HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Fortnite Battle Royale Kapitel 4– Saison 4 hat sich der Vampir „Kado Thorne“ die Insel zu seinem neuen Zuhause gemacht. Eure Mission ist es, wertvolle Gegenstände von seinen drei Immobilien Sanguine Suites, Relentless Retreat und Eclipsed Estate zu stehlen.

Das Schicksal der Insel steht auf dem Spiel und nur ein letzter Coup kann sie noch retten. Seid ihr dabei?

Thorne hat auf der Battle Royale-Insel drei luxuriöse Immobilien gebaut– aber hinter den schicken Fassaden von Sanguine Suites, Relentless Retreat und Eclipsed Estate stecken schwer bewachte Verstecke voller Sicherheitskameras, Laserschranken und Wachen! Rüstet euch ordentlich aus, bevor ihr da reingeht!

Neben den bestehenden Waffen und solchen, die aus dem Tresor geholt wurden, könnt ihr nun auch auf dem „Raketenrammbock“ durch die Lüfte oder durch Wände fliegen! Fügt eurem Arsenal außerdem noch die „Infiltrator-Pumpgun“, die „Salvenmaschinenpistole mit Visier“, das „Doppelmagazin-Sturmgewehr“ oder den automatisch feuernden „Business-Geschützturm“ hinzu.

In den Tiefen von Sanguine Suites, Relentless Retreat und Eclipsed Estate wurden mythische Gegenstände aus der Geschichte von Fortnite weggeschlossen, darunter das MK-7-Sturmgewehr des Fundaments, Midas’ Trommelgewehr sowie Zygs und Choppys Strahler. Schnappt euch einen und haut ab, bevor ihr von Thornes Sicherheitsvorkehrungen überwältigt werdet!

Sobald ihr den Ort des Verbrechens verlassen habt, müsst ihr euch natürlich aus dem Staub machen – am besten mit dem „Nitro-Fang“ von Victory Motors. Wenn euch Verfolger am Heck hängen, könnt ihr mit der Handbremse des Nitro-Fang eine 180-Grad-Drehung hinlegen. Und wenn ihr eher Überflieger seid, könnt ihr euren Raketenrammbock auch in den Himmel richten und euch in Sicherheit katapultieren.

Die Outfits des Battle Pass von Kapitel 4– Saison 4? Anführer der Raubzugscrew ist der rebellische „Nolan Chance“, der automatisch mit dem Kauf des Battle Pass freigeschaltet wird. Zu Chances Crew gehören auch die Fluchtwagenfahrerin „Piper Pace“, der Fisch fürs Grobe „Muskelstäbchen“, die Hackerin „Mae“ und die maskierte Meisterin „Antonia“. Der Bösewicht „Kado Thorne“ feiert ebenfalls seinen Auftritt im Battle Pass, wohingegen die Jedi „Ahsoka Tano“ zu einem späteren Zeitpunkt der Saison in Fortnite verfügbar sein wird!

Was könnt ihr tun, wenn alles zu kompliziert wird? Dann wendet euch an den Mann, der alles simpel hält und das neueste Mitglied der Ikonen-Reihe ist: Khaby Lame! Der beliebteste Creator auf TikTok bahnt sich seinen Weg in den Battle Pass, um beim Kampf gegen Thorne zu helfen.

Die Raubzüge beginnen jetzt. Um mehr über Fortnite Battle Royale Kapitel 4 – Saison 4 zu erfahren, begebt euch auf fortnite.com/news.