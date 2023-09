Darauf freut sich die Redaktion im... September 2023

Mehr als Sternenmeer

Teaser Redaktionsintern wurden schon mehr als 150 Stunden in Starfield verbracht, so mancher unserer Autoren freut sich dagegen noch darauf, abzuheben. Aber auch sonst bietet der September Spannendes!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Ein neuer Film nach dem anderen legt an der Kinokasse eine Bruchlandung hin. Neben der aktuellen Ausnahme Barbie verdienen die meisten „Blockbuster“ eben diesen Namen nicht mehr. Mehr busted als Block. Ist das Kino nun final am Ende? Sind das noch Covid- Nachwehen? Oder haben die Studios an den Zuschauern vorbei produziert? An der Qualität kann es nicht immer liegen – einige Filme sind erstaunlich gut: Ob Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, The Flash, oder Elemental – alle ein finanzielles Desaster. Da sehe ich für interessante Neuerscheinungen wie Equalizer 3 oder Expendables 4 ziemlich schwarz – an mir wird es nicht liegen, ich werde sie schauen. Außerdem gibt es wieder ein paar feine Streaming-Angebote: Das Kulthotel aus den John Wick-Filmen bekommt mit The Continental eine eigene Serie. Ich bin gespannt. Genauso wie auf das The Boys-Spin-Off Gen V.



[SPIELE/BRETTSPIELE]

PC-Spieler dürfen ja schon seit einem Monat ran und auch ich habe Baldur's Gate 3 als früher

Early Access-Spieler auf der Platte, aber um ehrlich zu sein, ich bin auf die PS5-Fassung

gespannt wie ein Flitzebogen. Außerdem ist da auch noch das gehypte Starfield – beide

Spiele sind nun auch keine Leichtgewichte und die kurze Zeit die ich im September mit

Spielen verbringen werde, geht für diese beiden Titel drauf.



[SONSTIGES]

Nach 15 Jahren gönne ich meinem Büro (und damit auch mir) eine Entschlackungskur und

werde mal die (meisten) physischen Medien, sauber in Kisten verstaut, im Keller lagern – ob

alte Spiele, CDs, DVDs, oder meine geliebten Comics und Laserdiscs und sogar meine mehr

als 5.000 Bücher. Alles muss raus. Und seien wir mal ehrlich: ich habe seit 10 Jahren nur

noch selten ein Papierbuch oder einen gedruckten Comic in der Hand gehabt – oder wann

war das letzte Mal eine DVD im Laufwerk? Fast alle meine Medien sind mittlerweile digital

auf dem Kindle oder dem Tablet erhältlich. Sogar Spiele kaufe ich fast nur noch online. Und den

frischen Platz kann ich besser nutzen. Außerdem macht mir gerade wieder die Bandscheibe

sehr arg zu schaffen – da werde ich den Rest der spärlichen Freizeit bei MRT und Ärzten

verbringen.



Christian Burtchen

[SPIELE/BRETTSPIELE] Wie regelmäßige Konsumenten dieser Passagen wissen, hebe ich die Augenbrauen für viele der großen Neuerscheinungen nicht ganz so, wünsche aber natürlich allen Starfield-Fans viel Freude. Ende des Monats kommt jedoch mit El Paso, Elsewhere eine interessante Interpretation der ursprünglichen Max-Payne-Formel.



