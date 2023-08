PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammelobjekte für September 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation Stars-Mitglied! Ab September erwarten dich brandneue Kampagnen und Sammelobjekte. Mach dich bereit, neue Herausforderungen zu bestehen, Prämien zu verdienen und deinen Schaukasten mit neuen digitalen Sammelobjekten zu erweitern. Schau diesen Monat regelmäßig in der PlayStation App vorbei, um nichts zu verpassen.

Schauen wir uns gleich an, welche Angebote auf dich warten.

Erhältlich ab 1. September.

Alle ehemaligen Besitzer der ikonischen PS3-Wireless-Tastatur, aufgepasst! Eure Gaming-Reise hat sich ein wenig Anerkennung verdient. Aktiviere die PlayStation & You: Wireless-Tastatur-Kampagne und schalte ein exklusives digitales Sammelobjekt frei– die klassische PS3 Wireless-Tastatur.

Starte einfach die Kampagne und dieser nostalgische Gegenstand landet direkt in deiner digitalen Sammlung.

Erhältlich ab 5. September.

Im PlayStation Plus-Spielekatalog stehen Extra- und Premium-/Deluxe-Mitgliedern hunderte Spiele zur Verfügung. Der Katalog wird regelmäßig aktualisiert, deshalb stellen wir dir monatlich die Highlights vor. Wenn du eines der Spiele in dieser Kampagne spielst, verdienst du 50 Punkte.

Diesen Monat kannst du dich auf einige der größten Hits aus Japan freuen. Spiele eines dieser ikonischen Spiele aus Japan unterhalb und verdiene 50 Punkte.

Erhältlich ab 5. September.

Neuer Monat, neue PlayStation Plus-Spiele. Bei dieser Kampagne können PlayStation Plus-Mitglieder eines der Spiele des Monats September spielen und dabei 50 Punkte verdienen. Die angekündigten Spiele findest du hier:

Erhältlich ab 7. September.

Es ist an der Zeit, Slay the Spire zu dominieren und dir die Trophäe „Die Formen“ zu verdienen. Bewältige diese Herausforderung und das exklusive Sammelobjekt Hard Game Club-Ballon gehört dir.

Solltest du die Trophäe „Die Formen“ bereits freigeschaltet haben, wartet die Belohnung schon auf dich. Starte einfach die Kampagne, spiele ein beliebiges PS4- oder PS5-Spiel und der Hard Game Club-Ballon gehört dir.

Hard Game Club: Cuphead

Letzte Chance: Falls du es nicht schon in der PS App gesehen hast, momentan läuft eine Hard Game Club-Kampagne für Cuphead bis 14. Oktober. Verdiene die Trophäe „Ein Tag auf dem Jahrmarkt“, um das digitale Hard Game Club-Sammelobjekt für Cuphead zu erhalten.

Falls du diese Trophäe bereits verdient hast, starte einfach die Kampagne, spiele ein beliebiges PS4- oder PS5-Spiel und dieser Hard Game Club-Ballon gehört dir.

Nur zur Erinnerung: Deine PlayStation Stars-Punkte sind dein Ticket zu einer Vielzahl unglaublicher Spiele und mehr. Wirf einen Blick in den Abschnitt „PlayStation Store-Belohnungen“ in deinem PlayStation Stars-Belohnungskatalog und sieh dir an, welche Spiele du dir direkt für Punkte holen kannst. Hier ein paar Beispiele, welche Spiele dort auf dich warten:

Du bist noch kein PlayStation Stars-Mitglied? Erfahre mehr über PlayStation Stars und melde dich hier an.