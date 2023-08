GC23: Simon the Sorcerer Origins

Prequel mit Woodroffe-Support

Wie ihr seht, gibt es ein richtiges Inventar, in dem auch Objektkombinationen möglich sind. Das Spieldesign erinnert teils stark an Titel wie The Book of Unwritten Tales, ist also teils sehr klassisch, aber etwa mit kontextsensitivem Mauszeiger auch eher modern.

Origins ist ein Prequel, das wenige Wochen vor den Ereignissen von Teil 1 spielt. Auf die Begegnung mit bekannten Charakteren müsst ihr aber nicht verzichten.

Es ist der 4. April 1993. Fans des Adventure-Klassikers ahnen jetzt schon, dass dieses Datum wenige Wochen vor den Ereignissen inangesiedelt sind. Der vorlaute Jungspross ist im kommenden Prequeljedenfalls gerade von seiner alten Schule geflogen, weshalb seine Eltern in eine andere Stadt umziehen. Obgleich Simon eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt in eine andere Welt gezogen wird, passiert das natürlich auch im Prequel, das dabei wohl die Handlung der Vorgänger mehr oder minder ignoriert, allerdings nicht auf die Begegnung mit bekannten NPCs verzichten wird.Selbst spielen konnte ich auf der Gamescom den Anfang von Origins. Die Grafik ist komplett von Hand gezeichnet und animiert, wobei vor allem die einleitende Cutscene einen richtig guten Eindruck hinterlässt. Im Spiel selbst gefallen mir die Hintergründe, die Bewegung von Simon hingegen weniger. Regelrecht staccatohaft bewegt er sich über den Bildschirm und schiebt sich dabei mehr über den Bildschirm als wirklich von links nach rechts zu laufen. Wäre bereits sämtliche Musik und die Sprachausgabe drin, würde ich das wohl leichter "übersehen" können. So wirkt es ein bisschen billig und Simon hebt sich trotz des identischen Zeichenstils im Vergleich zum Hintergrund unschön von der Umgebung ab.Die Musik soll übrigens von einem bekannten Komponisten stammen, den die Macher allerdings noch nicht verraten wollen. Ich tippe einfach mal auf den Portugiesen, von dem unter anderem die Musik ausstammt. Sprachausgabe ist zunächst mal nur auf Englisch vorgesehen, mit Textübersetzungen in etlichen anderen Sprachen. Noch halten die Entwickler aber eine komplett deutsch lokalisierte Fassung für möglich, was aber eben vom Finden eines entsprechenden Publishing-Partners abhängt, der den Titel für praktisch alle aktuellen Spieleplattformen, inklusive PS4, Xbox One und Switch hierzulande in den Handel bringt.Was in der kleinen Szene in Simons Haus auffällt, das lediglich die Küche und das Treppenhaus im Erdgeschoss sowie im ersten Stock zeigt, ist das für moderne Adventures typische Interface mit einem kontextsensitiven Cursor. Das System erinnert mich spontan direkt an, auch deshalb, weil ich Objekte erst dann einsammeln und die Umzugskisten durchwühlen darf, nachdem ich die entsprechenden Hotspots untersucht habe, oder mich oft auch erst dann daran zu schaffen machen kann, wenn Simon ein neues Ziel hat. So ist die Tür zu seinem Zimmer abgeschlossen und er muss entsprechend den Schlüssel finden. Erst dann darf ich die Umzugskartons nach nützlichem Kram durchsuchen, wobei ich eine Aufziehpuppe und eine Schere finde. Was folgt, ist ein fast schon zu typische Adventure-Aufgabe. Mit der Schere trenne ich das Zugband von der Puppe ab und kombiniere es anschließend im Inventar mit einem Magneten, den ich vom Kühlschrank abziehe, zu einer Angel. Der Schlüssel hängt nämlich im Siphon des Küchenbeckens. Einfallsreich geht anders.Die Entwickler achten dabei darauf, dass das Spiel zugänglich bleibt. Es ist mehr oder weniger klassisches Point and Click, aber man will auch Spieler abholen, die mit dem Genre vielleicht nicht so viel am Hut haben oder heute einfach keine Lust mehr auf bestimmte, potenziell nervige "Adventure-Tugenden" haben. So wird es etwa auch ein Menü geben, in dem man beispielsweise die Größe der Hotspots manuell anpassen kann. Genre-Liebhaber wählen sie im Zweifel eher klein, wenngleich das nicht zum Pixelhunting führen soll. Genre-Einsteiger im Zweifel größer, um nicht so leicht relevante Interaktionspunkte übersehen zu können. Man arbeitet aber auch gezielt mit gewissen visuellen Hinweisen. Die Kühlschrank-Magneten, von denen Simon schließlich einen nehmen kann, wenn er zuvor die Gemüseschublade rausgezogen hat und als Trittstufe verwendet, bilden etwa die Aufforderung "Take me". Zu leicht will man allerdings auch nicht werden. Am liebsten wäre dem Entwickler, der mir das Spiel vorstellt, wenn man eine Funktion integrieren könnte, die den Austausch auf dem Schulhof simuliert, wenn man inund Co. früher mal nicht weiterkam. Sein Lieblingsadventure ist übrigens, nun, wenn er das originale Simon the Sorcerer oder sein eigenes Spiel nicht nennen darf.Die Entwickler wollen aber eben auch die Ur-Fans der Reihe ansprechen, wobei auch andere Optionen gewählt werden können, um das Spiel etwas klassischer zu gestalten. Auch in atmosphärischer Hinsicht, weshalb unter anderem auch bestimmte Filter gewählt werden können, bei deren Aktivierung das Spiel dann eher wie ein altes VHS-Tape oder die Grafik wie auf einem Röhrenmonitor ausgegeben aussieht.Ich frage den Entwickler natürlich auch, von wem man die Rechte zur Umsetzung des Spiels bekommen hat, da ich vermute, dass Silver Style Entertainment, die vor einigen Jahren gleich zwei offizielle Sequels zur Reihe umsetzten, diese damals dauerhaft erworben hat. Lizenzgeber sind hier aber ebenfallsundpersönlich. Diese würden auch alles selbst sehen und spielen wollen, wobei ich nicht einschätzen kann, ob sie auch eine Art Veto-Recht besitzen. Aber ich hoffe mal, dass es so etwas in der Art gibt. Denn dass die beiden Woodroffes Feedback zum Spiel geben, das hieß es auch damals beiund, und wir wissen alle, was dabei herausgekommen ist. Wenn ihr mich fragt, nichts wirklich Gutes.Bei Simon the Sorcerer Origins halte ich eine gelungene Fortsetzung für möglich und bin auch eher zuversichtlich, dass uns im Jahr 2024 ein würdigerer Erbe als bei den "deutschen" Simon-Spielen erwartet. Aber überzeugt hat mich die Präsentation diesbezüglich noch nicht.