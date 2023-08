Jagged Alliance 3 kommt auf Konsolen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das am 14.07.2023 auf dem PC erschienene Rundentaktik-Spiel Jagged Alliance 3 soll laut Publisher THQ Nordic auch auf der Playstation 4 und 5, sowie Xbox One und Series X/S erscheinen. Ein genauer Erscheinungstermin wurde weder in der Pressemitteilung noch im unten eingebundenen Videotrailer genannt. Allerdings wird es zum Release der Konsolenversion wieder eine Limited Tactical Edition Box geben, die im Online-Shop als ab 16. November 2023 erhältlich gekennzeichnet ist. Da diese aber neben einigem Zubehör nicht das Spiel selbst enthält, ist das keine verlässliche Bestätigung eines geplanten Releasetermins.

THQ Nordic verweist in ihrer Pressemitteilung auf die positiven Reviews des Spiels und sogar auf ein Video mit lobenden Pressezitaten. Auch bei GamersGlobal wurde das Spiel ausführlich getestet und als gut bewertet, die Wertung befindet sich aber am unteren Ende der zitierten Testwertungen.