GC23: The Pirate Queen: VR-Adventure mit Lucy Liu

PC

Als Teil der Future Games Show im Rahmen der Gamescom 23 wurde ein Behind-the-Scenes-Interview zu dem kommenden VR-Adventure The Pirate Queen - A Forgotten Legend gezeigt. Die beiden ausführenden Produzentinnen Lucy Liu, vor allem bekannt durch zahlreiche Rollen im Film und Fernsehen, und Eloise Singer erläutern in dem kurzen, unter dieser News eingebundenen Clip die wahre Hintergrundgeschichte zu ihrem Spiel, welches nächstes Jahr für Quest 2 und Steam VR erscheinen soll.

Das Adventure beruht auf dem Leben von Cheng Shih (auch Zheng Yisao), die von Lucy Liu gesprochen wird. In Armut geboren und mit einem Piraten verheiratet, übernahm sie nach dessen Tod Anfang des 19. Jahrhunderts seine Position als Anführer einer Piratenkonföderation im Südchinesischen Meer, die auf ihrem Höhepunkt über mehrere Hundert Schiffe und zehntausende Mitglieder verfügte. Wilde Gefechte und Plündertouren sollten ihr in The Pirate Queen allerdings nicht erwarten, die im Trailer zu sehenden Spielszenen zeigen eher ruhiges Durchschreiten eines leeren Schiffes und den Einsatz von Gegenständen.