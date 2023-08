GC23: Stormgate angespielt – RTS-Hoffnung ehemaliger Blizzard-Entwickler

Menschen gegen Höllenbrut

PC

Teaser Ohne Vorankündigung hatte Frost Giant Studios eine frühe spielbare Version des Echtzeitstrategie-Titels Stormgate auf der Gamescom 2023 im Gepäck.

Der Titel Stormgate lässt die Echtzeitstrategie-Gemeinschaft aus gutem Grund aufhorchen: Hinter dem Entwickler Frost Giant Games stecken ehemalige Veteranen von Blizzard, die endlich mal wieder ein Spiel im Stil von Warcraft und Starcraft machen wollten. Auf der Gamescom 2023 konnte ich mir davon ein Bild machen und erste Einheiten ins Gefecht schicken.

Der bunte, cartoonige Stil, die Perspektive aufs Geschehen, das HUD und die Strukturierung von Basen- und Einheitenbau: Das alles lässt die Verwandschaft mit Starcraft und Warcraft erkennen. Stormgate spielt in einer Science Fiction und Fantasy vermischenden Welt, in der die Erde von höllischen Wesen angegriffen wurde. Diese Infernals wollen die Menschen natürlich zurückschlagen.

In dieser frühen Alpha-Version spielte ich die Menschen-Fraktion auf einer 1-gegen-1-Karte, allerdings ohne vollwertige feindliche KI-Fraktion, sondern mit verstreuten Gegner-Gruppen zu Demonstrationszwecken. Die Wald-Karte bot unpassierbare Felder mit großen, dicken Tannen, aber auch einzelne Streifen mit dünnen Bäumchen. Infanterie-Klassen konnten zwischen diesen hindurchlaufen, die Artillerie nicht – sehr wohl aber konnte sie das störende kleine Gehölz mit einem manuellen Angriffsbefehl dem Erdboden gleich machen. Dies ist nur ein taktisches Element beim Karten-Design, das andere sind kleine Creep-Lager. Werden die zerstört, geben sie allen zu dem Zeitpunkt in der Nähe befindlichen Truppen einen Buff. Das ist eine Abwandlung für 1-gegen-1-Matches, in denen es keine Helden-Einheiten geben wird. Bei 3vs3-Matches oder kooperativen Partien (der Koop-Modus ist für Frost Giant ein wichtiger Faktor) sind dagegen Helden mit von der Partie und die können durch Zerstörung der Creep-Lager verstärkt werden.

Beim Aufbau der Basis werden sich Veteranen sofort zurecht finden: Zuerst baue ich Bau/Ernte-Einheiten in der Basis. Die kümmern sich um die Förderung von zwei Rohstoffen. Darunter Kristalle, die mich Tiberium-Felder erinnern, doch mit einem Twist: Stoßt ihr auf ein neues Vorkommen, ist es noch unterirdisch. Nachdem ihr an der Stelle den Erdboden mit Angriffen aufgebrochen habt, braucht es eine Weile, bis sich die Kristalle an der Oberfläche bilden. Dazu versiegt diese Ressource irgendwann. Während ich meine erste Kaserne hochziehe, werden mir auch die durchdachten Komfort-Funktionen nahe gebracht: Gebe ich einen Baubefehl, rücken automatisch untätige Arbeiter aus. Sind alle im Einsatz, unterbrechen die nächstgelegenen die Arbeit selbstständig, setzen sie aber automatisch fort, nachdem die Konstruktion abgeschlossen ist. Es kann aber auch taktische Vorteile haben, doch manuell konkrete Einheiten mit dem Bau zu beauftragen. Ein anderer Komfort-Faktor ist das aufgeräumte HUD mit sinnvoll strukturierten Bau-, Forschungs- und Rekrutierungs-Menüs.

