ihr die „Team Affinity“-Saison-4-Sammlung abschließt, könnt ihr zudem Nolan Ryan und Charlie Blackmon zu eurem „Diamond Dynasty“-Team hinzufügen. Ihre „99 Diamond“-Version wird eure Mannschaft sicherlich zum Strahlen bringen!

Krallt euch im „Team Affinity“-Saison-4-Programm, im „Ranked 6“-Programm und dem „All Sets II“-Event noch mehr „Snapshot Series“-Spieler– ab heute in MLB The Show 23 verfügbar.

Es war das Jahr 1998, Cargohosen waren der letzte Schrei, Handys wurden nur zum Telefonieren benutzt, und zwei der erfolgreichsten Baseballspieler lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, um den seit Langem bestehenden und heiß begehrten Saison-Homerun-Rekord zu brechen. Das „The Great Race of ‘98“-Programm wirft ein Licht auf die historische Saison im Jahr 1998 von Mark McGwire und Sammy Sosa und stellt euch zudem weitere Spieler vor, die im selben Jahr einige einschneidende Momente erlebten. Taucht in eine der einflussreichsten Baseball-Saisons ein, wenn das „The Great Race of ‘98“-Programm am 8.September um 21:00 Uhr MESZ in MLB The Show 23 erscheint.

MLB The Show 23 feiert während des Hispanic Heritage Month mit dem „Roberto Clemente Day“-Programm den ersten Puerto Ricaner, der in die Hall of Fame der Liga aufgenommen wurde, Roberto Clemente. Übernehmt die Kontrolle über „Arriba“ in einigen seiner denkwürdigsten Spiele, zusammen mit Spielern, die mit dem „Roberto Clemente Award“ der MLB ausgezeichnet wurden, und einigen der aktuellen Boricua-Superstars aus der Liga. Macht euch bereit, am 15.September um 21:00UhrMESZ als einige eurer Lieblings-Baseballspieler das Spielfeld zu betreten, wenn wir zusammen mit Major League Baseball das Leben und das Vermächtnis dieser Legende auf und abseits des Platzes würdigen– beim „Roberto Clemente Day“-Programm.

Freut euch auf diese und weitere tolle neue Inhalte und Belohnungen, die im Herbst in MLB The Show 23 auf euch warten.

Aber das ist noch nicht alles!

Die „The Show Championship Series“ ist das Profi-Event von MLB The Show 23, das von Grund auf neu entwickelt wurde. Dieses Weltklasse-Event bietet drei Stages mit Geldpreisen in Höhe von 50.000 Dollar. Die Series beginnt mit zwei Qualifyings, die über ESL Play abgehalten werden.

Das 1.Qualifying beginnt am 9.September und das 2.Qualifying folgt eine Woche später am 16.September. Die Qualifyings gehen über zwei Tage. Die Spieler kämpfen dabei über das Wochenende um einen Platz unter den besten 6, um eine direkte Einladung für die live übertragenen Finalrunden zu erhalten, die zwischen dem 28.September und 1.Oktober stattfinden. Die verbleibenden 32 besten Spieler in den Qualifyings können an einer „Wild Card“-Runde teilnehmen, bei der sich vier weitere Spieler einen Platz im Finale sichern können.

So könnt ihr teilnehmen: 1) Besucht die „ESL Play“-Turnierseite. 2) Stellt sicher, dass euer PSN-Konto mit ESL Play verknüpft ist. 3) Registriert euch für eines der beiden Qualifyings*. Hier erstellt ihr kein Stadion oder Spieler, es gibt keine Knuckleball-Pitcher und keine Ausreden. Schluss mit dem Training, jetzt ist es Zeit für einen Wettkampf. Mehr über die Qualifyings erfahrt ihr hier.

* Aktive PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt und Einwohner eines teilnahmeberechtigten Landes sein. Ungültig, wo gesetzlich untersagt. Vollständige Regeln hier ansehen