[FILME/SERIEN] Auch die dritte Episode vonhat mir gut gefallen, da freue ich mich, als Untermieter des mit sechs anderen Guckern geteilten Disney+-Accounts meiner Tochter weitergucken zu können.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich sehr auf. Ich habe nämlich zuletzt noch mal ein Wochenende mit Cyberpunk 2077 verbracht, mein Bestreben, 77 sinnvolle Mods zu installieren, nur knapp verpasst (es sind aktuell 73) – und vor allem mit dem Erfüllen offener "Nebenquests" extrem viel Spaß gehabt. Insofern kann Phantom Liberty kommen, auch wenn es so aussieht, als müsse ich (oder Hagen, ganz sicher ist noch nicht, wer's testet) mit einem mitgelieferten Spielstand vorlieb nehmen, um das Addon zu triggern. Und ich werde privatweiterspielen, es gibt da so ein Schlachtschiff, das ich knacken möchte, und einen schönen Strand, wo ich einen Outpost errichten möchte, und noch drei große Nebenquest-Reihen, die ich nicht (durch-) gespielt habe...[SONSTIGES] Im September möchte ich das Großwerkabschließen, erstmals seit dem Beginn des Starfield-Tests ist nun wieder Zeit. Es ist beeindruckend viel Material, es gibt beeindruckende und schmerzhafte Szenen (Tipp: Wenn euch eine Bodybuilderin anbietet, euch eine zu schmieren, überlegt euch diese Erfahrung zweimal!), vielleicht sind einige so schmerzhaft, dass ich sie ins Making of im Dezember auslagern muss. Auch dienebst "Kopierstraße" stehen bereit, fehlt nur noch die Episode 8 – ich hoffe, sie erscheint so um Mitte September herum, aber im Zweifel auch ein paar Tage später.[FILME/SERIEN] Nach dem Kinofilm zur Serie musste ich länger darben, dochvor kurzem erschien endlich eine neue Staffelin der von mir geschätzten deutschen Synchro. Bisher haben meine Frau und ich nur die ersten drei Folgen geschafft, aber die machen große Lust auf mehr. Der zu unrecht erfolglose Burger-Gastronom Bob Belcher, seine coole Frau Linda und ihre drei durchgeknallten Kinder Tina, Gene und Louise haben sich (gleichzeitig wegen und trotz ihrer Fehler) zu meiner liebsten Zeichentrick-Familie gemausert – nehmt das, Simpons! Abseits davon lockt locktins Kino. Das Konzept des Films trifft in mein Horror-Herz: Der Detektiv Hercule Poirot will einen Mord während einer Seance aufklären, doch sein rationaler Verstand wird anscheinend mit dem Übernatürlichen konfrontiert. Ich kenne die Romane vonnicht (sollte ich mal ändern) und weiß daher nicht, ob der Film beim Grusel nicht wesentlich dicker aufträgt als das Original mit Titel Hallowe'en, aber das ist von Vorteil: So weiß ich wirklich nicht, ob es "Kanon" bleibt und am Ende die rationale Erklärung steht (auch wenn ich das eher vermute) oder doch was Übernatürliches im Busch ist. Genau, wie ich es bei Schauergeschichten mag![SPIELE/BRETTSPIELE]Nicht jeder andere Release hat vorReißaus genommen, wie ich angenommen hätte, und so finden sich sogar zu meiner Überraschung doch mehr Titel, auf die ich im September freue. Am größten ist definitiv, dicht gefolgt von– das ist meine Vorfreude erst vor kurzem sehr stark gewachsen, nachdem ich den Anfang des Story-Modus gesehen habe. Der bot in Sachen Inszenierung richtig schöne Martial-Arts-Film-Vibes und eine super choreographierte Kampfszene mit einem feinen Schuss Humor. Wenn das Niveau des Prologs und des ersten Kapitels gehalten wird, will ich das lieber früher als später spielen! Eine Budgetebene tiefer wartet der Release von. Frictional Games war mitnun knapp früher dran mit dem 1. Weltkrieg als Horror-Szenario, aber das Debütwerk des deutschen Entwicklers Hekate legt den Fokus mehr auf Psycho-Horror. Und nicht zuletzt wartet das-like– im Vergleich zur Demo wurde hoffentlich das Gunplay noch etwas glattpoliert, aber dennoch lege ich besagte Demo jedem ans Herz. Die Exposition der Story nach dem Tutorial punktet mit chirurgisch präzise gesetzten Cuts und dem genau richtig dick aufgetragenen Noir-Monolog des Protagonisten auf ganzer Linie![SONSTIGES] Im September freue ich mich auf ein paar ruhige Tage zwischendurch, um nach der Trinität aus Baldur's Gate 3, Gamescom und Starfield etwas durchzuatmen. Für die Zeit haben sich auch zwei ganz enge Freunde von uns als Besuch angekündigt, das wird super![FILME/SERIEN] Ohne jeden Zweifel werde ich mir auch noch die restlichen Episoden der neuen Staffel vonauf Disney+ anschauen. Die ersten beiden fand ich, im eher müden Zustand geschaut, nicht so toll. Aber ich mache dann noch mal einen Marathon von der allerersten Folge bis zur letzten Episode der neuen Season. Schon lustig, wie oft Futurama tot war und doch nochmal in verschiedenen Formen zurückkehrte. Ansonsten ist gerade wieder malund. Aber halt eher abends zum Abschalten, denn beide Serien kenne ich eh mehr oder minder in- und auswendig.[SPIELE/BRETTSPIELE] Normalerweise (so wie vermutlich bei den meisten GG-Usern und Kollegen) wäremein klares September-Highlight. Aber da ich bereits ahnte, dass ein Test dazu nicht mit der Gamescom kompatibel sein könnte, will ich das nun erst recht in aller Ruhe genießen. Mal reinschauen werde ich im September vielleicht schon, aber mich dem Weltraum-RPG möglicherweise erst im Weihnachtsurlaub widmen. Ansonsten gibt es noch einige andere Titel, die mich besonders reizen. Am meisten gespannt bin ich zum einen auf, das mir in den ersten Hands-ons richtig gut gefallen hat, nicht zuletzt, weil es stärker in Richtunggeht. Zum anderen bin ich aufgespannt, das habe ich bislang noch nicht gespielt. Der Konkurrenz-Titel in FIFA-Eigenregie wird zwar wohl noch bis 2024 auf sich warten lassen. Aber Electronic Arts wird sich künftig mehr bewegen müssen, um nicht am Ende noch was Ähnliches erleben zu müssen wie mit, das trotz der zunehmenden Micropayments das zuvor durchaus erfolgreichkomplett vom Markt verdrängt hat. Undist für mich als Fan der Reihe natürlich ein absolutes Muss. Spielen konnte ich es leider immer noch nicht, da ich mich auf der Gamescom am Ende zwischen Alan Wake 2 und Netherrealms neuem Prügler entscheiden musste. Und fiel mir, trotz aller Liebe zu Mortal Kombat, die Wahl nicht schwer [FILME/SERIEN] Hier wird es jetzt etwas trockener. Keine der Kino-Premieren spricht mich wirklich an, höchstenskönnte bei sehr überzeugendem Leumund besuchenswert erscheinen. Nachzuholen auf der heimischen Leinwand (der Verlust des Cinestar Original am Potsdamer Platz wirkt auch nach drei Jahren) bleibensowie. Darüber hinaus wird weiter über die Täterschaft der dritten Staffel vongerätselt und, auf der flacheren Unterhaltungsebene, über mögliche Paar-Kombinationen der-Flirtenden in der jüngsten Staffel.