Ich baue erste Kampfeinheiten und kann dank ausreichend Ressourcen auch zeitig meine Basis auf Stufe 2 bringen. Bei der Infanterie hat man sich dediziert dafür entschieden, dass es sich bei der ersten Kampf-Einheit um Nahkämpfer handelt, da ein Spiel nur mit schießenden Einheiten eine andere Dynamik hat. Meine dick gepanzerten Lanzenkämpfer werden bald von Gewehrschützen unterstützt. Ich ziehe Labore zur Erforschung von Verstärkungen hoch und lasse erste bewaffnete Buggies und einen Kampfroboter im Mech-Hangar bauen. Diese Truppe zieht los, trifft aber auch Feinde mit deutlich mehr Artillerie: Mechs und fliegende Geschütze zersieben schnell meine Infanterie.

Die Lösung wäre hier zum Beispiel gewesen, die Anti-Luft-Effizienz meiner Buggies zu verstärken. Ich hätte aber auch eine ungewöhnliche Luft-Einheit bauen können, die andere mechanische Einheiten reparieret (nicht aber biologische Truppen heilen kann) oder Anti-Luft-Minen verteilt. Manche dieser Fähigkeiten verbrauchen allerdings Energie. Das ist eine dritte Ressource, die sich selbstständig im Hauptquartier wieder auflädt und nur für solche Sondermanöver zum Einsatz kommt. Doch Frost Giant Games möchte auch dem entgegenwirken, dass solche fortgeschrittenen Einheiten die frühen Truppen komplett entwerten. So gibt es zum Beispiel in der aktuellen Version schon ein cleveres Update für die Lanzenkämpfer: Das verleiht ihnen einen Schutzschild, der dafür sorgt, dass ihnen maximal 20 Schadenspunkte mit einem Treffer zugefügt werden können – dadurch pusten sie spätere Schwergewichte nicht mit einem Schlag um, aber die Lancer werden auch insgesamt nicht zu mächtig.

Zum Abschluss durfte ich noch auf einer Wüsten-Karte einen frühen Blick auf die kürzlich angekündigte zweite von drei Fraktionen werfen: Die Infernals. Nach guter alter Tradition von Starcraft und Warcraft spielt die sich deutlich anders, als die Menschheit. So haben etwa die kleinen Teufel-Arbeiter die Option, sich selbst mit einer zeitverzögerten Explosion zu opfern. Eine andere Einheit ist ein Koloss mit zwei Köpfen. Wird der durch feindliche Einheiten getötet, kann er seine besondere Fähigkeit nicht nutzen. Doch der Spieler kann ihn auch manuell opfern, damit zwei schwächere Einheiten erscheinen – das bringt den größten Nutzen, wenn man es kurz vor Ableben des Hünen auslöst. Daneben setzt diese Fraktion auch darauf, ein Höllenmiasma auszubreiten, das den eigenen Einheiten unter anderem einen Geschwindigkeits-Boost verleiht.

Nicht nur mit Komfort, Modus-Vielfalt und interessanten Feinheiten will Frost Giant Games überzeugen, sondern auch technisch. Der Titel setzt auf der Unreal Engine 5 auf, doch für die ganzen RTS-Simulation wurde umfangreich eigener Code hinzugefügt. Stormgate Rollback-Netcode benutzen, um die Synchronisierung der Spieler in Multiplayer-Matches auf hohem Niveau zu halten. Dieses Feature wird zum Beispiel bei hochpräzisen kompetetiven Titeln wie Street Fighter 6 und anderen Fighting Games geschätzt. Zum Abschluss eine Kennzahl für Genre-Profis und Entwickler: Aktuell hat Stormgate eine Tickrate von 64, das heißt das Spiel 64 Simulationsschritte pro Sekunde berechnet (Einblicke zur Tickrate im RTS Iron Harvest und viele weitere Details aus der Entwicklung findet ihr in unserer Doku über King Art).

Stormgate hat aktuell noch kein Release-Datum. Das Team setzt auf eine weitere alte Blizzard-Tugend: Es ist fertig, wenn es fertig ist. Aktuell stehen noch weitere Alpha- und dann Beta-Tests an, in denen fleißig an der Balance der Truppen gefeilt wird. Wenn Stormgate erscheint, wird es als Free-to-Play-Titel inklusive Singleplayer-Kampagne an den Start gehen.