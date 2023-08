GC23 Tekken 8 gespielt – Die Prügel-Wutprobe

All the rage

PS5

Teaser Auf der Gamescom gab es erste Infos zu einem neuen Singleplayer-Modus und wir ließen der Wut im Ring freien Lauf.

Die langlebige Prügel-Reihe Tekken kehrt zurück: Die Kämpferinnen und Kämpfer steigen ab dem 26. Januar 2024 wieder in den Ring und geben sich in 3D-Arenen mit meisterlicher Kampfkunst mächtig auf die Mütze. Die Figuren und ihre Moves sind dabei auf typische Tekken-Art überdreht. Wenn die Kontrahenten sich gegenseitig auf den Boden schleudern, nimmt der gestählte Körper des Gegners offenbar weniger Schaden als der Marmorboden einer Arena, der unter der Wucht des Aufpralls zerbröselt.

Auf der Gamescom 2023 gab es einen knappen Einblick in den neuen Singleplayer-Modus Arcade Quest, in dem die Spieler sich knuffig gestaltete Avatare basteln. Das "Arcade" im Titel bezieht sich darauf, dass ihr tatsächlich Spielhallen besucht, um dort Herausforderungen zu meistern und andere Figuren zu Duellen an Tekken-Automaten herauszufordern.

Der von mir auf der Messe gespielte Version umfasste allerdings allein Versus-Kämpfe. Es handelte sich anscheinend um die aktuellste Version des Spiels, die in vielerlei Hinsicht noch auf dem Stand des Closed Network Tests war, auch wenn weitere Details dazugekommen sind. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass es vorher schon so elaborate Animationen zum Start eines Kampfes gab: So zerschmettert Paul auf dem Weg in den Ring etwa eine große Backstein-Mauer (die offenbar nur zu diesem Zweck mitten auf dem Weg errichtet wurde).

Grafisch fiel der Detailgrad der fünf Arenen positiv auf, zumal einige spielerisch wieder mit zerstörbaren Wänden aufwarten. Auch beim Soundtrack gab es schon einige schöne Stücke, die noch einen Gang hochschalten, sobald der nächste Sieg das Match entscheiden könnte. Ein Lied auf Augenhöhe mit meinen Lieblingen aus dem (für meine Ohren) genialen Soundtrack von Tekken 7 war zwar noch nicht dabei, aber die ersten Songs aus Tekken 8 machten Lust auf mehr. Wie auch bei der Konkurrenz treffen im neuesten Teil ganz neue Figuren auf viel altbekannte Recken. Verpasste Capcom bei Street Fighter 6 vielen der männlichen Veteranen einen Bart, zeigen sich bei dem Urgestein Paul in Tekken 8 andere Alterserscheinungen. Bei ihm steht alles nicht mehr so steif wie noch in jungen Jahren – ich beziehe mich natürlich auf die ikonische Turmfrisur des Judoka. Paul hat stattdessen nun eine herabhängende blonde Zottelmähne. Entsprechend seiner Nationalität gibt er übrigens englische Sätze von sich, auch andere Kämpferinnen und Kämpfer aus dem Kader sprechen in ihrer jeweiligen Landessprache.

Aber genug der Äußerlichkeiten: Auch in dieser jüngsten Version ist Tekken 8 weiter auf dem Weg, die Wutprobe unter den Prügelspielen zu werden. Die Rage-Leiste spielt eine wichtige Rolle in den Kämpfen. Doch starten ihr in anderen Titeln mit leerer oder teils gefüllter Spezialleiste, ist in Tekken 8 die Wut beim Anpfiff direkt am brodeln und es können nur wenige Sekunden bis zur ersten Super-Attacke vergehen. Durch Druck des rechten Bumpers aktiviert ihr die Wut. Dann sind gewisse Moves erweitert und ihr richtet allgemein mehr Schaden an – in diesem Zustand auch dann, wenn der Gegner blockt. Ein weiterer Druck des Bumpers reicht aus, um eine mächtige Superattacke auszulösen. Doch danach ist die Wut aufgebraucht und erst mit Beginn der nächsten Runde innerhalb des Matches wieder verfügbar. Haut ihr dagegen mit Komboattacken zu, regeneriert jeder Treffer etwas Wut und lässt euch den Zustand so länger aufrecht erhalten.

Nicht nur der dedizierte Knopf aktiviert den Rage-Modus, jeder Charakter hat mehrere Moves, bei deren erfolgreichen Einsatz Wut dynamisch ausgelöst wird, was man gut nutzen kann, um in Kombos überzugehen. Auf die Art sticht das Kampfsystem von Tekken 8 durch seine Aggressivität hervor: Von der ersten Sekunde an gibt es einen Anreiz, sich mit vollem Einsatz auf den Gegner zu stürzen, aber eben auch taktische Abwägungen, um den Zorn des Gegners ins Leere laufen zu lassen oder sich den eigenen Ausraster für den richtigen Moment aufzuheben. Die Matches sind in jedem Fall sehr kurz und wuchtig. Die sehr unterschiedlichen Eingabe-Muster für die Kombos erfordern allerdings gefühlt noch etwas mehr Einarbeitung in einzelne Figuren. Optional bietet Tekken 8 ein stark vereinfachtes Steuerungsschema, bei dem unter anderem mit Hämmern der Viereck-Taste automatisch Kombo-Angriffe ausgelöst werden. Durch die Eigenheit des Wut-Systems von Tekken 8 ist das aber etwas witzlos, weil oft beim Nutzen dieser Kombo-Funktion in jeder Runde direkt zum Start die Wut aktiviert wird.

Tekken 8 bietet abgesehen davon aber eine gewohnt gut spielbare, bildhübsche und eigenständige Grundlage für reichlich Prügelspaß. Besonders gespannt bin ich aber auf den Singleplayer-Umfang. Eine ähnlich schön inszenierte Kampagne wie in Tekken 7 und ein. mit interessanten Herausforderungen gespickter Arcade-Quest-Modus könnten da ein feines Paket für Solo-Prügler bieten.