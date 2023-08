Teaser Drei Tage flitzten Benjamin und Hagen durch die Messe-Hallen, im Wochenschluss-Podcast sprechen sie über Starfield auf der Gamescom und ihre liebsten Termine.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Starfield ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach der Gamescom ist vor dem Rückblicks-Cast. Tatsächlich waren die drei Messetage für Benjamin und Hagen zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz rum. Um euch zu viel Lärm im Hintergrund zu ersparen, blicken die beiden bereits am Freitagvormittag in ihrer Unterkunft gut gelaunt auf die GC23 zurück, zu der sie dann noch mal aufgebrochen sind, um weitere Termine zu machen. Die meisten wichtigen hatten sie zu diesem Zeitpunkt aber schon absolviert.

Die Timecodes dieser Folge:

00:26 Abseits vom Messe-Trubel melden sich die rasenden Reporter Benjamin und Hagen.

​​​​​​01:45 Unser allgemeiner Eindruck von den Ständen

04:53 Was gab es auf der Gamescom zu Starfield zu sehen?

zu sehen? 08:40 Stalker 2 konnte Benjamin noch nicht aus den Socken hauen, was waren denn die Highlights der beiden?

konnte Benjamin noch nicht aus den Socken hauen, was waren denn die Highlights der beiden? 27:27 Wir danken den fleißigen News-Schreibern aus der Community für all die Mitarbeit in der Gamescom-Woche!

28:30 Was machen wir am Wochenende?

29:39 Danke fürs Zuhören und habt ein schönes Wochenende!

Wie immer viel Spaß – und noch eine Ankündigung: Entweder, weil wir uns verausgabt haben mit dem großen und extralangen Jubiläums-MoMoCa zur 500. Folge, oder, weil wir schlicht am Montag kaum Zeit haben werden, oder vielleicht ja auch aus beiden Gründen, entfällt am kommenden Montag der Montagmorgen-Cast – auf #501 müsst ihr also leider noch eine Woche warten.