GC23: Baphomets Fluch 6 und Remaster von Teil 1 angeschaut

Es ist immer eine Freude,zu treffen. Die Briten sind für ihre Höflichkeit ja bekannt, wenn es nicht gerade die-Brüder sind, aber Cecil ist dafür zweifellos so eine Art Paradebeispiel. Und erzählen kann der Mann, stundenlang, wenn ihn niemand bremst. Über die Gnostiker etwa, die die Basis der Story von Baphomets Fluch 5 (im Test: Note 8.0 ) bildeten. Oder die Templer, um die es bereits im ersten Teil der Reihe ging, der nun als, so der offizielle deutsche Titel, im ersten Quartal 2024 neu aufgelegt werden soll. Doch dazu später mehr, zunächst einmal zu dem Spiel, auf das ich am meisten gespannt war, den sechsten Teil der Reihe.Um das gleich vorweg zu sagen: gesehen habe ich vonausschließlich das, was Revolution Software im Ankündigungstrailer (ihr findet ihn direkt unter dieser News) gezeigt hat. Darin ist die Gemeinde Montségur unweit der spanischen Grenze in den französischen Pyrenäen zu sehen. Oben auch dem wie die Stadt benannten Berg sieht man die Überreste einer mehr als 1200 Jahre alten Katharerfestung, die Burg Montségur. Charles Cecil spricht über den Mittelalter-Dichterund seinen in Versen geschriebenen Roman Parzival, der Baphomets Fluch – Parzival's Stone auch seinen Namen gibt. Es fallen auch die Namen von, der als SS-Obersturmführer in den 1930er Jahren an der Gralssuche der Nazi beteiligt war. Aber auch von Hexen und Zauberern, denen er bei seiner Recherche für die Hindergrundgeschichte begegnet ist, teilweise in Begleitung seines Freundes, dem südafrikanischen Regisseur und Abenteurer. All das und vieles mehr wird im Spiel eine Rolle spielen, wobei man im Rahmen der übernatürlichen Fähigkeiten von Steinen wohl in gewisser Weise durch die Zeit reisen können wird.Aber zum Spiel selbst, erfahre ich letztlich kaum etwas. Es wird klassisches Point-and-Click sein, wobei George und Nico komplett in 3D modelliert sind. Bei den Umgebungen kommt ebenfalls eine 3D-Engine zum Einsatz, in der man allerdings vor allem 2D-Texturen einsetzt, um einen speziellen, wie man schon beim Kameraschwenk vom Berg aufs Dorfs im Trailer erkennen kann, nicht unbedingt realistischen Look erreichen möchte. Cecil verspricht auch, dass es eine deutsche Sprachausgabe geben wird. George und Nico sollen dabei von ihren Stammsprechern vertont werden, also von dem seit dem ersten Teil eingesetztenund von, die die inzwischen verstorbenebereits in Baphomets Fluch 5 ersetzt hatte. Zum sechsten Teil von Baphomets Fluch kann ich also eigentlich nur sagen, dass mich der Grafikstil anspricht und ich schon jetzt gespannt bin, wie sehr Charles' Vertiefung ins Thema man dem Spiel am Ende haben wird. Immerhin erzählte er auch beim Vorgänger ausführlich immer wieder von den Gnostikern und seinem Hintergrundwissen. Aber es ist nun nicht gerade so, als dass Baphomets Fluch 5 nur funktioniert hätte, wenn man sich als Spieler wenigstens oberflächlich damit auseinandergesetzt hätte. Auf erstes Gameplay werden wir jedenfalls noch einige Zeit warten müssen. Vor 2024 darf man mit dem Spiel nicht rechnen.Wie lange es bis zur Fertigstellung von Baphomets Fluch – Die Verschwörung der Templer dauert, also der Remastered-Fassung des ersten Serienteils, ist ebenfalls noch nicht ganz klar. Fest steht, dass sich die Entwickler sehr nah am Original halten und das Spiel nur mit 30 fps laufen wird. Grund dafür dürfte auch sein, dass man ähnlich wie in den Special Editions von Monkey Island jederzeit per Knopfdruck zwischen der Remastered- und der Originalfassung hin und her schalten kann. Natürlich ist alles erheblich schärfer, jeder Hintergrund zeigt ganz neue Details, die es so im Original nicht gab oder die im Pixelbrei schlicht nicht mehr zu erkennen waren. Viel Arbeit steckt auch in den Charakteren, die nun selbstredend über eine sichtbar feinere Mimik verfügen, was etwa bei der Kellnerin im Café deutlich wird, die als einzige das Bombenattentat des Clowns überlebt hat. Sogar ihre aufwendig drapierten Wimpern sind zu erkennen. Dabei nutzt Revolution Software auch KI, die grob die alten Charakter-Sprites in neue umwandelt. Erst dann werden die Grafiker aktiv und passen die Charaktermodelle an und widmen sich insbesondere den Gesichtern, die, wie gesagt, nun deutlich mehr Emotionen transportieren als im Original von 1996.Was ebenfalls auffällt, ist, dass das Café etwas anders aussieht. Denn während im Original Teile des Lokals verwüstet sind, aber ausgerechnet der Barhocker, auf dem der Clown die Bombe platziert hat, quasi unbeschädigt ist, ist dieser nur komplett zerrissen. In die Theke hat der Sprengkörper eine große Lücke gerissen. Ein anwesender Kollege merkt an, dass die vielleicht einen Meter davon entfernte Flasche aber noch heil sei, was Cecil, der dabei sichtbar rot anläuft, bestätigt. Geht also mal davon aus, dass diese Flasche auf der Theke in der finalen Version so auch nicht mehr zu sehen sein wird. Was sich ebenfalls verändert: in der Gasse, in die der Clown flüchtete, geht die Regenrinne, die im Original ganz oben eine Lücke hatte, nun bis ganz oben durch, was viel besser zu Georges Kommentar passt, als er das Ding untersucht. Derartige Logikfehler will Revolution Software nun also korrigieren. Und es ändern sich auch andere Dinge. Charaktere, die übertrieben klischeehaft sind, sollen teils „entschärft“ werden. Nutzlose Hotspots sollen zum Teil wegfallen, damit sich insbesondere die neuen Spieler davon nicht zu sehr ablenken lassen und fokussierter ihrer aktuellen Aufgabe widmen können. Beispiele für diese Art von Anpassungen von Dingen, die er heute anders machen würde, gibt Cecil aber vor allem in Bezug auf Baphomets Fluch 2. Er betont dabei, dass derartige Änderungen aber den meisten Spielern wohl gar nicht groß auffallen werden, in jedem Fall aber nicht negativ. Aber warten wir es mal ab, denn gesehen habe ich von der Neuauflage bislang nur die neuen Szenen ganz am Anfang, also das Café, der Platz davor und eben die kleine Gasse, in der es nun auch dynamische Schatten gibt, die George mit seiner Position realistisch beeinflusst.Ich persönlich hätte im Vorfeld gesagt, dass ich keine Remastered-Fassung von Baphomets Fluch brauche. Aber das sieht einfach so viel schöner aus, ohne den Charme des Originals zu verfälschen, dass ich direkt noch mal Lust darauf hätte, das Spiel noch mal zu spielen. Blöd nur, dass ich wohl noch viele Monate auf die Neuauflage warten muss. Wie weit Revolution genau ist, weiß ich nicht, aber gemessen am gezeigten Material steht aktuell vor allem die genutzte Technik, die auch ein weicheres Scrolling ermöglicht, bei der Umsetzung der Schauplätze stehen die Entwickler aber vermutlich noch mehr oder weniger ganz am Anfang.