Master of Magic: Erweiterung Rise of the Soultrapped erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Neuauflage des 4X-Strategiespiels Master of Magic (im Joergspielt) von Muha Games erhält heute mit Rise of the Soultrapped eine erste Erweiterung. Rise of the Soultrapped bringt das neue "Techmagic"-Reich und die Rasse der Soultrapped, neue Zauberer, Sprüche, Helden und weitere Inhalte. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Mit Rise of the Soultrapped hält Steampunk-ähnliche Technologie Einzug. Die neue Rasse der Soultrapped, eine Art Cyborgs, sind die Wächter einer neuen Festung, die, einmal erobert, viele Ressourcen bereihält. Sie setzen auf neue Einheiten wie Ingenieure, Tech-Priester oder auch die Seelen-Kanone. Ihr Meister ist der Zauberer Nineseven, der einst als Elf über die Erde wandelte. Morique möchte Tod und Chaos meistern. Schließlich hat der dritte neue Zauberer, der Warlord Grendel, eine besonders tiefe Verbindung zur Natur, magische Resistenzen und Regenerations-Fähigkeiten. Es gibt außerdem fünf neue Eigenschaften und zehn neue Zaubersprüche. Dazu kommen vier neue Helden (Billie the Gunslinger, der Gnoll Oldmane Ironjak, der Dunkelelf Timur the Deadshot und die Zwillinge Moma und Ilde), für die es auch neue Events gibt.

Der Preis für Rise of the Soultrapped liegt bei 12,79 Euro. Zeitgleich ist ein Patch erschienen, der vor allem quality-of-life-Verbesserungen umfassen soll, etwa die oft geforderte Quicksave/Quickload-Möglichkeit.