Die Wertungen der deutschen Presse

PC Xbox X

In unserem Noten-Vergleich zu Starfield führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de, GamePro.de, GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Starfield

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar 81

v. 100 Größer als die Ambitionen von Starfield ist nur das vergeudete Potenzial des Rollenspiels. Ein spaßiger Weltraum-Trip steckt dennoch drin. GamePro 82

v.100 Starfield wird in diesem Jahr das Spiel sein, das nach Release so kontrovers diskutiert wird, wie kein zweites. Fans von Bethesda-RPGs werden hier sicher mit der Zeit ihr Spiel des Jahres finden und sich dutzende Stunden im Weltall verlieren. Wiederum andere werden aufgrund allerhand Makel früh enttäuscht den Weltraumanzug in den Spind hängen. PC Games /

Videogameszone.de

9

v.10 Fantastisch designtes Sci-Fi-Rollenspiel mit vielen typischen Bethesda-Stärken, guten Dialogen und spaßigen Kämpfen. Raumfahrt und Planetenerkundung verlieren zwar schnell an Reiz, stören das Spielerlebnis aber auch nicht. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 9.0

v. 10 Starfield ist einerseits echt klasse geworden, andererseits aber längst nicht perfekt und in Teilbereichen sogar enttäuschend. [...] Starfield hat 120 Stunden lang sehr viel Spaß gemacht und mich in seinen besten Momenten tatsächlich in eine fremde Welt katapultiert. Selbst beim spätnächtlichen Zähneputzen dachte ich noch über Schiffsmodule nach, und wie ich noch eine Tonne Gewicht einsparen könnte.

Durchschnittswertung 8.6 *Zuletzt überprüft: 01.09.2023, 10:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.