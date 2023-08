Station to Station: Voxel-Eisenbahnbau erscheint am 3. Oktobert 2023

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Entwickler Glaxy Grove und Publisher Prismatika haben das Release-Datum für das Eisenbahn-Spiel Station to Station bekannt gegeben. Ab dem 3. Oktober 2023 kommt ihr auf Steam zum Zug.

Was bei Station to Station als erstes ins Auge fällt ist der Grafikstil: Eure Züge fahren durch ansehnlich ausgeleuchtete voxel-basierte Miniaturlandschaften. Am Anfang einer Partie Station to Station seht ihr einige verstreute, ländliche Siedlungen. Ihr platziert Bahnhöfe und Schienen und bringt so die Siedlungen zum wachsen. Ihr müsst in diesem Titel auch nicht zwischen Expansion und Naturschutz entscheiden, eure Zuglinien bringen gleichzeitig auch irgendwie die Landschaft zum aufblühen. Das Gameplay ist entspannt umgesetzt, aber optional gibt es Herausforderungen und Highscores. Dank einer Demo auf Steam könnt ihr bereits jetzt einen Blick riskieren.