Papers, Please: LCD-Demake zum zehnjährigen Jubiläum

PC PSVita iOS Linux MacOS

Am 8. August 2013 veröffentlichte der amerikanische Spieleentwickler Lucas Pope mit Papers, Please (zum User-Test) einen Überraschungserfolg. Darin schlüpft der Spieler in die Rolle eines namenlosen Bürgers, der als Kontrolleur an einem Grenzübergang des fiktiven totalitären Staates Arstotzka arbeitet. Ein Erfolg, den der Entwickler fünf Jahre später mit Return of the Obra Dinn wiederholen konnte.

Anfang August 2023 hat Lucas Pope ein über den Browser spielbares Demake von Papers, Please zum zehnjährigen Jubiläum auf itch.io veröffentlicht. Das Besondere: Das Spiel ist nun im Stil alter LCD-Spiele aus den 80er-Jahren gehalten, ähnlich Nintendos Game & Watch-Handhelds. Nach wie vor geht es darum, Menschen anhand ihrer Daten und Pässe über die Grenze zu lassen oder abzuweisen. Nach drei Fehlern heißt es Game Over. Hat man ein Level geschafft, wird das nächste schwieriger. Wer neugierig ist, findet das Spiel LCD, Please bei itch.io.