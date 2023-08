PM: Detaillierter Bericht – PlayStation Portal Remote-Player, PULSE Explore Wireless-Ohrhörer und PULSE Elite Wireless-Headset (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute haben PlayStation-Spieler große Updates zu drei aufregenden Geräten erhalten: PlayStation Portal Remote-Player, die PlayStation PULSE Explore Wireless-Ohrhörer und das neu enthüllte PlayStation PULSE Elite Wireless-Headset. Zusätzlich zu einem PS-Blog-Artikel, in dem die Produkte, Preise und vieles mehr beschrieben werden, hatte ich auch die Möglichkeit, die sich in der Entwicklung befindenden Geräte kennenzulernen und zu testen. Lest weiter, um mehr über die neuen Möglichkeiten zu erfahren, wie ihr eure Lieblingsspiele für PlayStation 5 erleben könnt.

Ehemals unter dem Codenamen “Project Q” bekannt, handelt es sich hierbei um eine neue Option für PlayStation-Fans, die mehr Möglichkeiten zum Spielen der Inhalte ihrer PS5-Bibliothek suchen. Stellt euch einfach einen DualSense Wireless-Controller vor, der in der Mitte über ein HD-LCD-Display verfügt.

DualSense Controller-Erlebnis

PlayStation Portal Remote-Player geht keine Kompromisse ein und bietet ein authentisches DualSense Controller-Erlebnis. Von der griffigen Struktur der Sticks bis hin zur Empfindlichkeit der Abzüge fühlte sich alles vertraut an. Ich bin durch Cooling Springs in Astro Bot’s Playroom gewandert und habe den vertrauten körnigen Sandstrand mit der Haptik und der Spannung adaptiver Trigger eines federgestützten Springanzugs gespürt. Das stundenlange Training eurer Finger mit dem DualSense-Controller wird euch auf PROJECTQ ebenso zugutekommen.

Hochauflösendes Display

Das Gerät verfügt über ein großes 8-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 1080p und einer Bildwiederholrate von 60 Hz für Spielspaß mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Während meines Praxistests boten PS5-Hits wie Astro Bot’s Playroom, God of War Ragnarök und Returnal auf dem Bildschirm eine kristallklare Optik. Von den dunklen, außerirdischen Ruinen in Returnal bis hin zu den quietschbunten und verspielten Tech-Jump ‘n’ Run-Level von Astro’s Playroom gingen keinerlei Details verloren. Dank des großzügig bemessenen Bildschirms waren die Benutzeroberfläche und der Menütext der Spiele auch mit einer Armlänge Abstand bequem lesbar.

Touchscreen-Touchpad

PlayStation Portal Remote-Player verfügt über einen Bildschirm, auf dem sich normalerweise das Touchpad des DualSense-Controllers befindet. Das Gerät unterstützt jedoch dank der berührungsempfindlichen Bereiche des Bildschirms ähnliche Funktionen. Wenn ihr die Daumen in Richtung der unteren Ecke der Anzeige bewegt, werden auf dem Bildschirm zwei transparente Rechtecke angezeigt, die ein virtuelles Touchpad darstellen. Ein Moment in Astro Bot’s Playroom erfordert von Spielern, mit einem Wischen nach oben auf dem Touchpad in einen Anzug zu schlüpfen: durch die neue virtuelle Version wird dies extrem natürlich wirken.

Beeindruckende Performance

Während meiner Demo mit PlayStation Portal Remote-Player war ich von den ersten Sekunden an vom reaktionsschnellen und flüssigen Gameplay beeindruckt. Jump ‘n’ Run fühlte sich in Astro’s Playroom präzise und reaktionsfreudig an, ebenso wie das Landen entscheidender Treffer und das Abwehren feindlicher Projektile in Returnal. Das Tippen auf die PlayStation-Taste und das Navigieren zum Home-Menü der PS5 hat sich genauso intuitiv angefühlt, wie wir es kennen und lieben. Auf dem 8-Zoll-Display sah alles sauber und klar aus.

(Hinweis: PlayStation Portal Remote-Player war über den 5GHz-Kanal mit demselben lokalen WLAN-Netzwerk verbunden, aber auch andere WLAN-Kanäle funktionieren. Es wird empfohlen, eine kabelgebundene Netzwerkverbindung zwischen der PS5 und eurem WLAN-Router herzustellen.)

