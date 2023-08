GC23: The Invincible - Ego-Adventure nach Stanisław Lem erscheint am 6.11.

PC Xbox X PS5

Bereits am Mittwoch haben die 11 bit Studios im Rahmen der Opening Night Live Show den 6.11.2023 als Veröffentlichungsdatum für ihr neues Spiel The Invincible bekanntgegeben.

The Invincible basiert auf dem gleichnamigen Buch des polnischen Science-Fiction-Autors Stanisław Lem. Die Entwickler verorten ihr Ego-Adventure ebenfalls im Bereich der Hard-Science-Fiction, "[...] mit einer umwerfenden Erzählung, das die Spieler dazu bringt, den Drang der Menschheit, den Weltraum zu erobern, zu überdenken und sich daran zu erinnern, dass nicht alles und überall für uns ist".

Das Spiel versetzt euch in die Rolle der scharfzüngigen Astrobiologin Yasna. Als eine gefährliche Mission auf dem Planeten Regis III nicht wie geplant verläuft ist sie gezwungen, ihre Crew zu suchen und sie "tot oder lebendig" zurückzubringen. Denn nur oberflächlich betrachtet ist der unheimliche Planet unbewohnt und der vorgefundene Umstand bedeutet nicht, dass sich die Menschen hier wie unangefochtene Herrscher fühlen können.

Mit dem Date-Reveal-Trailer am Ende dieser Zeilen sowie den Screenshots in der Galerie zum Spiel könnt ihr euch einen Eindruck von The Invicible verschaffen. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, falls ihr die gamescom besucht, den Titel am Stand der Entwickler anzuspielen.