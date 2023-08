GC23: Tormented Souls 2 angesehen – Schickes Sequel in Unreal Engine 5

Erstes Gameplay zu Tormented Souls 2

PC Xbox X PS5

Teaser Duel Effect traf mit Tormented Souls den Nerv der Survival-Horror-Fans. Hagen bekam auf der Gamescom 2023 erste Gameplay-Szenen zu Gesicht.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei den Inventar-Rätseln von Tormented Souls 2 ist etwas Köpfchen gefragt,

Fans des klassischen Survival-Horrors fühlten sich indes chilenischen Entwicklers Dual Effect direkt zuhause: Feste Kamerawinkel, gefährliche Gegner, sparsam einzusetzende Ressourcen und nicht zuletzt eine labyrinthische Kulisse, die sich durch vorsichtige Erkundung und das lösen absurd elaborater Rätsel Stück für Stück öffnet. So gut Tormented Souls allerdings den Kern-Spaß von gutem alten Survival-Horror traf, perfekt war es nicht: Die Sprecher versprühten beispielsweise eher den Trash-Movie-Charme der Ur-Version vonDass es analog zu den Farbbändern aus besagter Reihe ein seltenes Item zum Speichern brauchte, gefiel den Hardcore-Fans, schreckte andere Spieler teils ab.Nun hat das Studio frisch den Nachfolgerangekündigt, der auf den Stärken des Vorgängers aufbauen, aber auch einige Ecken abfeilen und dabei diverse Wünsche aus der Spielerschaft umsetzen. Auf der Gamescom 2023 bekam ich erste Spielszenen zu sehen.Die Story setzt vier Monate nach den Ereignissen des Vorgängers an. Ihr schlüpft wieder in die Haut von Protagonistin Caroline Walker, die inzwischen mit ihrer Schwester Anna in Südamerika lebt. Doch Ruhe ist den beiden nicht lange gegönnt: Anna wird von einer mysteriösen Krankheit geplagt, hustet Blut, ihre Augen werden schwarz. Als die konventionelle Medizin nicht weiterhelfen kann, sucht Caroline ihr Heil im Okkultismus. Spielte der Vorgänger in einer kuriosen Mischung aus Herrenhaus und Klinik, verschlägt es Caroline im zweiten Teil in ein abgelegenes Dorf, das von einer mysteriösen Sekte gegründet wurde. Natürlich erwarten sie da nur neue Schrecken.Das Dorf als neuer Schauplatz soll mit Abschnitten wie einem Friedhof, einem Kloster oder auch einer Schule einige Abwechslung bieten. Ihr werdet in alte Bereiche zurückkehren können, doch die Reihenfolge, in der ihr die Schauplätze besucht, ist durch die Story vorgegeben. Basierte der erste Teil noch auf Unity, setzt das Sequel auf Unreal Engine 5, was den detaillierteren Umgebungen und Beleuchtungseffekten anzusehen ist. Für die Animationen kommt nun wiederum auch Motion Capturing zum Einsatz. Auch wenn es euch in offenere Außenareale verschlagen wird, jagt euch Tormented Souls 2 deutlich häufiger wieder durch klaustrophobische Gänge. Zappendustere Umgebungen mit eurem Feuerzeug zu erhellen ist dabei wieder ein wichtiger Faktor bei der Erkundung.In der Fortsetzung wollen die Entwickler beim Rätsel-Design eine Schippe drauflegen, indem ihr gewisse Schlüsselgegenstände für längere Zeit mit euch führt und diese dann in unterschiedlichen. Kontexten einsetzt – teils soll die Lösung zu einem Puzzle auch erst klar werden, wenn ihr altgediente Items mit neuen Gegenständen kombiniert. Zu den diversen Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger gehört außerdem eine qualitativere Vertonung mit einem neuen Cast.Wie im Vorgänger werdet ihr zum guten Teil auf Behelfswaffen wie die Nagelpistole zurückgreifen müssen, um die einst menschlichen Monster im Dorf zu besiegen. Die Konfrontationen sollen dabei auf mehreren Ebenen dynamischer werden: Caroline ist nun mobiler und kann sich weiter bewegen, während sie die Waffe auf Feinde richtet. Außerdem gehört der Umweg über das Menü beim Wechsel der aktuellen Waffe der Vergangenheit an – per Digikreuz ist schnell die Nagelpistole verstaut und eine Armbrust gezücklt. Im Gegenzug sind aber auch die Monster nun schneller. Hardcore-Fans des Genres werden dabei wieder nur mit entsprechenden Bändern an Kassettenrekordern speichern können. Allerdings bietet Tormented Souls 2 nun mehr Optionen bei der Konfiguration des Schwierigkeitsgrades. Eine Stellschraube ist dabei, die Beschränkungen beim Speichern aufzuheben.Weitere Infos zu Tormented Souls 2 sollen noch im Laufe diesen Jahres folgen, ein Release-Datum besitzt der Titel aktuell noch nicht.