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Justified bekommt mit City Primeval ein Serien-Sequel? Da bin ich aber so was von dabei! Keiner trägt seinen Hut so lässig wie Raylan Givens (Timothy Olyphant). Ansonsten schaue ich auf Apple TV sicherlich Foundation weiter, das mir bisher ganz gut gefällt (wenn ich mir manch eine Kritik anschaue, hilft es wohl, dass ich die Bücher von Asimov nicht kenne).

[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich beziehungsweise buffed war davon betroffen, erst zum Frühstart für Besitzer der Constellation Edition einen Zugang für Starfield erhalten haben. Entsprechend viel Zeit werde ich im September sicherlich in den unendlichen Weiten verbringen. Schon vorher hatte ich Under the Waves (atmosphärisch!) und Sea of Stars (RPG-Perle!) angefangen, die beide Durchspiel-Qualitäten besitzen. Ob die Zeit reicht? Unbedingt spielen möchte ich nämlich auch das Soulslike Lies of P und Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Und dann sah der Magie-Shooter Witchfire in den Trailern bisher auch echt spannend aus. Verflucht seist du, Spielejahr 2023



[Sonstiges] Derzeit sieht es nicht so aus, dass neben Arbeit, Familie und dem verzweifelten Versuch, den Mountain of Joy abzubauen, noch Zeit für anderen Kram über sein könnte. Vielleicht für den Geburtstag. Ach, bestimmt sogar. Paaarty!