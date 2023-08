GC23: gamescom Award 2023: Die Gewinner im Überblick

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem wir euch bereits die vollständige Liste der Nominierten für den gamescom Award 2023 präsentiert haben, stehen nun auch die Gewinnerinnen und Gewinner der 16 Kategorien fest. Die Vorauswahl der Teilnehmer war einer international besetzten Fachjury vorbehalten, über die Preisträgerinnen hat eine gemeinsame Abstimmung zusammen mit den Besucherinnen und Besuchern entschieden. Das Ergebnis wurde in der gamescom Award Show 2023 als Teil des IGN-Livestreams präsentiert, den wir für euch unter dieser News eingebunden haben.

Trotz sieben Nominierungen ist Armored Core 6 – Fires of Rubicon (im Test) leer ausgegangen. In allen vier nominierten Kategorien gewonnen hat hingegen The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom; zwei Preise mit nach Hause nimmt Sky - Children of the Light. Den "Heart of Gaming"-Award, der nur durch die Jury vergeben wird, bekommt GAME:IN. Die Organisation setzt sich laut Eigenbeschreibung gegen Sexismus innerhalb der deutschen Gamesbranche ein.

Die vollständige Liste der Gewinner:

Best Visuals

Black Myth - Wukong (Game Science Interactive Technology)

Best Audio

Best Gameplay

Most Entertaining

Most Epic

Most Wholesome

Games for Impact

Best Microsoft Xbox Game

Mortal Kombat 1 ( NetherRealm Studios / Warner Bros. Games)

Best Nintendo Switch Game

Best PC Game

Payday 3 (Starbreeze Studios / Deep Silver)

Best Sony Playstation Game

Tekken 8 (Bandai Namco Entertainment)

Best Mobile Game

Best Trailer / Announcement Trailer

Little Nightmares 3 (Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment)

Best of Show Floor

Bandai Namco Entertainment

Gamescom Green Studio of the Year

Xbox

Heart of Gaming Award