PM: Riesiges C-Smash VRS-Update kommt am 14. September mit Koop- und Infinity-Modus, neuen Levels, Musik von UNKLE und mehr (Sony Playstation Blog)

Als wir vor etwas mehr als einem Jahr mit der Arbeit an C-Smash VRS begannen, haben wir nach den Sternen gegriffen.

Zusammen mit den VR-Pionieren Wolf & Wood und einem Team großartiger Künstler, Designer und Musiker wollten wir das ultimative VR-Sportspiel schaffen: eine Neuauflage für VR von Segas Arcade- und Konsolenklassiker Cosmic Smash, sowohl für Einzelspieler und als auch für zwei Spieler.

Den Kritiken und dem großen Zuspruch der PlayStation VR2-Community nach zu urteilen, ist uns das gelungen. Aber wir wollten an dem Punkt noch nicht aufhören.

Mit einem kostenlosen Update wird C-Smash VRS auf fast das Doppelte seiner ursprünglichen Größe erweitert. (Und das Spiel gibt es derzeit im Rahmen der PlayStation Store-Indies-Aktion im Angebot).

Nachfolgend findet ihr einige der wichtigsten Neuerungen, die am 14. September in das Spiel aufgenommen werden.

Ein brandneuer, rasanter Modus für Fans von Beat Saber, Pistol Whip und Fitnessspielen. Im Infinity-Modus müsst ihr euch bewegen, trotzdem könnt ihr aber, wenn ihr im Sitzen spielt, den Analogstick für seitliche Bewegungen und die Ducken-Taste verwenden. In diesem Modus müsst ihr die sich auf euch zubewegenden Blöcke zerstören oder ihnen ausweichen und dabei den Ball im Spiel halten. Ziel des Spiels ist es, so weit wie möglich zu kommen, ohne die Blöcke hinter sich zu verlieren.

In dieser 2-Spieler-Version des Infinity-Modus steht ihr Schulter an Schulter mit einem Freund, während Blöcke auf euch zukommen und nur der Ball zwischen euch beiden ist. Die Spieler müssen zusammenarbeiten, um die Blöcke zu zerstören und den Ball im Spiel zu halten, während die entgegenkommenden Blöcke näher kommen. Verfügbar als Schnelles Spiel oder wenn ihr einen Freund zu einer Sitzung einladet.

Spieler, die sich in C-Smash VRS treffen, können sich zuwinken und mit ihren Ganzkörper-Avataren miteinander tanzen. Wir wollen, dass unsere Online-Community noch näher zusammenrückt. Unser innovatives Emote-System lässt euren Schläger aufleuchten, um einfache Rufe und Aktionen wie „Applaus“ zu übermitteln. Verfügbar in VS und Koop.

Spielt gegen einen KI-Gegner entweder im 1S-Modus oder während ihr auf 2S-Spiele wartet. Verfügbar in 3 Schwierigkeitsgraden (Leicht, Mittel, Schwer) in den Modi Kopf an Kopf, Feuerwand und Schneller Schlag. Auch wenn er kein „echter“ Spieler ist, hat der Bot seine eigenen Eigenschaften und seine eigene Persönlichkeit und freut sich, wenn er einen Punkt erzielt. Also eine freundlichere Seite der KI.

Wir fügen dem Journey-Modus 36 brandneue Stufen hinzu, sodass es nun insgesamt 140 Stufen gibt gegenüber 100 bei Veröffentlichung. Ihr könnt jede Stufe auch auf Abruf spielen, sei es, ob ihr neue Stufen erkunden, eure beste Strategie erproben oder einen Top-Rang auf einer bestimmten Stufe erreichen wollt.

Im Journey-Modus erlebt ihr zwei neue Blockarten: Multiball und Portal. Wie sein Arcade- und Konsolenvorgänger wirft Multiball mehrere Bälle in die Arena und sorgt für rasantes Blöckezerstören. Portal verleiht C-Smash VRS eine ganz neue Dimension. Seht, wie der Ball in einen Block reingeht und aus einem anderen wieder herauskommt – und positioniert euch richtig für den Return. Benutzt die Portale auch, um strategisch zeit- und raumverändernde Rätsel zu lösen.

Am Ende jeder 1S-Stufe seht ihr euren letzten Schuss aus einer dramatischen Dritte-Person-Kameraansicht. Ihr könnt die „Instant Replay“-Clips direkt von eurer PlayStation 5-Konsole aus auf euren verknüpften sozialen Konten speichern oder freigeben. Wir sind gespannt auf die wilden Moves und Tricks, die ihr draufhabt.

Die britische Elektro-Legende UNKLE hat sich mit ihrer „Reconstruction“ von Ken Ishiis Originalsong „Antimatter“ unserem gefeierten Soundtrack angeschlossen. Wir haben große Pläne mit UNKLE für ein zukünftiges Update, aber bis dahin gibt es eine einzigartige neue Übungsstufe mit ihrem ersten Track für C-Smash VRS.

Um unseren wachsenden Soundtrack zu feiern, fügen wir einen Music Player hinzu. Die Optionen „Now Playing“ („Gerade läuft“), „Track“ („Song“) und „Artist“ („Künstler“) stehen im Hauptmenü zur Verfügung, mit der Möglichkeit, die kommende Wiedergabeliste zu sehen und zu Titeln aus dem aktuellen Mix zu springen.

Wir zeigen jetzt detaillierte persönliche Statistiken an, wie z. B. die Anzahl der gespielten VS-Matches, VS-Siege und Niederlagen in Prozent, „Most played“-Modus (Meistgespielt-Modus), Anzahl abgeschlossener Journeys usw. Entsprechend eurer Spielvorlieben könnt ihr einstellen, ob ihr auf der Benutzeroberfläche mehr oder weniger Informationen anzeigen lassen wollt: vollständige Statistiken, um euren Spielstil zu verfeinern, oder nur die benötigten Informationen, wenn ihr es lieber minimalistisch mögt.

Power Smashes (Kraftschläge) haben jetzt ein lockereres Zielsystem, wodurch es schwieriger wird, sie in VS-Matches vorherzusagen, aber einfacher, sie in Journey an Blockern vorbeizubewegen.

Noch zwei Wochen warten zu müssen, mag einem lange vorkommen, aber wie bereits erwähnt, ist das Spiel derzeit im PlayStation Store im Rahmen der Indies-Aktion verfügbar und das Angebot läuft bis zum 14. September. Danach wird C-Smash VRS zum vollen Preis angeboten – aber dabei ist das umfangreiche Update für alle inbegriffen.

Wir sehen uns im All, Kosmonauten.