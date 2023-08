GC23: The Plucky Squire angespielt – Herrlich verspieltes Action-Adventure

Devolver beweist wieder gutes Gespür

PC Switch Xbox X PS5

Teaser In diesem Action-Adventure erlebt ihr mit einem Knappen aus einem Märchenbuch Abenteuer, die ihn über die 2D-Welt seiner Buchseiten hinausführen. Die Messe-Demo sprühte nur so vor Charme und Ideen.

The Plucky Squire steckt voller Minigames – oft genug sind diese auch Reminiszenzen an andere Titel. Im Sumpf zückte Jot Pfeil und Bogen, doch es wird auch Box-Kämpfe im Stil von Punch Out geben.

Im Sommer hat Indie-Publisher Devolver Digital das Action-Adventurevon Entwickler All Possible Futures angekündigt und nach einer Spiel-Sitzung auf der Gamescom 2023 zu urteilen, hat Devolver einmal mehr das gutes Näschen der Firma für vielversprechende Projekte unter Beweis gestellt.In The Plucky Squire spielt ihr den Ritter Jot, der Hauptfigur in einer ganzen Reihe von Märchenbüchern ist. Doch zu Beginn des Action-Adventures versucht sich der Tunichtgut Humpdrump des Tuimmerguts Jot zu entledigen, indem er ihn aus den Seiten verbannt. So findet der Abenteurer sich als 3D-Figur auf einem Schreibtisch wieder, auf dem ein aufgeschlagenes Bilderbuch seiner Abenteuer liegt. Mithilfe des DJ-Zauberers Moonbeard gelangt Jot jedoch zurück und erhält so die Kraft, an Portalen zwischen der 2D- und 3D-Welt zu wechseln. Schon dieses Element ist interessant, doch es ist nur die Spitze des Eisbergs an Ideen, die The Plucky Squire allein in der Messe-Demo mit einem frühen Spielabschnitt aus diesem Konzept herausholt.Die Standard-Kämpfe gegen fiese Käfer erinnern durch die Draufsicht und einfachen Schwertangriffe an 2D-Zeldas und bilden noch den am wenigsten hervorstehchenden Teil der Demo. Auch bei diesem Aspekt punktet aber die zuckersüße Grafik inklusive kleiner Unsauberkeiten bei der Colorierung der Buchseiten. Wechselt ihr den Bildschirm innerhalb der Buchwelt, wird auf die nächste Doppelseite geblättert. Hin und wieder erscheinen Beschreibungstexte des Erzählers. Dienten die auf den ersten Seiten der Sumpflandschaft allein der Stimmung, beschreiben sie bald ein konkretes Problem: Ein riesiger, mit Wasser vollgesogener Käfer blockiert den Weg. Das "riesig" ist durch eine gepunktete Linie markiert, daher kann Jot das Wort mit dem Schwert herausschneiden. Das verändert die Welt allerdings noch nicht. In der Nähe findet sich aber die Beschreibung eines ausgetrockneten Reservoirs. Jot schneidet das "ausgetrocknet" heraus und setzt es bei dem Käfer-Satz ein. Der ist nun platt, aber sein riesiger Körper blockiert weiter den ganzen Weg. Stattdessen gilt es über mehrere Zwischenschritte einen "winzigen" Frosch zu erreichen (dafür müssen auch die ausgetrockneten Becken nun durch andere Worte gefüllt werden). Das "riesig" des Käfers beim Frosch einzusetzen hat keine Auswirkung auf das eigentlich Rätsel, aber das Spiel bietet trotzdem die entsprechende Reaktion, um Experimentierlaune zu belohnen.Zwei Doppelseiten weiter erreicht diese Mechanik die nächste Stufe. Hier muss wieder ein Satz verändert werden, doch das nötige Wort gibt es auf den Seiten zuvor und der Weg zurück ist versperrt. Glücklicherweise gibt es aber ein Portal in der Nähe. In seiner 3D-Form kann Jot nun a den Rand des Buches gehen und ein paar Seiten zurückblättern, mit einem anderen Portal wieder in die Seite hüpfen und das nötige Wort holen. Auch wenn ihr aus dem Buch herausspringt, bewegt sich die Welt auf den Seiten