Baldur's Gate 3: Noch 2023 für Xbox // Kein Couch-Koop auf Series S

Noch zum PC-Release von Baldur's Gate 3 (im ausführlichen Test+) am 6. August sah es so aus, dass die Xbox-Series-X|S-Nutzer unter euch bis 2024 warten müssten, um das erfolgreiche Rollenspiel auf eurer bevorzugten Konsole spielen zu können. Als Grund wurde von dem Entwickler Larian Studios genannt, dass es technische Probleme bei der Verwirklichung des Couch-Koopmodus im Splitscreen auf der Series S gebe.

Die technischen Hürden scheinen weiterhin zu bestehen, doch wurde eine pragmatische Lösung gefunden, wie Larian-Chef Sven Vincke auf X (Twitter) mitteilte. Nach einem Treffen mit Phil Spencer, Head of Xbox bei Microsoft, wurde entschieden, dass Baldur's Gate 3 nur auf der Series X inklusive Couch-Koop erscheint, diese Funktion auf der Series S aber fehlen wird. Dadurch kann das Spiel noch in diesem Jahr auf Microsofts Current-Gen-Konsolen erscheinen. Das Weglassen des Couch-Koop bedeutet jedoch eine Abkehr von der Prämisse, dass zwar grafische Abstriche auf der schwächeren Series S erlaubt sind, aber keine inhaltlichen Unterschiede. Ob dies einen generellen Paradigmenwechsel bei Microsoft bedeutet, oder nur eine singuläre Lösung aufgrund der hohen Verkaufszahlen und des Kritiker- und Publikumserfolges von Baldur's Gate 3 ist, bleibt abzuwarten.

Am heutigen Freitag ist außerdem nach mehreren Hotfixes der erste reguläre Patch für Baldur's Gate 3 erschienen. Laut Larian sprengt die Liste mit der Beschreibung der über 1000 beseitigten Bugs und von Verbesserungen in Bereichen wie Plotstoppern, Story, Logik, Balancing und Kampf das Zeichenlimit bei Steam, weswegen ihre eine vollständige Übersicht nur auf Larians Webseite findet. Sie enthält allerdings auch unmarkierte Spoiler. Der nächste Patch ist bereits in Arbeit und wird sich auf die Performance des Spiels fokussieren, zwischenzeitlich sollt ihr weitere Hotfixes erwarten können.