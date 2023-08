PM: Wizard With A Gun wird am 17. Oktober veröffentlicht (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wizard With A Gun wird am 17. Oktober veröffentlicht

– Das perfekte Grusel-Timing für PS5, Xbox Serie S|X & PC –

Das zauberhafte Entwicklungsstudio Galvanic Games und seine glamourösen Familiare Devolver Digital haben das Veröffentlichungsdatum von Wizard With A Gun aus ihrem magischen Hut gezogen und bestätigt, dass der 17. Oktober für PS5-, Xbox Series S|X- und PC-Besitzer*innen tatsächlich der prestigeträchtigste Tag des Jahres ist. Emsige Zauberschüler*innen können jetzt vorbestellen und erhalten das Noble Wizard Pack – eine Sammlung kosmetischer Charms für ihren Gunmancer – für die magische Summe von 24,50€. Für alle, die nicht so lange warten können, ist die Singleplayer-Demo von Wizard With A Gun für eine begrenzte Zeit auf Steam zurück!

Wizard with a Gun ist ein kooperatives Online-Sandbox-Survival-Spiel, das in einer magischen Wildnis voller gefährlicher Kreaturen und packender Geheimnisse spielt. Spieler*innen begeben sich allein oder zu zweit auf ein Abenteuer, erschaffen einen ganz eigenen Charakter und statten ihn nach den eigenen Wünschen aus – und nebenher erkunden sie das Unbekannte, entwerfen Waffen mit der gebotenen Sorgfalt und sammeln Geschosse und Einrichtungsgegenstände für den Wohnturm. Aber Vorsicht! Wenn die Magie außer Kontrolle gerät, kann sehr schnell alles niederbrennen…

Kooperative Abenteuer

Überlebe alleine oder gemeinsam im Online-Koop-Spiel und erbaue deinen Turm aus weltlichen Ressourcen, Magie und einer Prise Kreativität – Oder sieh dabei zu, wie alles gleichzeitig niederbrennt.

Magische Waffenanpassungen

Sammle Ressourcen in der Welt und stelle einzigartige, verzauberte Munition für dein Waffenarsenal her. Kombiniere Elemente für beabsichtigte oder überraschende Effekte, die den Schuss, den Explosionsradius, den Geschossweg und sogar den Status der Kreatur in deinem Fadenkreuz verändern können.

Lustige Hüte

Erstelle eine schillernde Garderobe für deinen Charakter, von Roben und Hüten bis hin zu Rüstungen und Accessoires – funktional und modisch auf eine Art und Weise, die nachhaltig beeindruckt.

Zufällig generierte Biome

Erforsche und entdecke neue Abschnitte der Welt mit Wüsten, Sümpfen, Tundra und Prärien, die nach der Zersplitterung der Welt lose zusammen durch Raum und Zeit schweben. Entfessele die kosmische Macht aus der Sicherheit des eigenen Turms, um die Welt zurückzusetzen. Danach gilt es, ein neues Layout für einst vertraute Länder zu finden.

Systemisches Gameplay

Experimentiere mit neuen Zauberkombinationen und finde auf die harte Tour heraus, wie sich die Magie auf Feinde und die Welt um dich herum auswirkt. Kreative Arrangements können zu mächtigen Kreationen führen, die deine Feinde überwältigen, während unkontrollierte Verschmelzungen ein wunderbares Rezept für eine Katastrophe bedeuten können!