Tastenkonfiguration

Eure Finger werden die meisten Tasten des DualSense Controllers ganz natürlich an den Stellen finden, an denen ihr sie erwartet (z. B. Pfeil- und Aktionstasten, L- und R-Tasten, Abzug, Options-Taste, Create-Taste, usw.). Zu den erwähnenswerten Änderungen gehören die PS-Taste auf der linken Seite des Geräts und die Taste zum Mikrofon stummschalten auf der rechten Seite.

PlayStation Portal Remote-Player verfügt dank einiger zusätzlicher Tasten über zusätzliche Funktionen. Die Lautstärke-Tasten befinden sich oben rechts und die Power-Taste oben links. Die PlayStation Link-Taste, mit der das Gerät an ein PULSE Elite- oder PULSE Explore-Headset angeschlossen wird, befindet sich links.

3,5-mm-Audioausgang/-eingang

Ihr wollt andere kabelgebundene Kopfhörer verwenden? Wenn sie über einen 3,5-mm-Anschluss verfügen, könnt ihr sie an der Unterseite von PlayStation Portal Remote-Player anschließen.

Gute Neuigkeiten für Sound-Liebhaber: Wir haben die ersten Infos und Praxisberichte für zwei neue Wireless-Audiogeräte für euch. Bevor wir uns mit den individuellen Funktionen befassen, die sie so einzigartig machen, wollen wir uns ihre Gemeinsamkeiten ansehen.

Beeindruckende Audioqualität

Sowohl die PULSE Explore Wireless-Ohrhörer als auch das PULSE Elite Wireless-Headset heben die PlayStation-Audioqualität auf ein neues Level. Beide Geräte sind mit planaren Magnettreibern ausgestattet, die für gewöhnlich eher in hochwertigen Headsets von Audiotechnikern zu finden sind. Anders als bei herkömmlichen, kegelförmigen Treibern übertragen diese flachen (planaren) Treiber eine größere Auswahl an Klang-Nuancen. In Kombination mit dem leistungsstarken 3D-Audio von PlayStation wird Spielern ein kristallklares, fesselndes Erlebnis geboten.

PlayStation Link Wireless-Technologie

Eine vierte Ankündigung war die Wireless-Technologie PlayStation Link. Diese neue Technologie ermöglicht es der PS5-Konsole, PlayStation Portal Remote-Player, PULSE Explore Wireless-Ohrhörern und dem PULSE Elite Headset, verlustfreie Audiowiedergabe mit geringer Latenz zu erzielen. Spielern soll damit die Möglichkeit gegeben werden, zu Hause ganz frei zwischen ihren PS5- und PlayStation Portal Remote-Player-Geräten zum Spielen zu wechseln, ohne das Audiogerät neu verbinden zu müssen.

Sowohl die PULSE Explore Wireless-Ohrhörer als auch das PULSE Elite Headset sind mit einem PlayStation Link USB-Adapter ausgestattet, der an eure PS5 oder euren PC angeschlossen werden kann und niedrige Latenz sowie verlustfreien Klang bietet.

Bluetooth-Kompatibilität

Sowohl PULSE Explore als auch PULSE Elite unterstützen auch Bluetooth-Audio, sodass Benutzer mit einer Vielzahl von Geräten von einem reichhaltigen Audioerlebnis profitieren.

Koppeln und Verwenden mehrerer Geräte

Ein unerwarteter Vorteil dieser neuen Funktion ermöglicht es Spielern, mehrere Geräte in einer einzigen Sitzung zu koppeln und von diesen Audio zu empfangen. Bei einer Demonstration wurde beispielhaft gezeigt, was passiert, wenn ich einen Telefonanruf erhalte, während ich God of War Ragnarök auf der PS5-Konsole spiele. Das PULSE Elite Headset wurde über den PlayStation Link USB-Adapter mit der PS5-Konsole und mit dem Telefon über Bluetooth gekoppelt. Ich habe dann das Telefon über mein PULSE Elite Headset klingeln hören. Nachdem ich den Anruf entgegengenommen habe, wurde die Audiowiedergabe des Anrufs nahtlos mit der Audiowiedergabe des Spiels kombiniert, sodass ich während des Gesprächs ohne Unterbrechung weiterspielen konnte. Das sind tolle Neuigkeiten für alle, die gerne alternative Voice-Chat-Plattformen nutzen oder beim Ansehen ihrer Lieblingssendung oder eines Content Creators auf einem anderen Gerät multitasken.

