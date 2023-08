GC23: Jusant angespielt - ansprechende Kraxelorgie

PC Xbox X PS5

Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich von Spielen mit Cel-Shading-Look längst genug hätte. Aber bei Jusant ist das anders. Denn hier bin ich sowieso nur aufs Klettern fokussiert – und das macht mir wirklich Spaß! Das Prinzip von Jusant ist so simpel wie intuitiv: die beiden Trigger stehen für die Hände des Protagonisten. Ziehe ich einen davon, hält es sich mit der jeweiligen Hand (oder beiden auf einmal) fest. An Kanten, an kleinen Lücken im Fels oder an einem vom Berg herabhängenden Fischernetz. Immerhin befindet wir uns hier ja auf dem komplett ausgetrockneten Meeresgrund. Schon das “normale” Klettern fühlt sich ziemlich gut an und deutlich besser als in so manchem VR-Spiel mit vergleichbaren Klettermachaniken. Das liegt aber auch daran, dass ich beim Spielen ständig das Gefühl habe, dass die Gewichtsverlagerung meines Helden sehr authentisch ist. Nur das Überkreuzen der Hände ist in Jusant zu stark möglich, was für mich aber nur einen kleinen Abzug in der B-Note bedeutet.



Gesichert bin ich mit Seilen, die an dafür vorgesehenen Punkten einklinke. Ich kann aber auch Ankerpunkte mehr oder weniger an jedem beliebigen Objekt anbringen. Das ist in der Gamescom-Demo anfangs noch nicht häufig notwendig. Nicht mal dann, wenn ich ein bisschen so wie in Darksiders, aber eben am Seil hängend, einen Wallrun vollführe, um so ausreichend Schwung zum Erreichen eines Greifpunks aufzubauen. Dabei kann und muss ich die variable Länge des Seils nutzen, mich tiefer herablassen oder weiter nach oben ziehen. Das ist später auch beim Schwingen wichtig, wenn es gilt, eine weiter entfernte Plattform zu erreichen.



Die Seile kann ich, wie auch immer das gehen soll, wenn ich oben bin kappen und so wieder in mein Inventar aufnehmen. Drei Seile habe ich maximal dabei, womit ich theoretisch auch welche an bestimmten Ankerpunkten zurücklassen kann, um Abkürzungen zu schaffen. Auch diese bewusste Platzieren von Seilen ist in der Demo nich nicht wichtig, ich nehme meine am Ende (fast) alle wieder mit. Ich gehe allerdings sehr stark davon aus, dass man im finalen Spiel immer wieder gewisse Riskiken eingehen muss. Nehme ich das Seil für eine spätere Situation mit, um eine besonders knifflige Kletterpassage abkürzen zu können? Oder lasse ich es zum selben Zweck an einer anderen Stelle bereits zurück, um habe für die spätere Situation meinen Seilbestand schon zu stark ausgedünnt? So in die Richtung wird es laufen.



Jusant wird bereits zum Ende der Demo merklich anspruchsvoller, obgleich es nicht am Ausdauerverbrauch liegt. Die Ausdauer ist bei mir am Ende noch quasi beim Maximum, da man in bestimmten Klettersituationen auch kurz verhaaren und den Arm ausschütteln kann. Ein wirklich nettes Feature, bei dem ich es nicht genauer erklären kann warum, das ich aber extrem sympathisch umgesetzt finde. So sehr, dass ich mich mit dieser seltsamen Spielfigur, die mich an sich gar nicht interessiert, auf einmal doch identitifizeren kann. Und hübsch sieht es in jedem Fall aus, obgleich ich bei Cel-Shading inzwischen ähnlich laut seufzen muss wie bei Pixelgrafik. Um das klarzustellen: ich mag beides, aber es nimmt auch beides Überhand!



Die Demo verlasse ich mit einem guten Gefühl, denn immerhin habe ich es bis zum Ende geschafft. In einer schön animierten Cutscene ist wieder mein Protagonist zu sehen und ich fange mich wie schon beim langen, in der Demo nicht überspringbaren Zwischensequenz leicht gelangweilt. Aber macht nichts, das Klettern gefällt mir so gut, dass ich gerne direkt weitergespielt hätte.