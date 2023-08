GC23: RoboCop Rogue City angespielt – atmosphärisch stark, spielerisch okay

PC Switch Xbox X PS5

In der Demo kämpfen mehrere ED-209 an meiner Seite. Im Spiel werdet ihr euch aber auch direkt mit ihnen anlegen müssen.

Die Shooter-Mechanik ist unterm Strich ähnlich primitiv wie die Massengegner. Spaß macht gerade das Ballern mit Robocops vollautomatischer Riesenwumme dennoch.

Gewiss warrein als Spiel betrachtet bestenfalls Mittelmaß. Aber für Fans insbesondere der ersten beiden Kinofilme vonwar die First-Person-Action aus Polen dennoch ein ziemliches Fest. Vonhabe ich mir deshalb mindestens erhofft, dass es die Atmosphäre vor allem vom Paul Verhoevens Film von 1987 ähnlich stark einfängt. Kämen dann noch spielmechanische Verbesserungen dazu, könnte es sogar zu einem echten, und nicht nur einem eher persönlichen Highlight reichen. Auf der Gamescom konnte ich das Spiel dann auch endlich mal selbst spielen.Die Messe-Demo spielt in einer Bank, die gerade von irgendwelchem kriminellen Gesocks überfallen wird. Ich bahne mir einen weg durch die große Eingangshalle und bekomme es dabei mit Heerscharen von Feinden zu tun. In diesem ersten Teil werde ich noch von etlichen Mitgliedern eines SWAT-Teams begleitet, die fleißig mitballern. So fleißig, dass ich mich teils auch einfach hinter irgendeine Säule stellen kann und einfach nur abwarten muss, bis die SWAT-Mannschaft einen nicht unerheblichen Teil von ihnen erledigt hat. Aber mehr Spaß macht es natürlich, sich kein Kanonenfutter wegnehmen zu lassen, also halte ich mit meiner vollautomatischen Kanone drauf. Das geht, gespielt mit Gamepad, aus der Hüfte begrenzt gut, wenn man per Stick nicht so gut zielen kann, denn eine Zielhilfe wird offenbar erst dann wirklich aktiv, wenn ich in den Zoom-Modus wechsle, bei dem dann auch Robocops aus den Filmen bekannte Zieloptik zum Einsatz kommt.Ich schalte Gegner aber nicht nur durch Beschuss aus. Ich kann auch Monitore und andere Umgebungsobjekte greifen und auf die Widersacher werfen, was zumindest bei Gasflaschen durchaus riskant ist. Denn explodieren die in unmittelbarer Umgebung, verliert Alex Murphy besonders viel Energie, was im Spiel der Ersatz für Trefferpunkte ist. Die kann ich auch mitten im Kampf mit gesammelte Items wieder aufladen. Zwischen den Kämpfen geht das aber auch an Stromkästen mit Robocops stachelartigem Teil, das er aus dem Handrücken herausfahren kann. Um diese Möglichkeit nutzen zu können, bedarf es allerdings einem Upgrade im Perk-Menü, in dem auch Verbesserungen für meine Knarre möglich sind oder die Freischaltung von Spezialfähigkeiten wie einem temporär aktivierbaren Schild, einer Art Flash, der Gegner blendet oder auch eine Bullet-Time, die im Spiel sonst so ähnlich wie inbeim Durchbrechen von Türen oder Wänden automatisch aktiviert wird.Um diese und andere Upgrades zu aktivieren, muss ich in den Levels Chips sammeln oder besser gesagt Platinen, die mal Verknüpfungspunkte nach links und rechts, mal nach oben und unten oder eben etwa nach links und oben haben. Die baue ich in mein System ein, wobei die Verknüpfungspunkte die Fließrichtung des Stroms anzeigen. Nur, wenn ich passende einbauen, kann ich Skills aktivieren und sollte darauf achten, dass dabei keines der roten Felder mitaktiviert wird. Denn ist das der Fall, gibt es einen Malus zum Beispiel auf den ausgeteilten Schaden. Wirkt reichlich aufgesetzt, ist mir aber egal, wenn es am Ende gut funktioniert. Aktuell habe ich keinen Anlass dazu, daran zu zweifeln.Ein Stückchen weiter in der Bank greifen auf gleich drei Exemplare des genauso wie Robocop vom korrupten OCP-Konzern entwickelten Kampfdroiden ED-209 an meiner Seite kämpfen. Auf die Frage, ob ich irgendwann auch einen