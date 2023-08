GC23: Star Trucker angespielt - Elite mit Brummis, ohne Kämpfe

PC

Es sollte sich inzwischen herumgesprochen haben, dass ich Simulationen wie dem LS oder Kraftfahrer-Sims ob mit Bus oder LKW etwas abgewinnen kann. Womöglich gefällt mir auch Star Trucker vom britischen Zwei-Mann-Team Monster and Monster deshalb so gut, weil es eher wie Elite ist. Halt nur mit Trucks statt Raumschiffen, ohne Kämpfe und, nun, auch sonst nicht so komplex wie die Spielereihe von David Braben.



In Star Trucker steuere ich jedenfalls einen Weltraum-LKW, der mit seiner langen Schnauze wie ein typischer US-Sattelschlepperzug aussieht. Ich kann hier auch auf abgesteckten Highways fahren, Verzeihung, fliegen, aber genauso gut auch einfach direkt auf den aktuellen Zielpunkt zu. Das birgt allerdings die Gefahr von Asteroidentreffern, vor denen Highways geschütz sind. Aber die potenzielle Zeitersparnis, auch der Weltraumtruck schafft nur 90 Meilen pro Stunden, kann aber auch so etwas wie Warptore benutzen, wird bei den Lieferaufträgen wichtig. Manche davon finden nämlich unter Zeitdruck statt, wobei ihr über die Highways die Zeitvorgabe quasi nicht erreichen könnt.



Bei anderen Frachtarten hingegen gilt es, besonders vorsichtig zu sein. Denn der Kram kann leicht explodieren, weshalb so ein Asteroidentreffer blöd wäre. Allerdings gibt es auch Missionen, die beides kombinieren. Die muss man wie viele andere Auftragsarten allerdings erst freischalten, was sinnvoll ist, da nur was für Fortgeschrittene. Kleinere Schäden könnt ihr allerdings auch selbst reparieren, indem ihr einfach in euren Raumanzug steigt und draußen die beschädigten Stellen zumindest notdürftig wieder in Ordnung bringt. Ich finde übrigens, dass sich die Bewegung im luftleeren Raum gerade im Raumanzug in Star Trucker besonders gut anfühlt.



Die womöglich schwierigste Übung der Messedemo ist aber, natürlich, das Rückwärtseinparken. Dabei müsst ihr aber nicht megapräzise sein. Positioniert ihr euch gut genug, könnt ihr das Andockmanöver einfach per Knopfdruck auslösen. Rückwärtigere Kameras im Führerhaus helfen entsprechend beim Manövrieren. So etwas wie eine Story gibt es auch, wobei ich mich zu der Qualität der Funksprüche der etwa Handvoll NPCs noch nicht weiter äußern will, da ich nur einen Teil davon mitbekommen habe. Aber Truckerbegriffe für Raststätten oder Tankstellen dürften wohl einige fallen, wenn auch nur auf Englisch.



Nett ist indes auch das Radio, das Country-Musik spielt – ein bisschen Klischee darf in einem Truckerspiel nicht fehlen. Also mir gefällt’s, wobei ich nicht glaube, dass ich daran stundenlang Spaß haben würde. Denn die Abwechslung könnte bei den genannten und weiteren Missionsarten dabei eher kurzkommen. Aber mehr werden die Entwickler und Publisher Raw Fury dazu sicherlich in den kommenden Monaten sagen und ja vielleicht auch auf mein Feedback reagieren. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man zumindest etwas schneller als 90 Meilen pro Stunde fahren kann. Geplant ist die Veröffentlichung für 2024, vermutlich erst mal nur auf Steam.