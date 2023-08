PM: Alle Katzen an Deck! Cat Quest III zeigt erstes Gameplay (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Alle Katzen an Deck! Cat Quest III zeigt erstes Gameplay

London, 30. August 2023 – Ahoi! Ihr Landratten, Seekatzen und Küstenkater! The Gentlebros und Kepler Interactive laden euch in den Ausguck ein, wo ihr den ersten Gameplay-Trailer von Cat Quest III sehen könnt! Das dritte Spiel der Serie lockt mit einer wunderschönen, offenen 2.5D-Welt, spannenden Abenteuern und einem verlockenden Knäuel Seemannsgarn. 2024 könnt ihr auf PS5, PS4, Nintendo Switch ™ , Xbox Series X|S, Xbox One und PC die Segel setzen und schon heute könnt ihr das Spiel sicher auf eurer Wunschliste vertäuen.

Auf euren epischen Abenteuern in der Schnurribik werdet ihr alle neun Leben brauchen. Segelt ins Ungewisse auf der Suche nach dem sagenumwobenen Nordstern. Lasst euch von der Grenzenlosigkeit des Meeres locken. Erkundet die See, entdeckt ferne Strände und findet vergrabene Schätze und weitere Geheimnisse.

Lasst euch jedoch nicht von der Idylle des Meeres täuschen, Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Schärft eure Krallen und stellt euch furchtlos den räudigen Pi-Ratten und weiteren Gefahren der Schnurribik. Ob allein oder gemeinsam, Cat Quest III bietet alles, was ein freibeuterisches Katzenherz sich wünschen kann.

Cat Quest III erscheint 2024 für PS5, PS4, Nintendo Switch ™, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (auf Steam).

Über The Gentlebros:

The Gentlebros ist ein preisgekröntes Studio aus Singapur, das die Millionen-Bestseller-Serie Cat Quest für PC, Konsolen und mobile Endgeräte entwickelt. The Gentlebros besteht aus Veteran*innen der Spieleindustrie und hat sich zum Ziel gesetzt, Welten zu erschaffen, die Freude bereiten. Das nächste Cat Quest-Spiel ”Cat Quest: Pirates of the Purribean” erscheint 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC .

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.