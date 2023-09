Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Dosis macht das Gift. A.K.I., die wahnsinnige Giftmeisterin schlängelt sich ab 27. September zu Fighting Ground, World Tour und in den Battle Hub von Street Fighter 6 auf PS5 und PS4. Den Befehlen ihres Meisters folgend, injiziert A.K.I. all jenen Gegnern Gift, die es wagen, sich in ihrer Reichweite aufzuhalten– und das alles mit einem Lächeln. Ihr könnt sie nicht aufhalten, aber sie wird euch ausschalten.

A.K.I., ein neuer Charakter in der Street Fighter-Reihe, ist eine Schlangenfrau mit nur einem Ziel im Leben– ihrem erstaunlichen und überragenden Meister F.A.N.G aus Street Fighter V zu gefallen. A.K.l. hat den Befehl, die Überbleibsel von Shadaloo zu beseitigen, und genießt dabei ihre unglaubliche Macht.

Helft A.K.I. in World Tour dabei, eine Kräutermedizin in Tian Hong Yuan zu finden– einer neuen Region, in welcher ihr eure Verbindung zu A.K.I. stärken und ihre tödlichen Fähigkeiten erlernen könnt. Nutzt diese Fähigkeiten im Battle Hub– in den überaus beliebten und stets wahnwitzigen Avatar Battles. Entdeckt, wie ihr eure persönlichen Kombos mit Gift verbessern könnt.

Game Director Takayuki Nakayama verriet, wie das Team einen optisch auffälligen Charakter wie A.K.I. entworfen hat.

„Das Charakterdesign, das uns vorschwebte, war das einer blassen Schülerin eines Lehrmeisters, deren Kampfstil eine Kombination aus Schlangen- und Dim Mak-Kampfkünsten ist. Deshalb haben wir A.K.I. zu einer weißen Schlange voller Gift gemacht.

Ihr Cheongsam ist aus unheilvoller Schlangenhaut, deren wunderschöner Glanz bei jeder Bewegung an eine Schwarze Mamba erinnert. Das Schlangenmuster, das von ihrer Brust zu ihrem Bauch verläuft, soll an die Unterseite einer Schlange erinnern.

Ihre hervorstechende Frisur war eine Idee, die nicht vom Designteam selbst stammte. Sie spiegelt das Symbol eines Attentäters wider– „kasa“, ein japanisches Wort, welches sowohl für Regenschirm als auch für Grashut steht. Auf Grundlage dieses Konzept haben wir darauf geachtet, wie ihre Augen von ihren Haaren versteckt werden und wie wir ihre Silhouette anpassen können. Wir waren im Besonderen darauf bedacht, dass die Silhouette ihres Kragens und ihre verborgenen Augen einen fesselnden Eindruck erwecken, wenn man sie von der Seite betrachtet.“

A.K.I. hat von ihrem Meister alles über Gifte gelernt, aber ihre Nägel erinnern euch stets daran, dass sie in erster Linie ein Geschöpf aus einer anderen Welt ist. Sie ist eine Meisterin des Fernkampfes und dominiert die Arena mit ihrer Fähigkeit, Gifte zu wirken. A.K.I. wartet nur darauf, dass ihre Beute einmal blinzelt.

Wie ihr Lehrmeister F.A.N.G vergiftet auch A.K.I. ihre Gegner, deren Gesundheitspunkte daraufhin langsam abnehmen, solange der Effekt anhält. Wenn A.K.I. einen Schlag einstecken muss, versprüht sie Gift. Auf Entfernung kann sie die Fähigkeit Serpent Lash anwenden, bei der ihre Nägel wie eine Kette nach vorne schnellen und die Gegner vergiften, die von ihnen getroffen werden. Die OD-Version von Serpent Lash hakt sich bei Gegnern fest, wodurch A.K.I. einen Satz nach vorne machen kann, um die Entfernung zu überbrücken. Wenn sie mit Fähigkeiten wie Serpent Lash einen Gegner trifft, der bereits vergiftet ist, wird eine Toxic Blossom aktiviert, deren Explosion die getroffenen Gegner für Folgeangriffe verwundbar macht.

Ihre Feuerballfähigkeit– Nightshade Pulse– lässt eine Blase entstehen, welche die Gegner bei einem Treffer vergiftet. Sie kann diese Blase mit Nightshade Chaser vorzeitig platzen lassen, um den Flächenschaden zu vergrößern. A.K.I. kann außerdem die Fähigkeit Orchid Spring verwenden, mit der sie eine Pfütze aus Gift vor sich erscheinen lässt, welche all jene vergiftet, die in sie hineintreten.

Schlangen lauern ihrer Beute immer dort auf, wo sie nicht gesehen werden können. A.K.I. kann die Fähigkeit Cruel Fate benutzen, um einen Rückwärtssalto in Richtung ihrer Gegner zu machen, wobei sie im Flug ihre Nägel in sie gräbt. Mit Snake Step kann sie sich wie eine waschechte Schlangenfrau auf dem Boden und zwischen ihren Gegner schlängeln.

A.K.I. geht sogar noch einen Schritt weiter– mit Sinister Slide schlängelt sie sich aus dem Bildschirm heraus und entgeht allen Gefahren, während sie sich nach vorne schleicht. Während sie Sinister Slide benutzt, kann sie drei Aktionen durchführen: Mit Venomous Fang schnellt sie nach vorn, um ihre Gegner zu vergiften. Heel Strike ermöglicht nach einem erfolgreichen Treffer Komboangriffe. Mit Entrapment windet sie sich um die Körper ihrer Gegner und macht sie bewegungsunfähig.

Mit ihrer Level 1 Super Deadly Implication kann A.K.I. ihre Gegner mit einem Tritt in die Luft befördern, wo sie sie in einer riesigen Giftblase festhält und durch die Arena schleudert. Mehrere Krallen schnellen mit Level 2 Super Tainted Talons vorwärts und hinterlassen eine Spur aus Gift, die für eine lange Zeit bestehen bleibt.

Mit Level 3 Super–Claws of Ya Zi greift A.K.I. mehrere Druckpunkte an den Körpern ihrer Gegner an und injiziert ihnen so ein Gift, das von innen seine Macht entfaltet. Wenn ihr in diese Ketten geratet, werdet ihr vor Qualen schreien.

A.K.I. ist ab 27. September für alle erhältlich, die den Year 1 Character Pass, die Deluxe Edition oder die Ultimate Edition besitzen. Bekommt für eine Stunde einen ersten Vorgeschmack auf ihr Gift– mit dem Rental Fighter-Ticket, erhältlich mit dem Fighting Pass. Kleidet A.K.I. in einem zusätzlichen Outfit, welches mit ihrer Freischaltung verfügbar ist.

Die Ankunft der Schlangenfrau steht kurz bevor! Der Fighting Pass wird am 1. September veröffentlicht und enthält kosmetische Gegenstände, mit denen ihr euch auf A.K.I.s Giftgebräu vorbereiten könnt.

Ihre Schlangenzunge und ihre brodelnden Tränke erzeugen ein Zischen, das stetig lauter wird, je näher der 27. September rückt– der Tag, an dem A.K.I. in Street Fighter 6 für PS5 und PS4 eingeführt wird.