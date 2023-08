PM: Ghostrunner 2: Neue Fähigkeiten für euren ultimativen Cyber-Ninja (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr habt gedacht, mit dem Fall der Schlüsselmeisterin Mara am Ende von Ghostrunner wäre der klägliche Rest der Menschheit gerettet? Weit gefehlt, denn nur ein Jahr später nutzen Gangs und ein gefährlicher KI-Kult das entstandene Machtvakuum, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Ab dem 26. Oktober 2023 macht ihr euch in Ghostrunner 2 wieder auf in die postapokalyptische Cyberpunk-Zukunft, um die Menschen rund um den Dharma Tower zu beschützen. Für die Fortsetzung haben die Entwickler des polnischen Studios One More Level eurem Helden neue Fähigkeiten und sogar ein futuristisches Motorrad spendiert, damit ihr die knallharten Herausforderungen meistern könnt. Denn auch in der Fortsetzung gilt: Ein einziger Treffer genügt meistens, um euren Cyber-Ninja ins virtuelle Nirvana zu befördern.

Das Spielprinzip wirkt vertraut: Euer Ghostrunner Jack rennt blitzschnell an Wänden entlang, springt über Abgründe, klettert an Vorsprüngen empor und schlittert über den Boden der neonfarbenen Cyberpunk-Stadt. Dabei ist volle Konzentration gefragt, denn wenn ihr nur einmal blinzelt, landet ihr schnell in einem scheinbar bodenlosen Nichts, verliert den so befriedigenden Bewegungsfluss und müsst neu beginnen. Zum Glück sind die Rücksetzpunkte immer nah am letzten Scheitern, so dass ihr nicht viel Zeit verliert. Aber 20, 30 oder 40 Tode bei kniffligen Sprüngen oder gnadenlosen Gegnern sind eher die Norm als die Ausnahme.

Davon solltet ihr euch aber auf keinen Fall vorschnell zum Aufgeben bewegen lassen, Ghostrunner 2 ist genau dann am besten, wenn ihr aus euren Fehlern gelernt, die richtige Strategie entwickelt und eine Herausforderung nach vielen Versuchen endlich gemeistert habt. Die Spielwelt wurde diesmal deutlich erweitert und neben dem Dharma Tower gibt es weitere Bereiche in der Stadt zu erkunden und in Gesprächen mit NPCs mehr über die Geschichte der Cyperpunk-Welt zu erfahren.

Wie schon im ersten Teil gilt: Ein Treffer und es ist vorbei. Das gilt nicht nur für die meisten Gegner, sondern auch für Jack. Ereilt euch das Schicksal, seid ihr blitzschnell wieder im Spiel und müsst eben genauer springen oder einen anderen Weg finden, die Feinde auszuschalten. Dabei helfen euch Jacks neue Fähigkeiten, mit denen ihr Schwertangriffe und auch Projektile blocken oder perfekt parieren könnt. Das verschafft euch die nötigen Sekundenbruchteile, um selbst zum tödlichen Schlag auszuholen und einen Gegner auszuschalten.

Wichtig ist ein taktisches Vorgehen, wenn ihr auf eine ganze Reihe geschickt platzierter Gegner trefft. Einfach mitten rein ins Getümmel, endet in der Regel mit eurem schnellen Ableben. Doch überall in den Kampfgebieten findet ihr Mauern, die ihr durchbrechen und euch so einen neuen Weg bahnen könnt, um eure Gegner mit Angriffen aus dem Hinterhalt oder mit Shuriken aus sicherer Entfernung auszuschalten. Und wenn ihr ein rotes Fass seht, um das sich die Feinde scharen, müssen wir euch nicht sagen, wie ihr sie am besten dezimiert. Überhaupt sind die Abschnitte weniger „schlauchig“ und lassen euch viel mehr Spielraum, ein Gebiet zu erkunden und vielleicht sogar den einen oder anderen versteckten Schalter zu entdecken.

Eine der wichtigsten Neuerungen in Ghostrunner 2 ist wohl Jacks Möglichkeit, sich auf zwei Rädern fortzubewegen. Ihr bekommt nach einigen kniffligen Sprungpassagen, einer ganzen Armee an Bösewichten und einem fiesen Bosskampf zur Belohnung ein Bike. Mit dem futuristischen Motorrad eröffnet sich eine neue Welt an Herausforderungen, wenn ihr in einem Höllentempo über die Strecke rast, plötzlich auftauchenden Hindernisse ausweichen und rechtzeitig den Turbo aktivieren müsst, um über einen Abgrund zu springen.

Wenn auf dem Tacho die Zahlen in Richtung 300 gehen, dann fühlt sich die Geschwindigkeit in den engen Tunneln, in denen ihr auch schon mal an der Seite oder Decke fahren müsst, auch so an. Eine großartige Gameplay-Erweiterung, die perfekt die flüssige Plattform- und Kampfmechanik von Ghostrunner 2 ergänzt. Wir freuen uns schon auf weiteren Ausflug in die dystopische Cyberpunk-Welt und sind gespannt, wie oft wir sterben werden, bis wir mit Jack ein Level meistern. Wie seht ihr das? Habt ihr auch Lust die Rolle eines Ghostrunners zu übernehmen?