KI-optimierte Reduzierung von Mikrofongeräuschen

Wart ihr in einem Party-Chat auch schon mal die Person, die ihr Mikro stummschaltet, um ihren Lieblingssnack zu verdrücken? Oder schlimmer noch: Ihr durftet einem Freund beim unentwegten Kauen zuhören? Zum Glück sind PULSE Explore und PULSE Elite mit KI-optimierter Reduzierung von Mikrofongeräuschen ausgestattet, um wiederholte Hintergrundgeräusche wie lautes Kauen, Verkehrslärm, Staubsauger und dergleichen zu unterdrücken. In meinem Beispiel zerknüllte mein Anrufer lautstark ein Stück Papier in der Nähe des Telefonmikrofons, was durch KI-verstärkte Geräuschreduzierung schnell gedämpft wurde.

Lade-Case

Das schwarzweiße Lade-Case besticht durch ein ähnlich futuristisches Design wie die PS5 selbst. Im geschlossenen Zustand verfügt das kompakte, geschwungene Design über einen USB-C-Port auf einer Seite, über den ihr die Ohrhörer aufladen könnt. Die weiße Abdeckung kann zurückgeschoben werden, um die Ohrhörer freizulegen. Die magnetische Abdeckung macht beim Öffnen und Schließen ein angenehmes Klickgeräusch – ich konnte nicht aufhören, damit zu spielen. Die Ohrhörer werden über kleine Kontakte im Case magnetisch festgehalten und sind jederzeit einsatzbereit.

Ausstattung der Wireless-Ohrhörer

Die einzigartig designten Ohrhörer bieten Aufsätze in vier verschiedenen Größen, damit Benutzer die richtige Größe für ihre Ohren finden. Anschließend werden die PULSE Explore Ohrhörer mit einer leichten Drehbewegung in jedes Ohr eingeführt. Das PlayStation-Logo steht dabei aufrecht. Die PULSE Explore Wireless-Ohrhörer bieten festen Sitz und ein geringes Gewicht, sodass ihr euch voll und ganz auf das Spiel konzentrieren könnt, in das ihr dank des kristallklaren Klangs eintaucht.

Lautstärke- und Link-Tasten

Spieler können die Lautstärke mit den Oben-/Unten-Tasten an jedem Ohrhörer anpassen. Jeder Ohrhörer verfügt außerdem über eine Link-Taste, mit der die Verbindung wiederhergestellt und zu gekoppelten Geräten gewechselt werden kann. Die Tasten lassen sich nach Gefühl finden und das Anpassen der Lautstärke ist intuitiv und geht schnell von der Hand.

Hochwertiger PULSE Elite-Formfaktor

Das neue Wireless-Headset bietet dank des flexiblen Kopfbands eine bequeme Passform. Die Ohrpolster sorgen für eine perfekte Balance zwischen Komfort und festem Sitz. Das Headset fühlt sich leicht an, sodass es ihr es gar nicht mehr bemerkt, wenn Ihr erst einmal in euer Spiel eingetaucht seid.

Clevere Mikrofonaufbewahrung

Das PULSE Elite Wireless-Headset verfügt über ein integriertes Mikrofon, das durch einfaches Ziehen an der Mikrofonspitze verlängert werden kann. Dies ermöglicht eine präzisere Platzierung des Mikrofons mit einer einfachen Bewegung. Das Mikrofon wird einfach durch Drücken der entsprechenden Taste stummgeschaltet, wodurch außen eine orangefarbene Kontrollleuchte sichtbar aktiviert wird.

Aufbewahrung mit integrierter Aufladung

Das PULSE Elite Wireless-Headset verfügt über einen Ladebügel, um euer Headset an einem Ort euer Wahl aufhängen zu können. Ein Netzkabel kann in die Halterung geführt werden, die das Headset über Kontakte im Kopfbügel auflädt.

Ich bin ohne Erwartungen an den Praxistest herangegangen und freue mich schon sehr darauf, diese neue Auswahl an intuitiven PlayStation-Produkten in meinen Gaming-Alltag zu integrieren. Das OVER-EAR Wireless-Headset und die PULSE Explore Wireless-Ohrhörer setzen beeindruckende neue Maßstäbe für 3D-Audio und bieten benutzerfreundliche Funktionen, die eine wertvolle Ergänzung für PlayStation-Fans darstellen. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, welche neuen Möglichkeiten sich mir dank PlayStation Portal Remote-Player zu Hause eröffnen, dank dem ich meine Lieblingsspiele für die PS5 auch jenseits von der Couch spielen kann. Bleibt dran, um weitere Informationen zur Vorbestellung und Verfügbarkeit von PlayStation Portal Remote-Player sowie des OVER-EAR Wireless-Headsets und der PULSE Explore Wireless-Ohrhörer zu erhalten.