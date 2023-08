PM: Monatliche PlayStation Plus-Spiele für September: Saints Row, Black Desert – Traveler Edition, Generation Zero (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein neuer Monat und ein neues Lineup im PlayStation-Plus-Spielekatalog für September. Der neue Katalog von Saints Row, Black Desert – Traveler Edition und Generation Zero wird für PlayStation-Plus-Mitglieder ab Dienstag, dem 5. September, und bis Montag, dem 2. Oktober, verfügbar sein.

Sehen wir uns die einzelnen Spiele genauer an!

Erlebt den größten und bisher besten Saints-Row-Spielplatz, der je geschaffen wurde. Die einzigartige, ausgedehnte Welt von Santo Ileso stellt den Hintergrund für eine wilde, überlebensgroße Sandbox voller aufregender Nebenaktivitäten, krimineller Unterfangen und Blockbuster-Missionen, mit denen ihr euch den Weg an die Spitze freischießt, -fahrt oder im Wingsuit fliegt. Übernehmt die Stadt Block für Block, führt Krieg gegen gegnerische Fraktionen und haltet die Straßen fest im Griff. Spielt online jederzeit mit Freunden durch komplett freie Drop-In/-Outs im Co-Op, sodass keiner von euch aufhören muss, weil der andere geht.

Findet eure Berufung in diesem Open-World-Fantasy-MMORPG, das euch schnelle PvE-Kämpfe, große PvP-Belagerungskriege und verschiedene Charakterklassen und Kampftypen bietet, in denen ihr euch spezialisieren könnt. Ihr könnt euch auch entscheiden, euch auf eine Vielzahl von Unterfangen zu konzentrieren wie dem Handel, Fischen, Pferdetraining, Alchemie, Kochen oder Sammeln. Die Traveler Edition ist ein Bundle aus dem Basisspiel und einigen Add-Ons*.

*Diese Add-Ons stellen zusammen das Traveler-Item-Pack dar, das auch im PlayStation-Store als separater Download erhältlich ist. PlayStation-Plus-Mitglieder, die schon irgendeine Edition von Black Desert gekauft haben. Können das volle Traveler-Edition-Bundle nicht für PlayStation Plus einlösen. Sie können aber, wenn sie irgendeine andere Edition als die Travelor Edition von Black Desert gekauft haben, stattdessen das einzelne Traveler Item Pack über PlayStation Plus einlösen.

Dieses First-Person-Open-World-Adventure spielt in einer vertrauen und feindlichen offenen Welt: dem Schweden der 1980er. Kämpft und überlebt die Begegnung mit tödlichen Maschinengegnern, allein oder mit drei Freunden in nahtlosen Online-Co-Ops, und entdeckt die Wahrheit zwischen den Ereignissen in der Region. Ihr müsst euch klug für Kämpfe entscheiden, wenn ihr im adrenalin-geladenen Guerilla-Kampf gegen diese mechanischen Kräfte antretet. Sammelt Teile eurer gefallenen Gegner ein und nutzt sie, um Ausrüstung, Waffen und Munition zu erschaffen. Baut Basisstationen auf der Insel und baut sie aus, um euer Zuhause zurückzuerobern.

PlayStation-Plus-Mitglieder haben noch bis Montag, dem 4. September, um PGA Tour 2K23, Dreams und Death’s Door ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

Wir wollen euch auch noch mitteilen, dass wir ab dem 6. September die Preise für die PlayStation-Plus-12-Monats-Abos weltweit und in allen Plänen anpassen werden. Die Preisanpassung wird uns ermöglichen, weiterhin hochwertige Spiele und wertvolle Vorteile für unser PlayStation-Plus-Abo anbieten zu können.

Hier sind die neuen Preise für den 12-Monats-Plan:

PlayStation Plus Essential 12-Monats-Abo

71,99 Euro | 79.99 USD | 59.99 GBP | 6,800 Yen

PlayStation Plus Extra 12-Monats-Abo

125,99 Euro | 134.99 USD | 99.99 GBP | 11,700 Yen

PlayStation Plus Premium 12-Monats-Abo

151,99 Euro | 159.99 USD | 119.99 GBP | 13,900 Yen

Die neuen Preise für die 12-Monats-Abos bleiben weiterhin auf den Monat gerechnet günstiger als der Kauf einer 1-Monats- oder 3-Monats-Mitgliedschaft.

Für alle, die aktuell ein 12-Monats-Abo haben, ändern sich die Preise nicht bis zur nächsten Jahresabrechnung, die nach dem 6. November stattfindet. Allerdings werden sämtliche Änderungen an eurer Mitgliedschaft, die ihr nach dem 6. September durchführt – Upgrades, Downgrades oder zusätzliche Zeiten – nach den neuen Preisen abgerechnet. Ihr könnt euer Abo jederzeit ändern oder kündigen, Details dazu findet ihr hier.

Wir werden alle aktuellen Abonnenten per E-Mail über diese Änderungen informieren und zusätzliche Details bald auf unserer Webseite veröffentlichen.