PM: Nour: Play With Your Food wird am 12. September für PS5 & PS4 serviert (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation-Food-Fans! Mein Name ist TJ und ich bin hier, um euch Neuigkeiten zu unserem neuen, experimentellen Essenskunstspiel Nour: Play With Your Food auf einem Teller zu servieren. Vielleicht habt ihr unser Spiel schon mal irgendwo gesehen. Möglicherweise seid ihr unserem wilden Ramen und dem Boba-Tee irgendwo im Internet oder bei einem Spiele-Event begegnet. Ab dem 12. September könnt ihr aber nun endlich euren virtuellen Hunger stillen,denn dann wird Nour für PS5 und PS4 veröffentlicht. Zunächst haben wir allerdings einen kleinen Trailer mit einem originalen Song von Tobi Lou für euch als Vorspeise!

Ich habe Jahre an diesem Spiel gearbeitet, entdecke allerdings trotzdem immer wieder neue Dinge, neue Sounds und neue Mechaniken. Die schöne Optik von Nour wird von einer inneren, mechanischen Tiefe ausgeglichen. Sprechen wir über die Geheimzutaten, die Nour zu einer einzigartigen Erfahrung machen.

In der echten Welt haben Küchenwerkzeuge alle möglichen Arten von Sicherheitshinweisen. Aber nicht in Nour! Verwendet eine Lötlampe, ein Messer, einen Salzstreuer und mehr, um euer Essen zu schneiden, zu zerdrücken, zu verbrennen oder anzumalen! Verwendet mehrere Werkzeuge beim gleichen Essen, um die Effekte miteinander zu verbinden und eure Traummahlzeit zum Leben zu erwecken.

Da dies nicht das echte Leben ist, haben wir uns auch ein paar kreative Freiheiten gegönnt, damit ihr mit eurem Essen auf verschiedenste Weisen spielen könnt. Kombiniert euren Zauberhut und euren Kochhut (das würde sicher ziemlich cool aussehen) mit den Zaubern von Nour. Formt kulinarische Konstellationen und beachtliche Eisskulpturen oder hebt die Schwerkraft auf. Eine Küche wie diese habt ihr noch nie gesehen!

Es steht euch frei, diese verschiedenen Systeme miteinander zu kombinieren, um so für Interaktionen zu sorgen, die kein Koch für möglich gehalten hätte. Sobald ihr damit fertig seid, solltet ihr auch nicht vergessen, mit dem Kamera-Werkzeug einen Schnappschuss von eurem Meisterwerk zu machen.

Nour ist unkonventionell und wild und es hat eine Menge Spaß gemacht, es zu entwickeln. Wir hatten uns vorgenommen, ein Spiel ohne Ziele und Aufgaben zu erstellen, bei dem das Erlebnis freier Interaktionen mit den hochdetaillierten, virtuellen Repräsentationen von leckerem Essen und Snacks, das wir jeden Tag genießen, im Vordergrund steht. Wir sind nun fast am Ende und ich hoffe, dass ihr Nour ausprobiert, sobald es am 12 September erscheint, wenn euch diese Spielidee gefällt.

Im endgültigen Spiel gibt es übrigens noch ein paar weitere Geheimzutaten zu entdecken �