Das Action-RPG Grim Dawn bekommt ein neues Addon

PC XOne

Das Action-RPG Grim Dawn vom Entwickler Crate Entertainment bekommt eine neue Erweiterung: Fangs of Asterkarn. Dies wurde gestern in einem Entwickler-Livestream angekündigt. Den Spieler zieht es in den Westen der Wildnis von Asterkarn, er begegnet den Nomaden und kämpft gegen die mächtigen Kurn.

Da es ein vollwertiges Addon ist, erwarten euch viele Änderungen, die hier kurz in Auszügen aufgelistet sind:

- ein neuer Spielmodus (Ascendant)

- eine neue Meisterschaft (Berserker)

- zwei neue Fraktionen (Nomaden und Kurn)

- Items mit Erwachten-Status

- Tränke modifizieren

- Vergrößerungen der Roguelite-Dungeons

- und mehr

Der Release soll 2024 erfolgen, eine genauere Eingrenzung gibt es noch nicht. Ein Steigerung des Levelcaps (aktuell 100) wird es nicht geben. Preislich soll es sich an den bisherigen Addons ausrichten.