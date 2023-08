Baldur's Gate 3: Großer Patch 1 mit über 1000 Fixes erschienen

PC Xbox X PS5 MacOS

Larian hat seit dem Launch von Baldur's Gate 3 (im Test) schon diverse Hotfixes veröffentlicht, nun folgte der bereits angekündigte große Patch 1, der über 1000 Bugs, Balancing-Probleme und andere Fehler in dem enorm komplexen Titel bereinigen soll. Der Patch behebt unter anderem schwere Bugs, die Fortschritt verhindern. So war es möglich, dass Party-Mitglieder im Camp ein Ausrufezeichen über den Kopf hatten, weil sie etwas neues zu sagen haben, aber in der Praxis überhaupt nicht mehr ansprechbar (und damit auch nicht aus der aktiven Party hinzufügbar oder zu entfernen) waren. Ebenso soll ein Fehler der Vergangenheit angehören, durch den ihr ohne Ausweg in einem der letzten Gebiete strandet.

Desweiteren gibt es Abhilfe bei kleineren Problemen. So löste etwa eine Szene am Ende des Spiels nicht zuverlässig aus, die zu sehen sein sollte, wenn man eine Beziehung mit Begleiterin Schattenherz eingegangen ist. Aber auch anderes Feedback der Community wurde in Patch 1 bereits umgesetzt. So hatte man bisher in einer frühen Szene mit Begleiter Gale nur Antwort-Optionen, die eine Romanze einläuteten oder ihm mehr oder weniger zu verstehen gaben, er soll sich zum Teufel scheren. Eine neue Option soll euch nun die Möglichkeit geben, dem Zauberer zu sagen, dass ihr ihn nur als Freund schätzt (angesichts dessen, dass die Reaktionen immer animiert und vertont sind, existierte besagte Option vielleicht schon und wurde nun lediglich auch ins Spiel eingebunden).

Bei der entsprechenden Ankündigung heißt es auch, dass die Wartezeit auf Patch 2 nicht lang ausfallen soll. Der soll sich diverser Performance-Probleme annehmen. Von denen ist vor allem besonders Akt 3 betroffen. Die kompletten Patchnotes (die laut Larian das Zeichenlimit für Neuigkeiten auf der Steam-Seite eines Spiels sprengen) findet ihr unten als Quelle verlinkt.