PM: Neues psychedelisches Ultros-Gameplay zeigt Boss und Fortschrittsloop (Sony Playstation Blog)

liebe Leser. Ich bin Mårten, Game Design Director bei Hadoque, einem in Schweden ansässigen Kollektiv aus Kreativschaffenden. Ich habe das Kernprinzip des Spiels mitentwickelt und die Entwicklung des Game Designs geleitet. Wir haben in den vergangenen Jahren an Ultros– unserem ersten gemeinsamen Spiel– gearbeitet und freuen uns ungemein, euch heute das grundlegende Gameplay sowie einen neuen Boss vorstellen zu können.

Um noch einmal unsere Bekanntgabe des Spiels beim diesjährigen PlayStation Showcasezusammenzufassen: Ultros ist ein mystisches und poetisches Abenteuer, in dem ihr gefährliche Weltrauminsekten bekämpft und Samen pflanzt, um einen Aliengarten anzulegen. Ouji, die Protagonistin unseres Spiels, wacht in einem überwucherten Sarkophag mitten im Weltraum auf. Sie kann sich nicht daran erinnern, wer sie ist oder wie sie dorthin gelangte. Doch die Welt fühlt sich vertraut an und scheint auf sie zu reagieren, als hätte sie eine Verbindung zu ihr. Hier beginnt euer Abenteuer und ihr macht euch daran, die Tiefen des Sarkophags zu erkunden.

Platforming spielt auf euren Erkundungstouren eine zentrale Rolle. Ouji ist flink und kann Momentum aufbauen, um in einen Bewegungsfluss zu kommen, der sich natürlich anfühlt. Ihr werdet springen, klettern, kriechen und Oberflächen zerstören, um geheime Bereiche offenzulegen.

Kurz nach Beginn eures Abenteuers werdet ihr auf insektenartige Aliens stoßen, die ihr Revier verteidigen und aufgebracht werden können, solltet ihr ihnen zu nahe kommen. Sie sind Teil des mysteriösen Ökosystems im Spiel, an dem ihr mit zunehmendem Fortschritt teilhabt. Die ersten Insekten, die in unserem einführenden Gameplay-Trailer zu sehen sind, heißen Puppaluppas und zählen zu den schwächeren Gegnern. Besiegt ihr sie mit eurem Schwert, lassen sie Körperteile oder auch verschiedene Organe zurück. Ultros belohnt Spieler dafür, Gegner mit möglichst viel Finesse zu erledigen: je abwechslungsreicher eure Angriffe, desto besser die Kreaturenteile, die ihr erhaltet. Wenn ihr sie einsammelt, könnt ihr die Teile näher inspizieren, um weitere Details zu erhalten und ein wenig Hintergrundwissen zum jeweiligen Kreaturenteil zu erfahren. Ihr könnt die Teile verbrauchen, um eure verschiedenen Nahrungsparameter zu erhöhen.

Außerdem in unserem Gameplay-Trailer zu sehen war ein skurriler Charakter namens Gärdner. Wie der Name vielleicht bereits vermuten lässt, lehrt er euch etwas über die Pflanzenmechanik im Spiel. Pflanzen produzieren für gewöhnlich eine Art Früchte. Im Spiel könnt ihr zahlreiche Samenarten finden und pflanzen. Die Früchte könnt ihr essen, um Gesundheit zu erhalten und euch zu ernähren. Die verschiedenen Kreaturenteile und Früchte bieten unterschiedliche Nahrungsvorteile. Es lohnt sich, einen Blick auf die Details zu werfen, da es eine Strategie gibt, um die für eure Ernährung nötige Nahrung zu finden.

Sobald ihr einen Rastpunkt erreicht, könnt ihr auf einem Fähigkeitenbaum– oder Kortex, wie wir ihn nennen– je nach Nahrungsanforderungen oder abhängig von der Nahrung, die ihr zu euch nehmt, neue Fähigkeiten freischalten. Dies kommt bei einer weiteren Gegnerart, den PomPoms, zum Einsatz. Sie können über Schilde verfügen, die es mit einem aufgeladenen Angriff zu durchbrechen gilt. Nach einer Kombo könnt ihr außerdem mit kleineren Gegnern jonglieren und sie auf die Spielumgebung oder andere Gegner schleudern, was einen Heidenspaß bereitet.

In der zweiten Hälfte des Trailers sammelt Ouji den sogenannten „Extractor“ ein. Die Schamanen setzten dieses Werkzeug bei ihrem Ritual auf ihrer Raumstation ein. Also spielt es eine wichtige Rolle für die Haupthandlung des Spiels. Doch nicht nur das: Er bietet auch einige coole Verstärkungen. Die erste, die ihr erhaltet, ist der Doppelsprung. Außerdem lernen wir mit Qualia einen weiteren wichtigen und zugleich mysteriösen Charakter kennen, über den ihr im Laufe des Spiels mehr erfahrt. So viel sei verraten: Sie hat eine Verbindung zum Ökosystem des Spiels und kann dieses beeinflussen.

Wir folgen Qualia und führen sie zu unserem neuen Boss, den wir heute vorstellen. Dabei handelt es sich um ein gewaltiges, bizarres und wurmähnliches Ungetüm. Wie bei den meisten Bossen im Spiel gilt es, Angriffsmuster zu erkennen, Schwachstellen auszumachen und im richtigen Moment zurückzuschlagen, um keinen Schaden zu erleiden und siegreich hervorzugehen.

Im Anschluss daran tötet Ouji einen Schamanen in einer Kammer, woraufhin zahlreiche weitere Schamanen zum Vorschein kommen, um das Siegel zu zerstören, das Ouji in dieser Welt gefangen hält. Das Hauptziel des Spiels besteht im weiteren Verlauf darin, die Spur dieser Schamanen aufzunehmen. Dieser Tumult weckt Ultros, ein dämonisches Wesen, und führt dazu, dass Oujis Reise von Neuem beginnt und sie wieder an einem vertrauten Ort erwacht. Dies stellt zugleich das größte Mysterium des Spiels dar, das es zu lösen gilt: Ihr müsst die verschiedenen Richtungen erkunden und dabei herausfinden, wie ihr den Kreislauf durchbrechen könnt.

Wir hoffen, euch hat dieser neue Eindruck vom Spiel gefallen. Ultros erscheint 2024 für PlayStation 5 und PlayStation 4. Ihr könnt das Spiel bereits jetzt eurer Wunschliste hinzufügen.