weiter, doch Gegner können euch nicht schaden, wenn ihr außerhalb ihrer zweidimensionalen Welt über das Buch turnt. Später sollt ihr gewisse Items wie Stempel finden, mit denen ihr aber "von außen" euren Widersachern Nachteile im Kampf verpasst. Auch auf andere Art spielt The Plucky Squire mit der Perspektive: Ebenfalls wie in gewissen Zelda-Spielen wechselt der Blick aufs Geschehen beim betreten einer Höhle, sodass ihr nun aus der Seitenansicht durch die dunkle Kaverne springt, bei der Jot und die Gegner nur als schattenhafte Umrisse zu sehen sind.Nachdem Jot mit dem erbeuteten Wort den weiteren Weg freimacht, erreicht er einen Baum, vor dem ihn einige Schnecken erwarten. Er steht vor ihrem Haus, doch ein großer Schwarm fieser Insekten hat sich darin breit gemacht. Um sie zu besiegen, braucht er einen Bogen, doch im Sumpf gibt es keinen. Jot springt also wieder aus dem Buch heraus, diesmal tritt er aber kleine Reise über die verstreuten Bücher und Büro-Utensilien auf dem Holztisch an (inklusive feiner Details wie blassen Ringen von Gläsern, für die kein Untersetzer benutzt wurde). Dieser Abschnitt entspricht einem kleinen Dungeon.Immer wieder muss 3D-Jot wieder in Papierstreifen eintauchen, um Wände hinauf zu gelangen. An der Spitze eines Parcours angekommen findet er eine Sammelkarte, die verdächtig an Magic The Gathering erinnert. Darauf ist eine Elfenwaldläuferin mit einem Bogen abgebildet. Die hält Jot für einen Schergen von Humpdrump. Also er also in ihre Karte springt, entspinnt sich ein Rundenkampf im Stile von JRPGs, bei dem Jot aber versucht die Waldläuferin mit Hilfe des Bücherwurms Page davon zu überzeugen, ihm den Bogen zu leihen. Nachdem das geschafft ist, wandert der Bogen nicht etwa wie bei Zelda ins Inventar an Hilfswerkzeugen. Stattdessen sieht der Held nun verdächtig nach einem Rambo-Verschnitt aus und es startet ein Minispiel, bei dem ich ein Fadenkreuz steuere, um Pfeile auf die Insekten zu feuern. An anderer Stelle galt es einem auf dem trocken sitzenden Fisch zu helfen. Der hüpfte wild herum und auf Knopfdruck schnellte Jots Hand vom unteren Bildrand nach oben – um den Fisch so zu packen zu bekommen, waren doch ein paar Versuche nötig – zum Amüsement von mir und eines Zuschauenden KollegensDieses-artige Minispiel abzuschließen wurde auch in Form einer Unterhaltung mit dem hochgestochen redenden Fisch namens Floatio belohnt. Die Bewohner von Jots Welt tragen ebenfalls ihren Teil zum Charme von The Plucky Squire bei. So wurde Jot stets von zwei Freunden begleitet: Violet der Malerin-Hexe und Thrash dem Drummer-Troll. Sie blieben im Kampf zurück, bis Jot die Gefahr gebannt hat, kommentierten aber beim Story-Fortschritt das Geschehen, während der Held selbst stumm blieb. Durch Jots Abenteuer lernen seine Begleiter erst, dass sie Figuren in einer Geschichte sind. Für die an ihren magischen Kräften zweifelnde Violet ist es nicht überraschend, dass sie nur ein Nebencharakter ist – allerdings hätte man sie doch bitte etwas cooler schreiben können! Das bildet die Ausgangslage für ihre Charakterentwicklung hin zu mehr Selbstvertrauen im Laufe der Geschichte. Die Charaktere sind teils schrullig, aber in erster Linie so knuffig wie der Grafikstil von The Plucky Squire. Das Abenteuer bleibt kinderfreundlich und könnte so ein sehr guter Kandidat für das gemeinsame Spielen mit dem Nachwuchs sein.Wenn Entwickler All Possible Futures das Niveau der herrlich verspielten Demo beibehält, dann werde ich The Plucky Squire sicher nicht so schnell wieder vergessen, wenn ich es 2024 in Gänze erleben darf.