von ihnen plattmachen muss, fragt der Entwickler neben mir fast schon bestätigend, ob ich glaube, dass es so kommen wird. Die ED-Zwo-Null-Neun, wie es in der deutschen Synchro ausgesprochen wird, helfen aber nur am Anfang. Denn unmittelbar vor ihnen liegt eine Treppe, bei denen die Roboter, eben wie im Film, immer noch zu blöd sind, sie mit ihren dreizehigen Füßen zu bewältigen. Habe ich anfangs fast nur geballert, nutze ich nun auch sehr gerne meinen Faustschlag, um die Schädel der Gegner zu knacken, so wie ich es mit dem entsprechenden Werkzeug an Weihnachten mit Haselnüssen mache. Ich greife auch Gegner und werfe sie auch andere Widersacher, was übrigens gar nicht so brutal aussieht, wie man das von einer Robocop-Versoftung erwarten würde. Also wenigstens ich, der wie Verhoeven selbst sagen würde, dass er Gewalt liebt, wenn sie rein virtuell ist, versteht sich.Noch ein Stückchen weiter bin ich dann zwischenzeitlich ganz auf mich allein gestellt. Auf einem Parkplatz drehen die Kriminellen auf Motorrädern ihre Runden. Stehe ich nahe genug dran, kann ich sie auch mit einem Faustschlag erledigen. Die meisten aber schieße ich von ihren Bikes oder werfe eine bereits am Boden liegende Maschine nach ihnen, was zu einer nicht unbedingt sonderlich spektakulären Explosion führt. Spätestens hier ist das Shooter.Action, wie sie billiger kaum sein könnte. Aber Spaß macht es mir dennoch. Allein schon aufgrund des Sounds meiner Hauptwaffe, die genauso klingt wie im Film, oder der temporär nutzbaren Schießprügel der Gegner. Auch die Schrittlaute von Robocop oder wie vergleichsweise träge er sich bewegt, sorgen bei mir für Immersion, statt mich irgendwie zu nerven.Wozu ich noch kaum etwas sagen kann, sind die Entscheidungen. Zum Beispiel hat wohl, so richtig habe ich das auf der Messe nicht mitgekriegt, eine Bank-Mitarbeiterin aus „guten Gründen“ den Banditen geholfen, da der Chefbankier ein korruptes Arschloch ist. Ich lasse sie dennoch verhaften, was sich wohl auf das Ende der Haupthandlung auswirken soll. Aber wie genau in Bezug auf diese Situation oder auf meine Entscheidung an anderen Stellen, da könnte ich allenfalls mutmaßen. Der Dame missfällt meine Haltung jedenfalls, aber was soll die aus dem Knast raus schon gegen mich ausrichten können? Mit just dieser Entscheidung hat der neben mir sitzende Entwickler übrigens nicht gerechnet. Wie so oft haben die Macher das System vermutlich genau um solche Gedankengänge herum erbaut. Ich rechne also damit, dass in den meisten Situationen nur die „richtige Entscheidung“ wirklich glaubwürdige Auswirkungen haben wird.Unterm Strich liefert Robocop - Rogue City das, was ich nach Terminator - Resistance erwartet hatte: satte, wenn auch eher stumpfe Action, aber eben vor allem ein Spiel, das die Atmosphäre der Kinofilme, vor allem des ersten, sehr gut einfängt. Allein deshalb will ich das Ding spielen. Das Gameplay ist halt nichts Besonderes und erinnert eher an die (schwächeren) Shooter Ende der 90er Jahre. Aber es macht Spaß und geht mir hoffentlich nicht später auch noch mit irgendwelchen Schleichmissionen auf den Zeiger, die mich in Resistance mit am meisten gestört haben. Was die technische Umsetzung betrifft, legt Rogue City deutlich zu, wobei ich in den gespielten Abschnitten (auf PC) auch nur bedingt erkennen könnte, dass die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommt. Klar ist für mich: mögt ihr die Filmvorlage, dann könnte dieses Robocop-Spiel genau euer Ding sein, da es wie die Terminator-Umsetzung eben alle wichtigen Merkmale der Vorlage gut einfängt. Sucht ihr hingegen nach einem guten Shooter, nun, dann findet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit (deutlich) bessere Alternativen, wenn der Titel voraussichtlich im September für PC, PS5 und Xbox Series an den Start geht.