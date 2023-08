Heute erscheint... 30.8.2023 (Spiele-Releases)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Teaserbild stammt aus Call of the Wild - The Angler.

Laut unserer Datenbank erscheinen heute folgende Computer- oder Videospiele:

A Heroine Story (JRPG; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Call of the Wild - The Angler (Sportsimulation; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X.

Daymare - 1994 Sandcastle (Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X. Preis bei Amazon.de: 39,99€ ()

Dead Metal (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

Fi-Knight Kingdom (Rundentaktik; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Gravity Castle (2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

Great Houses of Calderia (Globalstrategie; siehe News, zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

Hundred Days (Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One.

Magnecord (Puzzle-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Mario + Rabbids - Sparks of Hope: Rayman in the Phantom Show (Rundentaktik; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

Myth of Rules (Interaktives Spielbuch; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS.

Revhead (Berufssimulation; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One.

Soulkeeper Diaries (3D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

The Bridge Curse - Road to Salvation (Ego-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

The Matchless KungFu (Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

