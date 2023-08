GC23: Gangs of Sherwood: Neuer Trailer zeigt Action- und Kampfszenen

PC Xbox X PS5

In dem kooperativen Actionadventure Gangs of Sherwood von den Appeal Studios kämpft ihr mit Robin, Tuck, Marian und Little John gegen die Merrymen-Bande um den Sheriff von Sherwood und seine unorthodoxe Armee. Den anders als im historischen Mittelalter bekommt ihr es auch mit einigen untypischen Waffen wie riesigen Kanonen zu tun, könnt aber auch selbst auf fantastisches Kriegsgerät zurückgreifen.

Im neuen "Merry Gang"-Trailer, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt, seht ihr einige der Action- und Kampfszenen, kommentiert vom mysteriösen Erzähler Alan-a-Dale. Gangs of Sherwood erscheint am 19. Oktober für PC, Xbox Series X|S und PS5.